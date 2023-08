Cooperativa pide intervención IAD para que evite invasión de parcelas

La Cooperativa San Ramón advirtió al Instituto Agrario Dominicano (IAD) sobre la posible invasión de parcelas en el proyecto agrario AC-192, en el distrito municipal de Guanuma, en la carretera hacia Monte Plata.

Dijo que en esa comunidad hay un grupo de individuos que se da a la tarea de ocupar terrenos ajenos, estén o no sembrados de comida o yerba para el ganado.

Indicó que esa organización, con más de 400 miembros, de los cuales hay 113 parceleros, están atentos ante cualquier ocupación ilegal del grupo de facinerosos.

Expresó que en el proyecto San Ramón hay producción de yuca, plátano, cacao, chinola, pollos, peces, maíz, coco, mango, limón agrio y ganado de carne y de leche.

Recordó que dos meses atrás, ese mismo grupo ocupó por la fuerza terrenos de agricultores de la comunidad de La Luisa, en la carretera hacia Monte Plata, a unos 10 kilómetros de Guanuma.

La Cooperativa San Ramón pidió a las autoridades del IAD que no permitan la invasión de las parcelas de sus miembros en Guanuma.

Además, solicitó la intervención de las autoridades policiales de Santo Domingo Norte, y en especial del destacamento de la Policía en Guanuma.

Recordó la cooperativa que para esta época, los invasores se ponen en acción para aprovechar la tregua por la campaña electoral, a punto de iniciarse para las elecciones del próximo año.

La Cooperativa San Ramón señaló que parceleros de Dajabón están en lucha para no permitir que invasores ocupen sus parcelas.

Advirtió a las autoridades del IAD que si permiten que los invasores vuelvan a ocupar las parcelas de hombres de trabajo del campo, es posible que eso provoque un caos en las zonas rurales que no permitan la producción de comida, como quiere el presidente Luis Abinader.