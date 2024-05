Comienza jornada electoral en República Dominicana

Santo Domingo, 19 may (Prensa Latina) A las 07:00, hora local, de hoy comenzó en República Dominicana la jornada electoral en la que se elegirá al presidente de la República y su vice, y a los 222 miembros del Congreso Nacional.

Minutos antes, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) encabezó el acto de inauguración de las elecciones presidenciales y congresuales, encabezado por su titular, Román Andrés Jáquez, quien llamó a no dejarse llamar por las informaciones falsas e invitó a los dominicanos a votar temprano.

El actual presidente, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aspira a la reelección y deberá medirse con otros ocho candidatos, de ellos dos mujeres, aunque los focos están sobre los dos mayores partidos de oposición.

Ellos son Fuerza del Pueblo (FP), con el tres veces presidente Leonel Fernández, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con Abel Martínez, exalcalde de la provincia Santiago de los Caballeros.

Ocho millones 110 mil ciudadanos -de ellos 868 mil 785 residentes en el exterior- ejercerán su derecho al voto en los 16 mil 726 colegios electorales situados en las 31 provincias del país y el Distrito Nacional.

Quienes se encuentran en el extranjero solo podrán pronunciarse en las urnas sobre el presidente de la nación y los diputados de ultramar, pero no por los legisladores.

De acuerdo con la Junta Central Electoral (JEC), los ganadores de esta lid serán determinados por los mayores de 36 años, quienes representan el 62,38 de los empoderados para votar.

La JCE informó el pasado miércoles que el porcentaje supera al voto joven, pues hasta los 35 años, explicó, los electores en esa franja son tres millones 64 mil 810 ciudadanos, equivalentes al 37.62 por ciento.

El padrón de la JCE mostró que entre los 36 y 75 años los convocados son un 57.37 por ciento del padrón, equivalentes a cuatro millones 655 mil 546 ciudadanos.

Según esa fuente, el 54.77 por ciento se concentra en las cinco principales demarcaciones del país: Santo Domingo (22.65 por ciento), Distrito Nacional (10.91 por ciento), Santiago de los Caballeros (10.78 por ciento), San Cristóbal (6.06 por ciento) y La Vega (4.37 por ciento).

Este domingo, observadores internacionales se encuentran en las distintas comunidades de República Dominicana, donde la oposición reclamó hasta el último momento supuestas irregularidades en el proceso comicial.

En los espacios dedicados a las votaciones, que permanecerán abiertos hasta las 17:00, hora local, trabajan este día más de 190 mil personas entre funcionarios y técnicos. La Policía Militar Electoral, encargada de velar por el orden y la tranquilidad ciudadana, mantiene movilizados a más de 55 mil de sus efectivos.

La veda electoral determinada por la JCE está vigente desde el pasado viernes, cuando quedaron prohibidos los actos de proselitismo, entre ellos manifestaciones, mítines y reuniones públicas de carácter político.

También fue restringida en su totalidad la propaganda electoral en los medios de comunicación. Además, desde 24 horas antes de los comicios y 12 horas después de concluidos, quedó prohibida la venta y distribución de bebidas alcohólicas, con excepción de instituciones hoteleras ubicadas en zonas turísticas.

El conteo de la votación, se espera será un proceso rápido, pero la JCE dispone de dos días para finalizar el cómputo electoral y hasta una semana después para la presentación de anulaciones.

Asimismo, candidatos y partidos políticos disponen hasta el 27 de este mes para apelar decisiones de las juntas electorales ante el Tribunal Superior Electoral, con respuestas de ese órgano hasta el próximo día 1 de junio.

Si fuera necesario, -lo que hasta ahora no se considera por encuestas previas-, una segunda vuelta está marcada para el 30 del mes venidero, la cual sería convocada mediante una nueva proclama electoral.