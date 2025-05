COMIDILLAS: Cuidado con la regulación de la libertad de expresión, sociedad en alerta, otros temas en las peñas

Comienza temprano el temor con un proyecto de ley remitido al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader que tiene por objeto «regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales, resguardar el derecho a la comunicacion social y periodismo, así como proteger el derecho de acceso de información y crear el Instituto Nacional de Comunicación, como órgano regulador del ejercicio en el país de estos importantisimos derechos fundamentales.

¿Crear un Instituto Nacional de Comunicación?

¿Más burocracia?

¿Para qué?

Muchos creen que eso de un organo regulador del ejercicio de la comunicacion tendría cocorícamo, como dice la expresión popular.

Desde que se conoció la información, han surgido muchos temores con esa meta de regular la libertad de expresión. ¿Y hay que regular la libertad de expresión?, preguntan muchos.

Otro tema caliente que se junta con ese, es el vox populi sobre el secreto bancario y lo que se comenta en las redes sociales sobre un alegado seguimiento a las cuentas bancarias por un organismo del Estado, lo que tambien genera preocupación en amplios sectores de la sociedad dominicana que lo debaten.

¿Qué responde la Asociación de Bancos Multiples sobre el denunciado tema en las redes sociales del seguimiento a las cuentas bancarias?

¿Si es así, ayuda al país?

¿No sería peligroso hacerlo?

En las peñas de la capital dominicana son dos temas que arden y un abogado presente se puso a pronosticar hasta una huelga general contra el proyecto de ley sometido por el presidente Luis Abinader. Ese profesional está alarmado por la pretendida regulación de la libertad de expresión.

¿Pensó el gobierno en el rechazo que generaría en las redes sociales y en otras voces que no desean retrocesos ni regulaciones que generarían muchas interpretaciones respecto al ejercicio dela comunicación social?.

Un parrafo: en varias ocasiones diferentes iniciativas se han propuesto regular el uso de las redes sociales, el periodismo y los medios de comunicacion ha encontrado el rechazo nacional.

Ese proyecto de ley coincide con la represión contra periodistas de diferentes medios y amenazas de sometimientos a periodistas. Amplios sectores combaten a quienes tratan de utilizar el terrorismo judicial contra la prensa y los periodistas.

¿Aplaudirá la sociedad ese proyecto que regularía la libertad de expresión? ¿Un retroceso?

¿Meta del gobierno regular la libertad de expresión?

¿No recuerdan el rechazo que generaron el proyecto para la DNI y de una ex senadora por Bahoruco?

OTRAS COMIDILLAS

Dicen en todas partes que el gobierno del presidente del presidente Abinader le encanta abrirse frentes y que gusta de anuncios y más anuncios. El tema de la barbería es digno de estudio, el canal haitiano, el manejo tardío de la invasión pacífica haitiana, al igual que la retención ilegal de vehículos por parte de la DIGESETT……..¿Hasta cuándo buscará el gobierno más de US$ 1, 700 millones (2024) para subsidiar las Edes, un barril sin fondo, al decir del pueblo?……… El tema sale a relucir en las peñas…. En estas hablan de los impopulares, populares e incapaces…¿Quién la ha metido en la cabeza al presidente Abinader cerrar el IAD y otros organismos del Estado?….Alguien votó temprano por Abinader dice » si seguimos así romperá el record viajando y cerrando organismos claves del Estado, aparte de que la sociedad está alarmada por los préstamos y el ridículo gasto de capital» ……El listado de los que ayudan a Abinader no incluye a los funcionarios con proyectos presidenciales desde el ejercicio del poder……. ¿Abinader y el secretario Rubio sólo hablaron por teléfono sobre migración y seguridad?…. Hay un arancel al arroz dispuesto en el país que no le ha gustado a los norteamericanos. Urgente, Abinader debe investigar cuales son los funcionarios que hunden su adminisración. Generales en la Policia aspirando a la Direccion de la PN, se cumplen pronto los dos años del actual titular…..La industria militar existe hace tiempo, no es noticia nueva…….Muchos haitianos abandonando el país voluntariamente, el horno no está para galletitas……Se ha perdido la cuenta del número de generales y de mayores generales…….Aún con el 4 por ciento del PIB para la educación, hay cientos de escuelas sin terminar, una barbaridad……….Que país, ya no mencionan ni a Díaz Morfa ni Paulino Sem….Al comandante del primer regimiento militar lo ascendieron primero a general que al jefe del CUSEP, que rapidamente es mayor general……….Una pregunta: ¿ sigue la práctica del pasado de que el jefe del CUSEP le comunique decisiones militares del presidente a los jefes de los cuerpos armados de la nación? ¿Lo aceptaría el ministro del MIDE Fernandez Onofre, si persistiera esa práctica?………..¿Mayores generales y generales en desgracia candidatos al retiro? En las peñas militares y policiales dicen que fallaron los intentos de retirar mayores generales y generales pegados con coquí…..El Banco Central concentrado en el control de la inflación y en la reducción del dólar………El Banco de Reservas en un mayor financiamiento a las mipymes, inclusión bancaria, aportando a traves de su Voluntariado y con otras acciones positivas………La Superitendencia de Bancos ofrece más estadísticas sobre el sistema financiero dominicano y se concentra en la positiva labor de Pro-Usuario…………Sería interesante un encuentro del area económica con directores de medios sobre el presente y futuro de la economía dominicana….Primicias propone ese encuentro, donde se aborden las fortalezas, resiliencia y el impacto de lo que ocurre con la economía nivel global………Otro tema: relanzar la economía, pronósticos de crecimiento, ideas sobre la industria de la construccion, tasas de interés, turismo y la inflación……… Una pregunta: ¿Luego del fracaso de la reforma, necesita el gobierno bateadores de grandes ligas en Hacienda?……¿Y la formulita de Ito sobre los combustibles?…….