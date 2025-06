COMIDILLAS

La muerte a tiros de una legisladora demócrata en Estados Unidos preocupa, si señor. ¿Realmente un asesinato por motivos politicos?. La investigación profunda del caso la esperan los norteamericanos y amantes de la democracia en el mundo.¡Que impere la justicia!…..En las redes se están comiendo a varios colaboradores cercanos del presidente Abinader…Correcto: la Cámara de Cuentas endurece su accionar con las declaraciones de bienes de los funcionarios…El pueblo dice en todas partes: «la economía está lenta»..¿Un veto migratorio para otros países?….El Banco de Reservas la calienta con 16 mil millones dirigidos a las mipymes… Quejas por los tantos préstamos del gobierno….¿Qué hablaron el presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, y el mayor general FARD Floreal Martínez, tras el regreso del mandatario al país luego de agotar una agenda internacional de importancia?.Dos que están pegados con coquí son el comandante del CUSEP, mayor general Jimmy Arias Grullón, y el comandante del primer regimiento militar-Guardia Presidencial, general Guillermo Caro Cruz.¿ Odio de algunas autoridades de Puerto Rico contra los dominicanos?….Las protestas contra las pólíticas migratorias del presidente Donald Trump se trasladaron a Puerto Rico, donde están deteniendo y reprimiendo a dominicanos, aliados para fortalecer la economía puertorriqueña.Hay un disgusto con la gobernadora Jennifer González y están acusando a su gestión de alegadamente proporcionar informaciones de los migrantes a las autoridades federales para su detención y deportación…….Las protestas en Puerto Rico se le pegan también a la gobernadora de esa isla…….Sorprende a mucha gente que el gobierno dominicano no defiende los abusos contra la diáspora. ¿ Sólo interesan las remesas?……..En las redes sociales hablan bastante sobre la compra de unas chacabanas……..Circe Almánzar muy activa defendiendo los sectores productivos.Se le vio en un acto de la industria del plástico…….Circe ha dedicado su vida a la defensa de la industria nacional…….¿Y las autoridades no pudieron evitar el colapso en una plaza comercial en Santiago?…..¿Hasta dónde llegaremos con tantos préstamos?………Samuel Pereyra fajado con el tema de la inclusión bancaria con Bancarizar es Patria……….Por cierto, ¿una pregunta: ¿ Samuel tiene más futuro en la gerencia bancaria o en una candidatura en el 2028?……..Dicen las lenguas largas que ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo hacen oposición contundente. ¿ Y usted que creee?…….¿Putin como mediador entre Irán e Israel?……..Otra persona muerta en otro supuesto intercambio de disparos en Santo Domingo Este…….Por un lado, supuestos intercambios de disparos y por el otro reforma policial, dos cosas muy diferentes……¿Llega al país todo el dinero que genera el turismo?……La Superintendencia de Bancos, gobernación del Banco Central y el Banco de Reservas sintonizados con el tema de la inclusión bancaria. Los otros bancos deben animarse……..Dos bancos con las pilas puestas: Santa Cruz y Caribe……Dos asociaciones de ahorros y préstamos super activas: APAP y Cibao…….El Scotiabank en lo suyo. Demostrando que cree en el desarrollo del país…..La defensa del empresario Antonio Espaillat rechazando la intimidación y asegurando que no hay peligro de fuga…….¿Generales moviéndose por el cargo de director de la PN?…..Socios de un par de clubes se quejan de la inflación………Los narcos si inventan, cocaina en zapatillas que intentaron enviar por correo a Londres…….Buena la siembra de 3 mil árboles por empleados yvoluntasrios del Banco Popular. Si hay un banco que respalda la foressta en San José de las Matas ese es el Banco Popular, con un compromiso histórico con el Plan Sierra……..Protestas por pipá en Estados Unidos contra la politica migratoria de la actual administración……..EL PLD se come todos los días al Ministerio de Agricultura………Los supermercados llenos, repletos de productos importados, deben ponerse las pilas……..Primicias lo repite: Un grave errror querer cerrar el IAD, Agricultura es un organismo regulador, el IAD un ente productivo para la muy necesaria seguridad alimentaria………Dicen que Abinader es un presidente mal asesorado en muchas areas, no cometa errores, presidente Abinader….. Dos bancos grandes que no se duermen en los negocios: Popular y Reservas…….Un gran tecnico: Fernández W, superintendente de Bancos……..Valdez Albizu siempre apostando la estabilidad macroeconómica y al control de la inflación…….Carlos Segura Foster el peledeísta más invitado a los programas de televisión…….J. Osiris Mota emitiendo opiniones de trascendental importancia sobre el tema del seguro y reaseguro……….