columnadesdeny_deramnmercedesny_

►Indigna cancelación en consulado NY: El autor de esta columna ha podido observar, de manera directa, indignación, malestar y condena entre la dirigencia y militancia del PRM-NY, también entre profesionales, comunicadores, ciudadanos comunes, taxistas, comerciantes y otros sectores, la cancelación de Marcia de Williams, del Departamento de Tramitación de Pensiones en el consulado RD-NY, y fiel seguidora del presidente Luis Abinader, a quien algunos dominicanos en el Alto Manhattan dicen oprobio contra el mandatario por la situación. Ella tenía jueves y viernes asignados a dicho departamento por más de un año, en sustitución del roble, valorado y respetado dirigente del PRM-NY, David Williams, su esposo por más de 40 años, y donde quiera que estaba David, ella también. Marcia fue a RD el pasado mes a cumplir un deseo de su fenecido esposo para “tirar en el mar sus cenizas”, nos informó una fuente del PRM-NY. Se trasladó al país para varios actos religiosos y compromisos familiares, (Misa, Ora Santa, y luego, varios integrantes de la familia abordaron una pequeña embarcación y dispersaron su ceniza en el mar por Boca Chica). Tristes momentos. A su regreso a NY e integrarse a sus labores fue recibida por el encargado de personal de la sede, expresándole: “Marcia, lo lamentamos, pero ya usted no pertenece al consulado, usted fue cancelada porque no necesitamos de sus servicios”. Obediente, dada su formación, la desvinculada se marchó sin decir una palabra. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “en el consulado fueron desconsiderados, inconsecuentes y mal agradecidos, porque la titánica lucha de los Williams aportó al triunfo de Abinader”. Otro le contestó: “Parece que el cónsul ha venido a dividir el partido a NY, con tantas cancelaciones de probados perremeístas, seguidores de Abinader”. ¡Huumm!

►David Williams en vida: En vida Marcia y él compartieron todo (trabajos políticos, encuentros comunitarios, sociales, con periodistas, profesionales, comerciantes, en horario diurno y nocturno). David fue asistente de Peña Gómez en la urbe, quien acudía con frecuencia a su apartamento en El Bronx, al igual que Hatuey Decamps, y otros políticos. Fue alto dirigente del PRD y del PRM, además, presidente del partido de Gobierno en El Bronx, la mayor plaza electoral en la Gran Manzana. No solo fue respetado en su partido, también dentro de la comunidad, por su fino trato, sus profundos y convincentes análisis políticos, económicos, sociales y culturales. Siempre respetó a todos, sin importar banderías políticas, credo, raza o religión. Diiicen que el trabajo para llevar el partido al poder, del cual David hizo sus aportes significativos, su esposa cosechó espinas por parte del cónsul Chú Vásquez, al igual que múltiples otros compañeros cancelados recientemente. ¡Uff!

►No entro en consideraciones: Esta columna no entra en ningún tipo de consideraciones sobre lo planteado por el comunicador Mario Herrera en este video, hace pocos días en la RD. Delaciones y acusaciones muy, pero muy reveladoras y comprometedoras. Siéntese para ver este video. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=qyFUmw5hpcY Saque Ud. amigo lector sus propias conclusiones. ¡Uff!

►La lucha sigue FP-NY: Una enterada y creíble fuente dentro de la Fuerza del Pueblo (FP) en la circunscripción 1-USA, nos informó que la lucha entre altos dirigentes o “leoncitos” persiste de manera grupal entre dos titanes de la organización en la Gran Manzana. El presidente de un condado en NYC, junto a otros leoncitos seguidores suyos siguen una lucha de brazos caídos, una especie de boicot a la dirección estatal de la entidad política. ¡Uff! Diiicen que el dirigente “chiquito” pero tupio busca que la actual dirección del partido fracase para él poder justificar de que solo él sabe cómo echar el partido hacia delante. La fuente informa que el local de la FP-NY, ubicado en la calle 157 con Broadway, en el Alto Manhattan, están casi, casi a punto de cerrarlo por falta de pago, y se hará una fiesta próximamente para recaudar fondos y poner al día los pagos. ¡Ah! Algunos dirigentes de la organización esperan la posible visita en los próximos días a esta urbe del doctor Leonel Fernández, quien halaría las orejas a muchos de los leoncitos neoyorkinos para que se fajen a trabajar y poner la FP en primera posición en el exterior. ¡Bueeeno!

