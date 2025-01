Cueto: “Estoy emocionado porque tenía tiempo que no hacía ese trabajo”

SANTO DOMINGO.- Con una ejecución casi perfecta en cada uno de los aspectos del juego, los Leones del Escogido consiguieron este domingo una victoria importante frente a las Estrellas Orientales para empatar con ellas en el segundo lugar del Todos contra Todos.

Una buena defensa, un bateo oportuno y un pitcheo eficiente, encabezado por seis entradas de calidad de Johnny Cueto, condujeron el triunfo 8-3 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Me enfoqué bastante en esos innings. Mis compañeros me apoyaron y jugamos una muy buena pelota”, indicó Cueto en rueda de prensa.

El bigleaguer permitió solo una carrera inmerecida, tres imparables, ponchó a un hombre y cedió un boleto para adjudicarse la victoria, su primera en postemporada en la pelota dominicana. Esta ha sido la constante del nativo de San Pedro de Macorís, quien en sus tres presentaciones con los escarlatas ha lanzado 15 episodios de dos anotaciones, una limpia, siete ponches y dos transferencias.

“Ahora estoy en forma, los pitcheos los pongo donde yo quiero y no hago más de la cuenta”, comentó el monticulista sobre sus presentaciones con los capitaleños.

Asimismo, Cueto destacó el apoyo de los fanáticos en todo momento, lo que espera seguir viendo en sus siguientes salidas con los melenudos.

“Tenía tiempo sin jugar pelota dominicana. Me gusta cómo el fanático apoya al Escogido. No tengo presión, por eso me gusta que me griten. Estoy emocionado porque tenía tiempo que no hacía ese trabajo y eso es lo que me gusta”, precisó.

Acerca de esta presentación, el dirigente Albert Pujols resaltó la labor de su abridor, indicando que tomó la decisión de permitirle abrir el sexto episodio por status de Grandes Ligas y el dominio que había exhibido en todo el encuentro.

“Johnny Cueto es un veterano que ha hecho tremendo trabajo desde que lo adquirimos. Creo que eso es lo que van a ver de él. Queríamos cuatro innings y nos dio seis”, reveló el capataz escogidista.

Los Leones comparten el segundo lugar del Round Robin con los Orientales, un juego por encima de las Águilas y a un juego del Licey, equipo al que enfrentará este lunes en busca del primer lugar del Todos contra Todos.