¿Y Samuel Lizardo que no opina nada sobre la economía nacional?…..Hace poco Daniel Toribio lanzó unos misiles sobre el dólar, pero no ha vuelto a la televisión….Un peledeista activisimo: Daris Javier…….En muchos lugares se quejan de los apagones y de las facturas electricas, dicen que Abinader debe construir otra Punta Catalina para dejar un legado con tantos prestamos que toma el gobierno……¿Abinader en la soledad del poder, abandonado por muchos que sólo piensan en intentar colarse en el 2028?……A David Collado le tiraron desde los molinos cuando le sacan en cara su no militancia partidaria en el PRM……Hipólito Mejia estuvo en la semana en una tertulia vespertina en un supermercado. Se goza con el hijo de Gurabo…….La formación politica y economica de Rubén Bichara lo ayuda mucho.Es un político formado…..El presidente ejecutivo de Banreservas debería presentarle los números de la institución a los directores de medios de comunicación, como hacia años atrás y comparar con igual periodo del 2024. Sería interesante……..Danilo Medina estuvo por Mao dando un pésame familiar por el fallecimiento de un hombre de negocios que aportó mucho en vida a la provincia Valverde………Un ex ministro de Defensa acompañando al ex presidente Medina en algunas de sus actividades. Es justo que lo haga, de coronel del ERD lo llevó al DNI y al Ministerio de Defensa.No es Sigfrido…….Avanza el ecoturismo en Sajoma…..Excelente ruta turística Villa Elisa y las playas de Punta Rusia y La Ensenada……..El general Paulino Sem en bajo perfil, lo mismo que Díaz Morfa………¿Quién recomendó al mayor general Arias Grullón como sub jefe y luego para jefe del CUSEP? Un mayor general también en bajo perfil……..Ex comandante general de la FARD, hoy viceministro del MIDE, ni se siente……….El queso en hoja de los paradores de la autopista Duarte demuestra que este es el mejor país del mundo…….Instituciones claves: Voluntariados del Banco Central, Banco de Reservas, Pro-Usuario de la Superintendencia de Bancos, EDUCA, direcciones de reputación de los bancos y otras empresas, como las Fundaciones Popular y Reservas del País…….Claves;: Las superintendencias de Bancos, del Mercado de Valores, Seguros, Pensiones y la SISALRIL…….¿Está bien acompañado el presidente Abinader, sus colaboradores llenan las expectativas ante la sociedad?…….Arde el Movimiento Marcelino Vega por los comicios de ese gremio……Ambiciones de poder en el CDP……..¿El pueblo satisfecho eon INAPA?……..Dos altos funcionarios que eran vendedores de productos a supermercados jamás han vuelto por ahí.Se lo comieron el viernes en una peña.Parecen dos equivocados borrachos de poder……….Un director de un organismo del Estado debe cuidar su gestión.Lo están acabando……..¿Cuándo auditarán la pasada gestión de Obras Públicas?……La Cámara de Cuentas ha soltado algunas auditorías que posiblemente activen a fiscales………Hablan de protestas universitarias en Cuba……Las autoridades deben investigar un reguerete de techos super cargados en el Distrito Nacional…….En una casa de la Lorenzo Despradel remodelada por unos chinos se ven dos tinacos de los grandes uno al lado de otro…….El techo del Jet Set estaba sobrecargado , según la investigacion que realizaron…… Los gringos quieren destapes sobre el narcotráfico en RD.Tienen mucha experiencia averiguóndolo todo……….Que rapido va el primer año del segundo período presidencial del presidente Abinader…….COPYMECOM, una poderosa organización de pequeños y medianos empresarios de la construcción…….. Esa organización está siempre a la vanguardia fijando posiciones de interés…….