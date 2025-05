‘’Quien esto escribe es descendiente de la estirpe del Patricio Juan Pablo Duarte’’.

Estoy totalmente como un dominicano descendiente de la estirpe del Patricio Juan Pablo Duarte, que supo defender esta nación antes las hordas opresoras que asesinaban, saqueaban y sometían a las más brutales torturas y crímenes al pueblo dominicano.

Estoy con Fernando Peña, totalmente identificado porque él como un Juan Pablo Duarte, está defendiendo la soberanía y la dignidad del pueblo dominicano en la riqueza de las estructuras que guarda la tierra en sus entrañas como es la Mina de Oro Barrick Gold, en el asesinado pueblo de Cotui.

Estoy con él porque con una valentía que solamente la tienen aquellos como Espartaco, como Temístocles, héroe de la batalla de Salamina. Enfrento, con tanta altura defendiendo la riqueza de este pueblo, mancipada y robada alevosamente de las entrañas de la misma tierra, desafío diciendo que preparen los fusiles, las ametralladoras y las sierras motorizadas, para que sea despedazadas o despedazados los cuerpos de los dominicanos que saben con orgullo, con entereza, con responsabilidad, con bravuras; con la bravura de los que tantos en este país y como en américa han caído defendiendo la soberanía y la dignidad de estos pueblos oprimidos hacen más de quinientos años por la inquisición española.

Hoy más que nunca, hoy más que nunca, la nación necesita de la entereza de hombres que tengan dignidad y sepan defender lo que es su tierra, lo que es su bandera y lo que son sus símbolos en estos momentos de tantas incertidumbre donde la nación está enfrentando una tragedia que se cierne como relámpagos siniestro en los cielos de esta sufrida Patria llamada antiguamente Babeque o quisqueya; esta Patria que está siendo víctima por comunidades internacionales que quieren someterla a la soberanía conjunta con otra soberanía de otra nación como es la nación Haitiana vecina que corre la misma suerte que estamos corriendo nosotros y que están corriendo y han corridos los pueblos oprimidos de américa.

Hay que decirle ¡un basta ya! Como dijo Fernando Peña, que estaba bueno, que estaba bueno ya de tanta brutalidad, de tantos saqueos, de tanto robo, de tanto atropello, tanta persecución y de tanta inquinidad, aun pueblo digno de mejor suerte y heredero de uno de los ideales más sublimes como fueron los ideales Trinitarios Duartianos.

Por eso se hacen necesario hoy los Comandos Trinitarios de la Patria, para enfrentar a esos verdugos, inquisidores, detractores y ladrones de las riquezas que guardan nuestra tierra para llevárselas a naciones extranjeras y seguir sumiendo de miserias, de oprobio y de espanto a estos pueblos sacrificados como en Cotui y como son todos estos pueblos de américa y de la nación dominicana y de la nación haitiana.

Estoy totalmente, repito, identificado con la posición de Fernando Peña, y me pongo a su lado y cuando lo considere así necesario, puede hacer uso y buscarme porque estaría también a su lado, y que también como lo decía en mi poema ‘’Cuando mueren las Tórtolas’’, cuando mueren las tórtolas que es el canto de los pueblos lastimeros en su devenir de las cadenas que lo oprimen y le destruyen los árboles donde la misma aposentan su nido libertario.

Los momentos libertarios de la Patria tienen que retumbar en los confines de todo el territorio dominicano en defensa de que no se siga saqueando la nación de Duarte, de su riquezas que son riquezas de la Patria, y se le haga justicia a todos aquellos malos dominicanos que son cómplices de ese genocidio criminal que se quiere hacer contra el pueblo de Cotui, en una repito, en una presa de cola, que sería la muerte para todo el orden agrícolas del sector Norte del país, donde todo lo que viva perecerás y todo lo que es agua será contaminada y no tendremos entonces un alisto de sobrevivencia en ese aspecto, ni de agricultura, ni de nada, todo será pulverizado, todo será hoja muerta, y ya, el canto de las aguas cuando se deslizan no se escuchara ni la sinfonía del viento cuando mueven los árboles, ni el trinar de las aves donde ellas se aposentan, todo eso morirá producto de los asesinos de la minera Barrick Gold.

Ni un paso atrás, pueblo dominicano, ya está bueno como dijo Fernando Peña.