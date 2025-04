Condena de 30 y 10 años de prisión para hombre y mujer integrantes de estructura criminal de lavado del narcotráfico

SANTIAGO (República Dominicana). – Al acoger la solicitud de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago, un tribunal condenó a 30 y 10 años de prisión a un hombre y a una mujer que formaban parte de una estructura que desarrolló un complejo esquema de lavado de activos a través de Múltiples envíos de sustancias controladas desde su residencia hacia los Estados Unidos y países de Europa.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 30 años de prisión a Fernando José Estafani y a Ana Nely Fernández a 10 años de prisión suspendida bajo reglas.

El tribunal descargó al imputado Luis Carlos Gutiérrez, de quien, el Ministerio Público espera la decisión íntegra para tomar una posición al respecto.

La titular de la Procuraduría Antilavado, Ramona Nova Cabrera, manifestó que es otro duro golpe a las estructuras criminales, porque además de ser una sentencia ejemplar, de conformidad con la norma, ordena el decomiso de bienes, obtenidos de manera ilícita por el tráfico internacional de drogas.

La investigación del caso surgió a raíz de un primer decomiso de 345 paquetes de cocaína en el año 2017, realizado por la División Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En los allanamientos realizados en 2018, que permitieron desmantelar a toda la red criminal, se ocuparon más de 32 mil dólares en efectivo y unos 12 mil pesos dominicanos, armas de fuego de alto calibre, vehículos de alta gama y se incautaron inmuebles, los cuales fueron acogidos por el tribunal de Santiago, a las multas de gestionar su decomiso. De igual manera, a los condenados, se les adquirió 54,7 kilogramos de cocaína clorhidratada.

En la investigación, además, se pudo comprobar la participación de colombianos en el trasiego de drogas y dinero, como los nombrados Marcos Freikis Peña Familia (El Rubio) y Diego Alejandro Prada Rivera (El Ingeniero) que tenían su residencia en la provincia de Santiago.

La estructura utilizaba, de igual manera, enviar tanques por los puertos de Haina Oriental, desde Estados Unidos, por medio de Hamlet Francisco Vargas Ceballos (El Compadre), los cuales fueron recibidos en el país por el colombiano Marcos Freikis Peña Familia.

La inteligencia sensible permitió que, en fecha 24 de abril de 2018, la Dirección General de Aduanas decomisara las sumas de US$654,360 y US$ 804,210 remitidos en dos tanques y dentro de unos tubos de ejes cardán para autos.

El primer envío con una suma de US$ 1.458.570 y una semana después se realizó la suma de US$ 745.180, para un total de US$ 2.203.750.