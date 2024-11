Comisión del PRM NY entrega libro sobre abstención electoral 2024 a funcionarios y legisladores en República Dominicana

NUEVA YORK._ Una comisión de la seccional del PRM encabezada por su presidente Julio César Mateo (Julyn) entregó copias del libro “Abstención Electoral y Reformas”, un compendio del seminario realizado por el partido para explicar la alta abstinencia de los votantes en las elecciones 2024 y plantear propuestas para prevenir la situación en el futuro.

La comisión estuvo integrada además de Mateo por el empresario Plácido Rodríguez, Rafael Benítez y Yolanda Miranda (La Beba), miembros del PRM.

En la idea y producción del libro participaron los dirigentes Alejandro Rodríguez (Tontón) y Sergio Tusen, quienes explicaron la motivación para la publicación del texto.

La comisión entregó el libro al ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista García, el director general de aduanas, Yayo Sanz Lovatón, el presidente de la cámara de diputados, Alfredo Pacheco, el senador de la provincia Espaillat, Carolos Gómez, el director del plan social del Gobierno, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony), el ministro de turismo, David Collado, el director de INAPA, Wellington Arnaud y al ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza.

Tontón dijo que el propósito del libro es también es darles una explicación sobre el comportamiento electoral de los diferentes grupos de migrantes que votan en el exterior, y que los estudiosos tengan herramientas para poder analizar lo que pasa en Nueva York con la abstención electoral, sobre todo en la República Dominicana y otros países en lo que se refiere a votar en las elecciones presidenciales y congresuales.

“Aquí hay nueve países de América Latina que votan en Estados Unidos y abstención menor es la nuestra porque hay países como México, Colombia y Perú que tienen más presencia y migrantes aquí y sin embargo, tienen una votación menor y eso es lo que nosotros tratamos de explicar en este libro”, añadió.

Dijo que el libro fue bien recibido en la República Dominicana y muchos de los funcionarios se lo encontraron muy bueno calificándolo de un aporte muy importante.

Recordó en el seminario participaron expertos internacionales entre ellos, el doctor Rodríguez Teruel, director de análisis del Partido Socialista Español (PSE) que tuvo una magistral conferencia en la que ofreció sus explicaciones y ayudaron a todos a definir con propiedad el fenómeno que se está dando.

Tuse señaló que el libro es una complicación fruto del seminario y por la preocupación y abstención electoral, “La abstención de nosotros no fue tanta hablando específicamente del PRM, sino que al ver la alta votación que tuvimos, fue la oposición que no salió a votar que al sentirse derrotada cogió el dinero y no mandaron su gente a votar”.

Indicó que votaron de un padrón de 42,000 inscritos que tenía el PRM, votaron 32,000 y los opositores no sacaron nada.

“Esa fue la situación”, precisó Tusen.

Agregó que el objetivo es decirles a la comunidad en el exterior y la República Dominicana que los perremeístas hicieron el trabajo volviendo a ganar los 7 diputados en ultramar y el presidente fue reelegido.

A su juicio uno de los factores para la abstención es que en el exterior no hay tanta efervescencia como en la República Dominicana.

Plácido informó que el libro ya fue puesto en circulación en la República Dominicana donde tuvieron la oportunidad de llevar y mostrar la información del libro y le dieron copias a una gran parte de los funcionarios y legisladores.

“La importancia de este libro es llevar las informaciones que van a servir de lugar para entender claramente cuál es el motivo de porqué muchos votantes se quedan en sus casas y no salen a votar”, añadió el empresario.

Destacó la experiencia de Teruel en materia electoral, diciendo que muchos partidos se van a beneficiar y el libro es un aporte que hace el PRM.

Señalaron que el libro le será entregado a la Junta Central Electoral (JCE) en Nueva York donde todavía no se ha puesto en circulación.

El seminario fue realizado el 20 y 21 de julio 2024 en el local del PRM en El Bronx.