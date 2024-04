Cónsul en NY pide a Abinader y ministro Bonilla incluir la diáspora en planes de viviendas del Gobierno en República Dominicana

NUEVA YORK._ El cónsul general con sede en esta ciudad, Eligio Jáquez pidió ayer jueves al presidente Luis Abinader y al ministro de viviendas y edificaciones, Carlos Bonilla Sánchez incluir a la diáspora en los planes de viviendas que desarrolla el Gobierno en la República Dominicana.

Jáquez, hizo la petición al hablar en el acto en el que el Ministerio de Viviendas y Edificaciones (MIVED) facilitó 25 apartamentos a igual cantidad de dominicanos y dominicanas que calificaron para beneficiarse de las facilidades del Gobierno que los ayuda a adquirir los inmuebles a precios asequibles en los proyectos San Luis I en Santo Domingo Este y Los Salados en Santiago de los Caballeros.

“Esto debería hacerse más a menudo para tener caras alegres y sonrientes, aquí deben haber miles de personas que han llenado formularios para tratar de entrar a los programas de viviendas del Gobierno”, informó Jáquez en su discurso.

“A veces hay allá muchos proyectos de viviendas que son de 100 o 200 apartamentos, y no sería malo que cuando el presidente vaya a inaugurar uno de esos proyectos, siempre se piense en el dominicano en el exterior”, solicitó Jáquez.

“Que se reserve un 10 o un 15%, que se repartan allá. No hay dudas de que la mayoría va a ser para los de allá, pero que no se agoten hasta que no haya un porciento en una proporción que se les deje a los dominicanos en el exterior que viven esperanzados también en ser tomados en cuenta por los programas del Gobierno para que el esfuerzo y el sueño de tener una casa no sea en vano fruto de la inversión que haga cada uno de ellos y se puedan beneficiar de los programas del Gobierno porque ellos también al desarrollo y el impulso del Gobierno, los tres millones de dominicanos que viven fuera, imagínense ustedes que vivieran allá en República Dominicana reclamando caminos, electricidad, salud. Buscar todo lo que reclamen sería una gran carga para el Gobierno”, añadió.

“El hecho de vivir fuera es una descarga para el Gobierno, pero no tanto que no le alcance para dejar una proporción de las viviendas”, indicó Jáquez.

“Desdichadamente, uno se pone en los zapatos de los funcionarios porque ellos tienen que dedicar un tiempo espacial para deshacerse de las presiones de la gente de allá, porque las estadísticas nos dan una cantidad inmensa de dominicanos que sueñan con tener su hogar”, explicó el cónsul.

“Hay que grito más duro de la cuenta desde aquí para que llegue algo de lo que ha venido ya en ocasiones pero con el cuenta gotas y la verdad es que uno celebra antes de decirle a alguien que es propietario de una de las viviendas y apartamentos de los programas del Gobierno”, reveló el funcionario.

“No importa el tamaño que tenga, siempre sabemos que hay muchos sueños en la cabeza y el dominicano ocupa un lugar privilegiado en el afán por una vivienda. “Nosotros no queremos que ese sueño se le quite de la cabeza a nadie, que a veces tienen que hacer esfuerzos extraordinarios muy personales con sus ingresos que a veces son pocos para cubrir gastos de aquí y entonces desarrollar los sueños de allá”, indicó Jáquez.

Dijo que ha estado en conversaciones con el ministro Bonilla “y hoy se produce su presencia, hemos estado en comunicación permanente y me avisó que había una disponibilidad escasa, y le dije: no importa, ven con una vivienda”.

Añadió que el ministro le tomó la palabra y le informó que tenía 15 viviendas disponibles.

EL MINISTRO

Por su parte, el ministro Bonilla Sánchez respondió que comprometía su palabra siempre y cuando haya algo concreto haciendo un resumen de los proyectos San Luis en Santo Domingo y Los Salados en Santiago de los Caballeros del programa “Mi Vivienda”, hablando de los precios, tamaños y comodidades de los apartamentos, la mayoría de 3 habitaciones que es lo que gente quiere.

Dijo que gracias a la persistencia y defensa del cónsul Jáquez sobre los derechos que tiene la diáspora como dominicanos también, estaba en Nueva York con las viviendas que ponía a disposición para que entren al programa.

“Nosotros hicimos un proceso de convocatoria que duró tres meses y estamos evaluando a las personas que se inscribieron en el exterior y en la convocatoria se inscribieron más de 140 mil personas”, señaló el ministro.

“Y solo teníamos 7 mil y pico de viviendas”, explicó añadiendo que de los 140 mil aspirantes no todos calificaron.

“Al final, por orden de llegada, nosotros fuimos repartiendo esas viviendas, pero básicamente y es algo que me caracteriza a mí, teníamos que cumplirles a los que se inscribieron en el programa antes de poder comprometernos con más personas, ese programa no está abierto ya porque no hay suficientes viviendas para todas las personas”, agregó.

“Sería un acto de irresponsabilidad de mi parte, seguir asumiendo compromisos que no podamos cumplir”, dijo el ministro de viviendas y edificaciones.