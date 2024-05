Candidatos PRM a diputados exterior circunscripción 1-USA lideraban conteo de votos

NUEVA YORK.- Los candidatos a diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción No.1 del exterior se perfilaban anoche como ganadores de los comicios congresuales de RD celebrados este domingo en Estados Unidos

Rozando la medianoche y con el 45.27% de los 983 colegios contados, los candidatos perremeístas Cirilo Moronta, Kenia Bidó y Norberto Rodríguez sumaban en conjunto 24,388, equivalentes al 60.22% de los votos computados.

Mientras, los más cercanos contrincantes, los candidatos de la Fuerza del Pueblo (FP), Leiby Laura Núñez, Ramón Tallaj Jr. y Henry Abreu sumaban 7,502, equivalentes a un 18.52%.

En tercer lugar, se encontraban los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 7.70% tras alcanzar 3,120 votos.

En cuarto lugar, se encontraba el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su candidato buque insignia, Yomare Polanco, quien, en unos resultados sorpresivos, solo aparecía con un 3.45%, tras lograr 1,399 votos.

Sin embargo, es válido señalar que la elección final de los diputados de ultramar es por el método D’Hondt, lo que podría dar un resultado favorable para la tercera diputación a la candidata de la FP, Leiby Laura Núñez, la que hasta el cierre de esta nota (12:05 AM) lideraba en votos a los demás candidatos de su organización.

Creado en 1878 por el jurista belga Víctor D’Hondt, el método D’Hondt es una fórmula matemática donde se saca un promedio mayor para asignar escaños en los sistemas de representación proporcional por listas electorales.

Con ciertos inconvenientes por el cierre de algunos locales y una baja votación, iniciaron este domingo las elecciones en la Gran Manzana, según pudo comprobar este reportero durante un recorrido por varios centros de votación en El Bronx y el Alto Manhattan.

Uno de los centros de votaciones que presentó problemas de apertura fue el ubicado en la escuela “Boys Prep. Charter School”, con 13 colegios (el más grande) y 7,276 electores, ubicado en el 192 E. de la calle 151, entre las avenidas Walton y Grand Concourse (Bronx), el cual no abrió sin que el departamento Educación haya explicado las razones.

Su apertura estaba prevista para las 7:00 AM, pero no abrió hasta las 12:00 del mediodía en un solar adyacente. Pero, el propietario que tiene una pizzería a pocos metros del lugar, procedió a llamar la policía, pero cuando se proponía evacuar a todos los presentes, se llegó a un acuerdo económico y se instalaron 12 carpas al aire libre.

Asimismo, la JCE informó el sábado que el centro de votación en la escuela “Coram Elementary”, con 4 colegios y 2,148 electores, ubicado en la 61 Coram Mount Sinai RD, fue trasladado al Tainos Café Lounge, en el 24 de Middle Country RD Coram.

También, el recinto Eugenio María de Hostos, con 7 colegios y 3,949 electores, ubicado en el 5 de la calle Morris, en Yonkers, fue movido hacia YWNC, en el 87 de S Broadway, Yonkers.

De igual forma, el colegio La Kappa V.S. MS, con 2 colegios y 1,216 electores, localizado en 821 Bay de la calle 25 de Far Rock Way en Queens, fue trasladado a P.S/M.S. 43 Q The School by the Sea, en el 160 Beach de la calle 29, en la misma área. Hubo otros traslados.

El estado de NY tiene 273,634 sufragantes igualando en conjunto a los estados de Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, providencia, California, en EUA y Toronto y Montreal en Canadá. NYC tiene empadronado 239,271 quisqueyanos. Asimismo, hubo 88 recintos electorales, 488 colegios y 2,440 funcionarios electorales.

NYC con 239,269 sufragantes tiene más votantes de manera individual que todos los países donde funcionan las otras dos circunscripciones en el exterior. El Bronx = 118,553; Manhattan = 59,132; Brooklyn = 31,837; Queens = 28,378 y Staten Island = 1,369.

Las votaciones transcurrieron en orden en NY.