Cientos escuchan relatos de conversión cristiana de ex convictos en evento “Dos Caminos” liderados por pastor Sal Sabino en escuela de El Bronx

NUEVA YORK._ Cientos de fieles de la iglesia Heavenly Vision Christian Center, estudiantes y comunitarios acudieron el sábado en la noche a escuchar los relatos y testimonios de numerosos ex convictos por crímenes graves en el evento “Dos Caminos” celebrado en el auditorio de la escuela Walton Campus en El Bronx, liderados por el pastor dominicano Salvador Sabino que dirige el templo junto a su esposa, la pastora Kenia Sabino.

El acto, se inició con la bienvenida de la pastora Sabino quien resaltó la masiva asistencia de los cientos de concurrentes y entre los testimonios estuvo el de Sabino quien estuvo condenado varias veces preso por narcotráfico, asesinatos, intentos de asesinatos, pandillerismo, atracos y otros delitos.

Entre los ex convictos que relataron sus escabrosas historias de delincuencia y crímenes, estuvieron Julio Rafael Martínez que ahora es pastor, cárcel federal por narcotráfico, el pastor Máximo Guzmán, mejor conocido como “Machi El Escogido”, el confeso y reconocido ex pandillero Johnny P. Fernández, Rafael Burgos, y Francisco Pérez Rivas, quienes estremecieron a los asistentes y sacaron lágrimas y fuertes emociones a muchos de los presentes con sus narraciones.

Entre los oradores estuvieron varios predicadores internacionales, entre ellos Rosalin Segura, Máximo Guzmán, Raquel Peña y el coro Heavenly Vision Dance & Choir que hizo varias presentaciones de teatro y danzas, siendo largamente aplaudido.

También se realizó una presentación de las últimas caídas de Jesucristo en su vía crucis antes de ser crucificado que también se ganó los elogios de los presentes.

Los ex convictos hablaron sobre sus roles en bandas del crimen organizado, y el narcotráfico internacional y local y los tiroteos que escenificaban en las calles disputándose el control de los territorios en los que operaban.

Varias madres de ex convictos hablaron por ellos exponiendo el largo y sufrimiento y dolor que sufrieron mientras veían a sus hijos e hijas batiéndose a tiros en las calles, vendiendo drogas, atracando y aterrizando a sus propios barrios.

Martínez dijo que no estaban allí como sensacionalistas sino para exaltar la gloria de Dios.

Recordó que formaba parte de la banda criminal del pastor Sabino y era un migrante sin una identidad definida.

“La noche del 5 de mayo de 1988 nos enfrentamos a tiros con la policía y casi pierdo mi vida”, narró.

“Las balas fueron disparadas a menos de 50 pies de distancia pero ninguna me tocó, porque había una madre orando en Venezuela diciendo que veía a su hijo ensangrentando pero la misericordia de Dios me salvó”, agregó el ex convicto en referencia a su mamá que residía en Venezuela.

Sabino, quien ha ganado amplia notoriedad internacional por su ministerio en el que rescata a ex criminales condenados para convertirlos en fieles y pastores, es también autor del libro “Dos Caminos” que se convirtió en un Best Seller (más vendido) y decidió llevar su vida y testimonio al cine con la película del mismo título cuyo estreno se espera para los próximos meses.

En el discurso de cierre, Sabino agradeció la masiva asistencia al evento, recordándoles a los presentes y al mundo que solo hay dos caminos.

“Solo hay dos caminos: el de la salvación y el de la perdición que son el de la vida o la muerte, hay dos caminos”, recalcó el pastor dominicano.

“Desde que empezamos a vivir tenemos conciencia de la vida, y aún en la muerte, nos preguntamos por ese ser supremo. Desde niño tenía sueños de que tenía una Biblia y yo predicaba la palabra, no vamos a culpar el medio ambiente”, añadió.

“El medio ambiente mío no me ayudó mucho. Se practicaba más la brujería, la santería y la hechicería, lee la palabra de Dios, pero uno se pregunta según se va creciendo y vemos morir gentes, hasta dónde voy a vivir yo, cuántos años viviré yo. Y tengo buenas noticias para ti”, expresó el pastor.

“La muerte física no es el fin de tu existencia, hemos venido a decirte a ti hoy, que hemos descubierto lo que es la vida, Jesús es el camino, la verdad y la vida”, dijo resumiendo luego su larga carrera criminal y cómo se convirtió al cristianismo estando en una celda.

Agradeció la asistencia masiva al evento a pesar del inestable clima del sábado en la tarde que primó en Nueva York, lo que demostró que la gente sigue buscando a Dios.

Tres de los ex convictos que testimoniaron y son pastores en inglesias de Nueva York y Florida interpretaron temas de salsa y raps.