Con poco flujo presencial dominicanos votan en principales centros del Alto Manhattan; Kamala gana voto popular en isla de Guam

NUEVA YORK._ Con poco flujo presencial cientos de dominicanos y dominicanas acuden a las urnas en el Alto para elegir al nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos en las elecciones de este martes 5 de noviembre 2024.

Los colegios electorales fueron habilitados por la junta de elecciones en escuelas públicas, centros comunitarios y entidades gubernamentales, que tuvieron una participación en más del 50% por encima del total de 2020, motivados especialmente por las votaciones tempranas y el voto por correo que rompieron récords de elección en la historia de Estados Unidos.

Se da por descontado el triunfo aplastante de la candidata demócrata Kamala Harris frente al ex presidente Donald Trump debido a que Nueva York sigue siendo un bastión inexpugnable del Partido Demócrata.

A nivel local, la elección más importante es la reelección del congresista Adriano Espaillat, desafiado por el dominicano Rubén Darío Vargas postulado al congreso en el distrito 13 que abarca el Alto Manhattan y una extensa franja en el sur de El Bronx.

Uno de los centros con mayor capacidad de votantes, High Bridge Park en la avenida Ámsterdam abarcando varias cuadras alrededor del parque.

En ese inmueble se modificó la entrada principal anexándole una rampa de metal para evitar caídas principalmente de envejecientes, además de reforzar la seguridad.

A boca de urnas, la mayoría de los votantes que salían de ese centro se identificaban con Harris.

Por la amplia diferencia de horario la isla de Guam, territorio colonial de Estados Unidos al igual que Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas en el Pacífico y el Caribe, se conocieron los resultados dando la victoria de 49.46% contra 46.22% de Trump.

Kamala alcanzó 13.510 votos y el republicano 12.624.

Pero al igual que en los demás territorios colonizados por Estados Unidos, los resultados en Guam no incluyen el voto electoral que es el decisivo para elegir al presidente.

Los resultados se conocieron a las 2:30 de la madrugada del 6 de noviembre 2024.

Guam, donde el día de las elecciones en Estados Unidos comienza porque es un día antes que en la mayor parte del país, tiene el derecho de votar por el presidente, pero el acto es sólo simbólico y no tiene ningún impacto en quién gana realmente la presidencia de Estados Unidos.

Sin embargo, los resultados de la encuesta presidencial de Guam predijeron cómo votaría el resto de Estados Unidos.

Guam y otros territorios estadounidenses como las Islas Marianas del Norte y Puerto Rico no son elegibles para elegir miembros del Colegio Electoral como otros estados y, por lo tanto, no se les permite participar en el proceso de elección presidencial, pero Guam lleva a cabo una votación presidencial no vinculante.

Y a diferencia de los ciudadanos estadounidenses que viven en países extranjeros, a los residentes de Guam no se les permite votar en ausencia en los estados.

El estatus es considerado una privación de derechos y una prueba de que los estadounidenses que viven en los territorios de Estados Unidos son tratados como ciudadanos de segunda clase.

No pueden votar por su presidente, pero el presidente de Estados Unidos puede enviarlos a las guerras.