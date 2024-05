Comunidad aseguradora de RD se prepara para temporada ciclónica

Santo Domingo.- One Alliance Seguros, destacada empresa aseguradora con siete años de sólida presencia en la República Dominicana y parte de One Alliance Insurance Group, llevó a cabo el evento educativo «Vientos de Preparación: Capítulo República Dominicana».

El foro, que congregó a más de 200 Corredores de Seguros y personalidades de la Industria del Seguro, tuvo como objetivo fundamental fortalecer la resiliencia del país ante la inminente temporada ciclónica que se avecina a partir del 1 de junio de 2024, desarrollando habilidades para resistir y prepararse frente a las dificultades que suele traer la temporada ciclónica.

Vientos de Preparación tiene como objetivo principal crear conciencia, activar un ambiente educativo y preventivo, a través de voceros y metodologías reconocidas, evidenciando las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar con éxito la temporada de huracanes y así llevar conocimientos a nuestros asegurados, productores y aliados de la industria de seguros y a la comunidad en general.

Las palabras de apertura fueron destacados panelistas como la Directora de la Oficina Nacional de Meteorología, la Ingeniera Gloria Ceballos, el Ing. Danny Arias Director Ejecutivo De INARTA (Ingenieros Arquitectos Tasadores) y miembro de la directiva de ASATISE (Asociación De Ajustadores Y Tasadores Independientes De Seguros), y el Sr. Alberto Bachman, Vicepresidente de One Alliance Insurance Corporation, Puerto Rico, abordaron temas cruciales como la importancia del pronóstico meteorológico para el 2024 y los efectos del cambio climático en la República Dominicana.

Además, el evento contó con la participación especial del Sr. Tony Matta, president Lockton Companies – CCA FAC con el tema ¨Escenario del mercado asegurador a nivel mundial y la tendencia a corto y mediano plazo en RD.

La Superintendencia de Seguros estuvo representada por Eliana P. Díaz, Directora de Supervisión y Control y prevención de Lavado de Activos, quien tuvo a cargos las palabras a nombre de la institución, Francisco Álvarez Campos, Intendente, Anner Victoriano, Director de la Escuela de Formación y capacitación institucional (ESFOSIS), Juan Manuel Hernández Buret, Director Jurídico y Joaquín Hurtado, Director Técnico.

Durante el evento, se reconoció la invaluable labor del Mayor General Juan Manuel Méndez, Director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), por su incansable compromiso con la seguridad nacional.

Juan José Guerrero, Presidente Ejecutivo de One Alliance Seguros, resaltó la importancia de la educación y la prevención en la misión de la empresa, subrayando que el seguro va más allá de una simple póliza.

Juan Carlos Amaro, Ceo One Alliance Travel Assist & Board Member One Alliance Group Worldwide, presentó innovadores productos y programas, como «ONE LIFE», una póliza de vida, y «ONE ALLIANCE PLUS», un programa de lealtad gratuito para todos los clientes de One Alliance Seguros. Se anunció también un nuevo Rally de Ventas y modelos de negocio como el «MULTI-COUNTRY CROSS SELLING» dándole la bienvenida a la expansión de operaciones en Puerto Rico y Estados Unidos.

El evento culminó con el anuncio de «ONE», el nuevo asistente virtual de la compañía, reafirmando el compromiso de One Alliance Seguros con la innovación y el servicio al cliente.

One Alliance Insurance Group esta conformado por un grupo de seguros en las Américas, con operaciones en Estados Unidos (Pennsylvania, Massachusetts, Delaware, Georgia, Texas, New Jersey, North Carolina, South Carolina, Oregón y Florida), Puerto Rico y República Dominicana.

One Alliance Seguros, República Dominicana, es una compañía de seguros que brinda sus servicios desde hace 7 años en el país, actualmente tenemos 7 oficinas comerciales a nivel nacional en diferentes provincias del país, además de seguir creciendo con más de 65 empleados directos y más de 1.000 productores activos.

Pie de foto

¡.- Tony Matta, Juan José Guerrero, Gloria Ceballos, Juan Carlos Amaro, Alberto Bachman y Danny Arias.