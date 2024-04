CDP e IPPP galardonan a empresario Pepín Corripio, Persio Maldonado y dirigentes del gremio

SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) organizaron una ceremonia en la que galardonaron al empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín), a Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), y a 14 dirigentes y ex dirigentes del gremio.

Durante la actividad, celebrada el 11 de abril en la sede del CDP, como parte del programa del mes del periodista, se resaltaron los aportes de Pepín Corripio a la sociedad, al pueblo y a la democracia dominicana, sobre todo en el área de las comunicaciones y la prensa, en cuyo sector ha hecho cuantiosas inversiones, siendo propietario de los más importantes periódicos y de influyentes canales de televisión y emisoras de radio, contribuyendo significativamente al ejercicio del periodismo, al crecimiento y desarrollo de esta profesión y a la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

También se hizo mención de sus contribuciones a la creación de miles de empleos, con lo que hace un gran aporte al crecimiento y a la estabilidad económica del país, y a la dignificación de la vida de miles de personas.

“Pepín es el empresario de la comunicación que más ha contribuido con el fortalecimiento institucional de los intereses colectivos de los periodistas y trabajadores de la prensa, a través de los gremios que representan este sector profesional, como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)”, expresó Olivo De León, presidente del IPPP, quien organizó la actividad.

En tanto que de Persio Maldonado se hizo referencias a su espíritu emprendedor, a su actitud solidaria, de colaboración y de respeto y cariño hacia los periodistas y sus organizaciones.

Se destacaron sus aportes a través de sus editoriales en el Nuevo Diario, su disposición y actitud mediadora para llevar la armonía y buena convivencia donde quiera que va.

“Persio Maldonado ha sido, y es, un apoyo permanente a los gremios de la prensa, con los que ha contribuido a su fortalecimiento, a su crecimiento, a su trabajo, por lo que le estamos siempre muy agradecido”, precisó De León.

Tanto Pepín, a través de su representante, Carlos Gómez; como Maldonado, a través de su hijo, Persio Sully Madonado, agradecieron el gesto de los gremios y afirmaron que continuarán dando lo mejor de sí al país y a la sociedad dominicana.

En conversación telefónica con el presidente del IPPP, debido a que una gripe le impidió asistir personalmente a la actividad, Pepín Corripio expresó: “pido disculpas por no poder estar presente; ustedes son muy generosos en otorgarme ese reconocimiento, que no merezco; mi familia y yo estamos muy agradecidos a este país que nos acogió con los brazos abiertos; siempre estaremos dispuesto a servir”.

Momentos antes de iniciar la ceremonia, mediante una llamada para excusarse por no haber podido salir a tiempo de un compromiso previo, Persio Maldonado dijo: “solo hacemos lo que nos corresponde. Entiendo que en la medida que logramos instituciones fuertes y que cada uno asume su papel y sus responsabilidades, podemos construir una sociedad mejor. Gracias por el gesto”.

Mientras que Bienvenido Alvarez Vega, director del periódico Hoy y expresidente del IPPP, quien a la hora de la ceremonia tenía reunión ejecutiva en el periódico, sostuvo: “ustedes nos premian por hacer lo que debemos hacer, lo que es nuestra responsabilidad, eso habla de que son muy generosos. Gracias por ello”.

Galardonan ex presidentes del IPPP

El IPPP destacó el trabajo realizado por los periodistas que han dirigido esa institución, y entregó reconocimientos a Bienvenido Alvarez Vega, a Rafael Alex Jiménez, a Oscar López Reyes, a Bonaparte Gautreaux Piñeyro, a José Tejada Gómez, a Héctor Marte Luzón, CDP e IPPP galardonan a empresario Pepín Corripio, a Persio Maldonado y a 14 dirigentes del gremio a Aurelio Henríquez, a David Lorenzo, a Domingo Batista, a Mercedes Castillo, a Juan Carlos Bisonó, y como reconocimiento póstumo a Frank Peña Tapia y a Wilfredo Medina, dos gremialistas de toda una vida, que siempre dijeron presente a los llamados de nuestras instituciones.

El presidente del IPPP, a nombre del Consejo de Administración de la entidad, agradeció el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, los sacrificios, el tiempo y todos los aportes que ofrecieron a la institución las personas que lo han presidido.

“Cada uno de ustedes ha dejado algo de sí en esta institución, incluso quienes creen que no hicieron nada, que pasaron sin pena ni gloria, dejaron su paso, sus huellas, su tiempo, un trozo de su vida, un regalo de sí para los demás”, afirmó.

Y a seguidas agregó: “por eso hoy colocamos en sus manos un galardón que más que eso, es un símbolo, un significado, más que un significante; más que algo material es lo que significa, lo que queremos expresar, agradecerle lo que han sido y entregado para nuestra institución”.

Parte de los dirigentes galardonados por el IPPP durante la ceremonia celebrad en la sede del CDP.