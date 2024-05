Con amplia ventaja, presidente dominicano celebra reelección

(Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, celebró hoy su reelección por los próximos cuatro años, basado en una tendencia dada como irreversible y aún cuando no ha terminado el conteo oficial de votos.

Al dirigirse esta noche a la ciudadanía, desde la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abinader aseguró a los dominicanos que no les fallará.

«Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. ÂíNo les fallaré! Y por encima de cualquier sentimiento partidista está mi lealtad y orgullo, y mi compromiso es con el pueblo dominicano», manifestó durante su discurso, casi seis horas después de que cerrarán las urnas.

Poco antes de hablar a la nación, el gobernante recibió el reconocimiento de su victoria de parte de los aspirantes presidenciales de los partidos opositores mayoritarios: Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, de la Liberación Dominicana (PLD).

Abinader sostuvo que promoverá una reforma constitucional para evitar que la continuidad en el Poder dependa del «capricho personal» del mandatario de turno.

Reiteró que este sería su último mandato y aseguró que respetará los límites establecidos por la Constitución sobre términos presidenciales.

El pueblo ha hablado con claridad, y lo que el pueblo quiere es seguir profundizando el cambio. Hemos obtenido mejor resultado que en las elecciones de 2020. Hoy se ha aprobado el esfuerzo que hemos hecho hasta hora con eficacia y transparencia, celebró.

«He recibido un voto de confianza, de esperanza con la mirada puesta en el futuro. El mensaje de las urnas es claro, los cambios que hemos hecho son irreversibles. República Dominicana ha cambiado y ha cambiado para siempre», manifestó el dignatario.

Abinader, de 56 años de edad, procedente de una rica familia de origen libanés, asumió la jefatura de gobierno en plena pandemia de la Covid-19 con cerca del 53 por ciento de los votos.

Nacido el 12 de julio de 1967 en la capital de República Dominicana, es graduado en Economía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo e hizo estudios de posgrado en Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

La primera vez que aspiró a jefe del Ejecutivo fue en 2016 cuando perdió ante Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Asumió como jefe de Estado el 16 de agosto de 2020 y entonces prometió enfrentarse a la corrupción y la impunidad.

Esta noche, ante cientos de simpatizantes, sostuvo que el cargo más importante en la democracia dominicana no es el del presidente, sino el del ciudadano. Cada dominicano con su voto construye el país y esta jornada electoral, puntualizó, lo demostró.