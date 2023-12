Por: Aquiles Rojas

NUEVA YORK. -Durante el fin de semana que recién finaliza y para celebrar la Navidad, los neoyorquinos hacían sus compras de último minuto, aún en medio de la inflación, algunos compradores no dejan de gastar, asegurando que es una inversión en regalos para agradecer a sus seres queridos.

Desde tempranas horas se observó a decenas de personas llegar a los llamados “ Center Mall” para hacer sus compras navideñas y aprovechar descuentos de hasta un 50 por ciento en distintas tiendas.

… y es que cada año, las tiendas abren y cierran temprano el día antes de navidad para recibir a quienes esperan el último momento para terminar sus compras.

“Bueno me falta todavía un par de cositas para la familia pero ya caso tengo todo por eso vine a esta hora porque no me voy a quedar mucho tiempo yo ya lo hice con anticipacion”, explico, Sissy Juez, residente de Queens.

“Este año sí me ha agarrado de último pero todos los años siempre estoy temprano con mis cosas pero este año, no”, dijo María Pugo.

Pugo agregó que este año solo comprará regalos para los más pequeños en la casa debido a los altos precios.

“Creo que si la economía esta un poquito mas bajita y si estamos buscando un poquito de oferta, eso es lo que estamos buscando”, explicó un comprador.

“Según una encuesta de la federación nacional de minoristas, los estadounidenses planean gastar un promedio de $875 dólares en compras navideñas, $42 más que el año pasado”, según un comunicado del medio local NY1.

Antonio Cuevas al dar su opinión a la miembro de la cadena NY1, planteó que tiene su opinión al respecto, la economía está dificil, uno tiene que medirse.”

“Está todo un poco mas caro pero tu sabes que es un tiempo que como que nos olvidamos de eso igual siempre queremos comprar para consentir a las personas que queremos, no, concluye Sissy Juez.“

…. Aun que no son tantas las tiendas que estarían abiertas al público este lunes de navidad muchas son las personas que salen a disfrutar del colorido y decoraciones alusivas a esta época del año