►Chalas tienes razón: Lectores nuestros nos escriben desde Brooklyn. Ni quito ni pongo. Hace una semana, en la semanal del presidente Luis Abinader, el periodista Erasmo Chalas de NY al participar le preguntó al mandatario: ¿Cuál es el regalo que usted le tiene a una comunidad que respeta y lo admira por sus ejecutorias, ahora en tiempo de navidad? El mandatario respondió “gobernar bien para la RD”. Los opinólogos preguntan ¿y para los 2,835,593 dominicanos residentes en el exterior, que superan en habitantes 21 provincias en conjunto (Peravia, Azua, Espaillat, Monte Plata, Barahona Monseñor Nouel, Valverde, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Samaná, Bahoruco, Hermanas Mirabal, El Seibo, Hato Mayor, Dajabón, Ocoa, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Independencia y Pedernales) = https://www. diariolibre.com/actualidad/ nacional/2023/08/10/censo- nacional-rep-dominciana-tiene- 10760028-personas/2428956 que a esos fue que Chalas se refirió muy claramente. Diiicen que el presidente se incomoda cuando le preguntan por las necesidades sentidas de la comunidad en el exterior. ¡Huumm! Observamos que Chalas no hizo la solicitud para ellos, como han querido presentar algunos, fue para la comunidad. ¡Bien por él!, sostienen los todólogos que nos envían el video. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=8oPUp5gfILI El dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen dijo: “Una foto o video habla por más que mil palabras”.

►En lo que no tuvo razón: Los analistólogos de Brooklyn especifican que Erasmo Chalas, fiel seguidor del mandatario, no tuvo razón en exponerle al presidente: “Usted ha hecho un gran trabajo en NY, a pesar de los ruidos últimamente”. “La comunidad está satisfecha de este gobierno”, sentenció. Diiicen que eso no es verdad y citan las necesidades sentidas de la comunidad del exterior 1- Eliminar los $10 dólares de impuestos al dominicano por visitar su propio país. 2- Eliminar el cobro de $50 dólares al padre de un menor que pasa más de 30 días de vacaciones en RD. 3- Rebaja de precios del pasaporte; en RD sale por US$25.00 y es expedido en NY por US$125.00, y de otros documentos consulares. 4- Permitir llevar un vehículo a RD con 8 años, verificado en excelente condición. 5- Aumentar la gracia navideña de cuatro mil dólares a ocho mil, porque todo ha subido exorbitantemente y los quisqueyanos envían más remesa$, furgones con alimentos, medicinas, útiles deportivos y escolares, además, de otros US$ miles millones al año directamente con familiares, amigos y relacionados. 6- Reducir los elevados costos en los vuelos aéreos.

►Otras necesidades sentidas: 7- Eliminar el cobro por primera maleta a los connacionales al llegar a RD. 8- Bajar un 60% el elevado precio para adquirir la ciudadanía dominicana para los hijos de dominicanos nacidos en otros países. 9- Reducir los gastos de envío de las remesas, que, de acuerdo con estudios especializados, se sitúan en un 6.79 % y de reducirse a un 3 % se sería un ahorro de unos 380 millones de dólares para las familias que envían”. 10- Crear un sistema efectivo de garantías y seguridad jurídicas las propiedades adquiridas por dominicanos en RD, víctimas en múltiples ocasiones de estafas. 11- Modificar la disposición legal que libera de pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria a nuestros emigrados jubilados de más de 65 años. 12- Que los dominicanos del exterior al invertir en RD reciban sin cortapisas iguales beneficios que los inversionistas extranjeros. Pero, diiicen, el presidente está como Balaguer “Ciego, Sordo, y Mudo”, y se enoja cuando le preguntan por algunas de estas necesidades sentidas. ¡Ay, ay, ay!

