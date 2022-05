Claribel Mena «La Rompe Corazones» mantiene a sus cuatro hijos con el boxeo

SANTO DOMINGO.-Consiente de los riegos que conlleva subirse a un ring a entrarse a trompada con una rival, la joven Claribel Mena decidió acoger el boxeo como su modo vida y principal actividad diaria.

Para Claribel Mena, a quien apodan “La Rompe Corazones”, el boxeo lo es todo, debido a que por medio a esta actividad mantiene a sus cuatro hijos y es la única vía tiene para mejorar su estatus y el de su familia.

Mena dice que ha estado ligada al boxeo desde que nació debido a que es nieta del fenecido entrenador Rafael “Felito” Peña, que desde muy pequeña la llevaba al gimnasio.

“Yo prácticamente nací y me crie en un gimnasio, mi abuelo siempre me llevaba a ver los entrenamientos, yo diría que desde ahí nació mi interés por este deporte”, dijo Mena.

Sin embargo, debido a compromisos de estudios y tras contraer matrimonio debido alejarse del boxeo por varios años lo que no le permitió desarrollar una amplia carrera en el campo aficionado.

Su reencuentro con el boxeo se produjo hace aproximadamente cuatro años, gracias a la intervención de su amiga Wanda García, quien a ver su inquietud al ver su inquietud por el deporte le propuso llevarla donde su padre que es entrenador de boxeo.

“Fue así como me reencontré con el boxeo , yo siempre hago ejercicios y un día Wanda me vio haciendo sombra y me dijo que iba a llevar donde su padre que es entrenador , acepte y así inicio esta historia”, comentó La Rompe Corazones.

Ya como boxeadora profesional, La Rompe Corazones, quien compite en las 140 y 147 libras, acumula un récord de 10 victorias en contra de una derrota.

La joven boxeadora dice que ama el boxeo, sin embargo, no de reconocer la dificultad que este deporte representa para los mueres.

Señaló que el boxeo muchos lo ven como un deporte exclusivo de hombres, lo que hace que en ocasiones el boxeo femenino sea discriminado.

“Es difícil para nosotras las mujeres practicar boxeo, no tenemos el mismo apoyo que los hombres, pero además a veces tenemos que lidiar con situaciones que son más difíciles que subirse al ring y entrarse a golpes con otra mujer”, dijo La Rompe Corazones.

Con relación al desarrollo de su carrera, Mena dice que está a gusto con lo que ha pasado, aunque dice que va por más.

“Yo estoy contenta que mi carrera y agradecida con lo que me han apoyado, aunque estoy luchando por alcanzar grandes cosas como son un título mundial y hacer varias defensas”, precisó Mena, quien se definió como admiradora de la ex campeona mundial Oxandia Castillo y de Cecilia Braekhus

Al hablar de sus próximos pasos en el boxeo, Mena dijo que por el tiene pendiente disputar un título latino ante un púgil colombiano y está estudiante varias ofertas internacionales.

En la actualidad, Mena entrena en el gimnasio de las Casa de los Clubes, bajo las orientaciones del entrenador Vicente de la Cruz