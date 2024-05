Celebrarán actividades por el 26 aniversario fallecimiento del Dr. José Francisco Peña Gómez

Al cumplirse este viernes 10 de mayo, el 26 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, el instituto de formación política, que lleva su nombre, fundado y presidido por el expresidente Hipólito Mejía desarrollará diversas actividades para recordar al extinto líder político dominicano, quien alcanzó dimensión internacional.

Según una nota de la institución académica, establece que a las 9:30 de la mañana depositarán una ofrenda floral ante el mausoleo donde reposan sus restos en el cementerio Cristo Redentor.

A las 4:00 de la tarde, el Instituto celebrará un Panel sobre “Educación y Democracia desde el pensamiento político del doctor José Francisco Peña Gómez”. en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.

Los panelistas serán: la doctora Clara Joa, ex vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD, el licenciado Francisco Cruz Pascual, ex vicerrector de la universidad Católica Santo Domingo, UCSD y el ex decano de la Facultad de Humanidades de la UASD, doctor Augusto Bravo, y será moderado por el licenciado José Julio Gómez, viceministro de Relaciones Exteriores.

El doctor José Francisco Peña Gómez falleció el 10 de mayo de 1998, después de librar una gran batalla contra un agresivo cáncer que afectaba.

A la hora de su muerte ostentaba la candidatura a síndico por el Distrito Nacional, hoy Gran Santo Domingo, en una gran alianza de partidos encabezada por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, del cual era su máximo líder.

Fue un líder político destacado por su lucha para la consolidación de las democracias en el mundo, erradicar las injusticias sociales y promover la inclusión de sectores sociales.

Su gran oratoria, mediante la cual transmitió su pensamiento social y político, le granjeó la simpatía y el reconocimiento de gran parte de los más preclaros lideres político del mundo.

Fue reconocido por grandes centros académicos de Europa y Latinoamérica, como la Universidad Complutense de Madrid, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, entre otros.

Nació el 6 de marzo de 1937 en la Loma del Flaco, sección del Mao de la hoy provincia Valverde.