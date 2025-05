Colombia, Medellín, Guatapé: Itinerantes recuerdos y satisfacciones

Maguá Moquete Paredes

En este interregno histórico debo indicar que la corbata en seda estampada que

tengo puesta, fue comprada a un vendedor de la calle (carrera Venezuela), Santa Fe de

Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Según me explicó el buhonero o vendedor

ambulante es, sin aranceles, desde Europa.

Esa corbata, la poseo en perfecto estado, desde el año 1992. No me he vestido

con ella hasta lo actual, 2025. Es una joya imperecedera o legado histórico. XXXIII

(treinta y tres años después).

Todo un logro protagónico al realizar mis estudios especializados (maestría) del

IV Integrado de Comunicación e Información para la Pastoral en la vetusta rectoría

magistral de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), que data del 1623.

Correspondiente a la Facultad de Comunicación Social, Programa de Postgrado,

a través del Departamento de Comunicación Social (DECOS) y el Consejo Episcopal

Latinoamericano y Caribeño (CELAM), en la productiva geografía sudamericana

colombiana.

Me complace en este momento describir un tanto Medellín, visitado por mí,

distrito especial de la ciencia, tecnología e innovación que es la capital del departamento

de Antioquia. Está ubicado en el Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes.

Una ciudad progresista por el Acto Legislativo 01, del 2021, y los Artículos 328 y 356

de la Constitución Política e instrumentalizado por la Ley 2286, del 2023.

Su población medellinense excede los 3 millones de habitantes. En 1826 fue

designada capital de Antioquia, título que ostenta Santa Fe de Antioquia desde la época

colonial. Durante el siglo XIX, Medellín se desarrolló como un centro dinámico de

comercio, primero exportando oro, posteriormente, mercancías provenientes de la

industrialización de la ciudad y actualmente es un importante centro de servicios: textil,

confecciones, metalmecánico, energía, financiero, salud, telecomunicaciones,

construcción, automotriz, alimentos, y más…

En 75 a. C., Quintus Caecilius Metellus Pius fundó una ciudad en Hispania la

cual nombró Metellinum (derivado de su primer apellido), actual Medellín de

Extremadura, provincia de Badajoz, España. El nombre de la ciudad fue otorgado en

1675 en honor a Pedro Portocarrero y Luna, conde de Medellín de Extremadura, y, por

aquel entonces, presidente del Consejo de Indias. El 2 de noviembre del 1675 le

corresponde al gobernador y capitán general de la provincia de Antioquia, Miguel de

Aguinaga y Mendigoitia, proclamar la edificación de la Villa de Nuestra Señora de la

Candelaria de Medellín. Todo un blasón emblemático que corre en la antigüedad de

Medellín, su gente alegre, gentil e historia que alumbra con estética.

En este asiento de valle y corona natural, mi hija, Melissa Toella Moquete

Smith, Maguá Moquete Smith, hijo; y su madre, Brígida Magaly Smith Medina, en un

viaje o tour, pudieron constatar el aura de Medellín y sus encantos. Amenidad,

seguridad y la multiplicidad de atractivos turísticos, con los festivos y el corpóreo ritmo

de su música. Ese valle pintado de arcoíris, hoy Medellín, fue descubierto el 24 de

agosto del 1541; Día de San Bartolomé, por Gerónimo Luis Tejelo, un capitán a órdenes

del mariscal Jorge Robledo, quien fundó a Santa Fe de Antioquia. Valle de Aburrá por

los indígenas que lo habitaban y fue llamado por los españoles Valle de San Bartolomé

o de Los Alcázares. Tras verdes colinas, una apuesta a la autenticidad, conceptos que

bañan ecologías, desarrollo sostenible e impone un ritmo turístico enclavado en la

natura colombiana.

Melissa Toella, Maguá y Brígida Magaly. Todos, en Medellín y Guatapé,

municipio de Colombia, localizado en la subregión oriental del departamento de

Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Alejandría y Concepción, por el este,

San Rafael y San Carlos. Sur, Granada, El Peñol, oeste (con El Peñol). Dista a unos 79

kilómetros de Medellín. Esa municipalidad tiene una extensión 76 kilómetros

cuadrados.

Otro nombre que ha tenido la localidad en el pasado es La Ceja de Guatapé. En

1714, los indígenas de Guatapé fueron resguardo en San Antonio de Remolinos de El

Peñol. Municipio que ha tenido cambios a través de la historia, ya que, de ser

especialmente ganadero, agrícola y minero, en los años 1970, se construyó un

gigantesco embalse en su territorio, lo que forzó a la población de cambiar su economía

por la del turismo.

Hoy día, y recuerdo unos días de vista en Guatapé, tiene grandes potenciales

para explotar el turismo religioso, el agroturismo, ecoturismo, la cultura y la aventura.

Su hábitat es muy agradable. Hoteles restaurantes, barcos, lanchas y el glamour del

turismo internacional. De República Dominicana van a disfrutar, contemplar, meditar y

descansar.

Entre los elementos culturales más representativos del municipio están los

zócalos, aquellas partes inferiores de las fachadas de las casas, suelen pintarse de

colores en el municipio de Guatapé (guatapense) desde comienzos del siglo XX. Igual,

elemento arquitectónico y manifestación del arte popular, otorgan hegemonía a los

habitantes y aportan un valioso contenido histórico acerca de lo local y dinamizar la

enseñanza de las ciencias sociales, los cuales muchas fueron hechas en los primeros

años del siglo XX, ya aún se conservan en las fachadas de las casas del pueblo como un

tramo historiográfico indígena y de la colonización antioqueña. Un espacio

representativo del pueblo en la denominada calle de Los Recuerdos.

Guatapé, lanza al mundo su marca turística: Guatapé un destino a todo color,

dando una representación al mundo, de su mágico lugar lleno de zócalos, historia y

diamantes coloridos de felicidad en sus gentes.

En esta palmaria narrativa, Colombia es un país maravilloso con mucho que

ofrecer, gente acogedora, deliciosa gastronomía o culinaria, clima formidable y un coste

de vida razonable. Hogar de culturas fascinantes, indígenas y raizales, de carnavales y

música arqueológica sagrada. Con 32 departamentos (provincias).

Esta descripción en el extremo norte de Sudamérica es como un cinemascope,

tropicalmente, paradisíaco. Aún, Medellín y sus rasgos municipales como Guatapé son

identidades que permanecen en el tiempo.