►Radiografía comunidad RD en el exterior: El colega, abogado y catedrático Manuel Cruz hizo una clara radiografía sobre la comunidad dominicana en el exterior frente al Gobierno dominicano. Múltiples verdades. Enterarte NY aconseja verla. Impresionante. La otra cara de las remesas. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= 2C7bpHpPZeM

►Proclama del cónsul Eligio Jáquez. 2021: “Ese profesional avezado, dedicado y arriesgado que sale cada día a las calles a buscar la información y servirla de acuerdo a su inteligencia”. “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión sobre los acontecimientos”. Cuando los comunicadores “dicen las cosas que no les agradan del servicio, lo que están es contribuyendo a que mejoremos, y eso es cumplir con un deber”. Ver = https://www.youtube.com/watch? v=tbH-kIU9Pe4

►Nuevo CC-PLD exterior: Los nuevos miembros del Comité Central (CC) del PLD en el exterior = https:// actualidadneoyorkina.com/?p= 5450

►De la embajada USA en RD: Entérate NY reitera la información: El fin del uso de la versión anterior del Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP). El 16 de octubre de 2024, fue la fecha final para los mensajes de la versión anterior del Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) del Departamento de Estado-EUA. El ciudadano debe volver a reinscribirse en el nuevo sistema. Ver: https://mytravel.state.gov/s/ step para continuar recibiendo actualizaciones en tiempo real sobre salud, clima, seguridad, y protección en la RD de parte de la Embajada de USA en el país caribeño. Inscribirse facilita a que la embajada o el consulado de EE. UU. más cercano se comuniquen con usted durante una emergencia y le envíen alertas de seguridad. Embajada de EUA en RD = República de Colombia # 57, Santo Domingo-RD. Emergencias: 809-567-7775

►Un valor dominicano en NY: El epidemiólogo dominicano Ángel La Paz, quien duró 30 años de servicio en el departamento de Salud de NYC, fue el fundador de la entidad comunitaria “Hermandad de Río San Juan Internacional Inc.», dedicada hasta el día de hoy a prestar servicios comunitarios a los dominicanos, tanto de NY como en su natal Río San Juan. Asistencia en inmigración, vivienda, asuntos legales, asimismo canalizar recursos para sus gentes en RD en asuntos de medicina, deportes y herramientas para discapacitados, entre otras cosas. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Ángel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El pasado jueves se celebró el “Día Internacional de la Diabetes”. El número total con diabetes en el mundo = 828 millones en 2022; más de una cuarta parte, 212 millones vivían en la India y otros 148 millones en China, seguidos de EE.UU. con 42 millones, Pakistán con 36, Indonesia 25, y Brasil con 22 millones. De 1990 a 2022, las tasas mundiales de diabetes se duplicaron tanto en hombres (del 6,8 % en 1990 al 14,3 % en 2022) como en mujeres (del 6,9 % al 13,9 %). Cada 30 segundos, una extremidad inferior o parte de ella es amputada en el mundo debido a complicaciones de la diabetes. En Estados Unidos, alrededor de 160,000 personas con diabetes se someten a una amputación cada año.

►Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó este una guía con recomendaciones para una “dieta sana”, que incluyen consumir entre un 10-15 % de proteínas y un 15-30 % de grasas, con respecto al total de calorías consumidas en el día. Ver = https://eldia.com.do/oms- define-la-dieta-sana-hasta-un- 15-de-proteinas/

►Servicio comunitario: Los beneficios del Seguro Social-USA cuando viajas puedes continuar recibiéndolos, aunque vivas fuera del territorio EUA. ¿Cómo gestionar pensión y beneficios del SS desde el extranjero? Para más información. Ver = https://www.ssa.gov/es?os= qtft_1&ref=app

►Sobre el español: Displicente = Que desagrada y disgusta

►Dólar y euro hasta este domingo 10: Compra del dólar 59.52 y venta 60.40 Compra euro 62.53 y venta 65.72

►Combustibles: Del 16 al 22 de noviembre: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com