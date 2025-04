Cuidado con la atención médica a haitianos indocumentados

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

El presidente Luis Abinader ha dispuesto un protocolo para las atenciones médicas en los hospitales del

Estado para los extranjeros en el país tanto documentados como indocumentados. La medida garantiza,

en todo caso, la atención a los pacientes que así lo requieran, pero con la inclusión de condicionantes

que pudieran tener un efecto más negativo que positivo en la política migratoria local.

Se indica que en los casos de extranjeros debidamente documentados la atención es normal, toda vez

han de contar con un seguro médico, ya sea en el régimen contributivo o en el subsidiado por el Estado.

Además, por tratarse de hospitales del Estado, recibirían la atención de todas formas.

En los casos de los extranjeros en condición migratoria irregular, es decir, los indocumentados, se les

ofrecerá la atención médica requerida, pero de inmediato se avisará a la Dirección General de Migración

para que proceda a su repatriación una vez el paciente ya esté recuperado.

Es obvio que esta medida va dirigida a los ciudadanos haitianos. Esto así, porque las estadísticas del

Servicio Nacional de Salud (SNS) indican que alrededor del 10% de las atenciones médicas en los

hospitales (consultas, laboratorios, cirugías, internamientos, emergencias y otros) son a ciudadanos

haitianos. Ese porcentaje se triplica en los casos de partos a madres haitianas, que en 2024

representaron el 35.9%.

El problema es que la medida, aunque parece tener la intención de regular y limitar la inmigración ilegal

en el país, puede tener otras implicaciones que resultarían más costosas que lo poque que pudiera

ahorrarse el Estado en los gastos que destina a esas atenciones en los hospitales.

Por ejemplo, se puede producir un incremento en la insalubridad, pues muchos haitianos sin

documentos que van a los hospitales cuando tienen una situación de salud, podrían no hacerlo, aunque

estén en condición precaria, lo cual agravaría su condición, incrementaría la insalubridad y le resultaría

más costoso al Estado, en vista de que pudieran provocar contagios de sus afecciones.

El otro aspecto es el de la debida supervisión y regulación en los hospitales. Se plantea en el protocolo

que habrá un inspector de Migración en cada centro médico. Uno se pregunta cuál será el salario de

esos inspectores. Esto así, porque puede darse el caso de que se presten al “macuteo”, es decir, a

cobrar por hacerse de la “vista gorda” y no proceder con los trámites de repatriación.

En otras palabras, se pueden dar casos en que los pacientes indocumentados vayan a procurar su

atención médica y que luego deban pagar “por la izquierda” al inspector de Migración para que no los

repatrie o al personal del hospital encargado del ingreso, para que no los reporte.

De otro lado, está el aspecto humanitario. Ya el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD),

Waldo Ariel Suero, ha expresado que la labor del personal de salud es atender a los pacientes y no

bregar con asuntos migratorios. A eso se agrega el hecho de que, atender a un paciente y luego

reportarlo con Migración pudiera estar muy cercano a la línea de la violación de derechos humanos.

Pero volviendo con la parte humanitaria, es posible que tanto el personal administrativo como el de

salud de los hospitales decida no delatar o reportar con Migración a los pacientes que sean atendidos y

que estén en condición de indocumentados para evitar que sean repatriados en perjuicio de su

condición de salud.

Otro aspecto por considerar: imagine que llega una haitiana indocumentada en labor de parto,

posiblemente en condición prematura. Se le ofrece atención inmediata, su niño nace al cabo de uno o

dos días de recuperación, tanto ella como su recién nacido son montados en un camión con destino a la

frontera para ser depositados allá sin ningún tipo de amparo.

Finalmente, en el caso de las parturientas, está el aspecto migratorio legal. Si el padre de “la barriga”

como se dice regularmente es dominicano, entonces el niño a nacer también tiene ese derecho. ¿Se

repatriará a la madre y se dejará al bebé en el país? ¿Qué pasa si los repatrian a los dos porque el

padre no estaba presente para declarar al niño como dominicano y luego se entera de que fue

repatriado a lugar desconocido en Haití junto con la madre?

Presidente Abinader, tenga cuidado con eso.