Sin lugar a dudas que la cumbre por la democracia, a donde se citaron a los presidentes títeres sopla pote, chupa media de América, no es más que otra intervención grosera en los asuntos políticos internos de estos pueblos del Caribe donde el presidente Joe Biden sacó a relucir la “Doctrina Monroe” no es más que la ley del garrote contra estos pueblos de América, donde esta rezaba que América era para los americanos.

Por otro lado, en su llamado a la cumbre de la democracia no fueron invitados Rusia, China, Vietnam, Turquía y otras naciones más del continente europeo y asiático, también como no fueron invitado a la cumbre, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití, pues estas naciones no fueron invitados por una razón muy lógica que estos pueblos ya no están sometidos a las opresión del imperialismo basto y cruel del norte, porque son naciones que se han liberado de la cadena de oprobio que impone el sistema imperialista Yankee con una democracia autoritaria de la élite empresariales que es la estructura donde se sostiene este maldito sistema político de exterminio del ser humano y los pueblos libres del mundo.

Cabe señalar que una vez más estamos frente al establishment que actúa como el gendarme del mundo, imponiendo su política represiva de persecución como la adoptada por este en la cumbre de la asesinada democracia, como es la medida impuesta a 15 funcionarios al nivel mundial suspendiéndole la entrada a Estados Unidos a ellos y sus familiares, también imponiéndoles unas series de sanciones fascista a las entidades y empresas a que estos están relacionados.

Pues con estas sanciones queda bien claro que el imperialismo Yankee es un sistema político de exterminio desde su mismo origen en que este se estableció degollando, ahorcando y asesinando pueblos indefensos sin contemplación como es la historia de sangre que arrastra esta bestia endemoniada por sus intervenciones y sus criminales bombardeos a naciones indefensas como Hiroshima y Nagasaki en Japón, en Vietnam con su bomba de Napalm y su agente naranja y gas sarín, los bombardeo asesinos indiscriminado sobre hospitales a la poblaciones civil indefensa en Irak, Irán, Libia y Afganistán, como la cárcel de exterminio y tortura en Guantánamo Cuba, estos crímenes son el sello de un poder inhumano y despiadado que no le importa destruir la humanidad entera con tal de imponer el imperio de su poder.

Con qué moral el halcón de la casa blanca de Washington Joe Biden llama para una cumbre de respeto a los derechos humanos, cuando este sistema capitalista es el padre de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos y la corrupción. Pues se alimentan de la sangre de estos pueblos sacrificados convertido en momias insepultas gobernado por estos presidentes títeres que de rodilla acudieron al llamado que le hizo su amo a la cumbre por la democracia el halcón de la casa blanca de Washington Joe Biden, para recibir estos el catecismo que aplicarán estos gobernantes genuflexos a sus pueblos en la mal llamada cumbre por la democracia símbolo de la cicatrices del imperio a través de su transcurrir, donde acudieron estos títeres solapados sumisos a la política de exterminio que impone Washington como es la democracia fascista que aniquila a los pueblos libre del mundo en su arenga llamada cumbre por la democracia.