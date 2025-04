Canciller Roberto Álvarez expresa al Consejo de Seguridad de la ONU apoyo de República Dominicana a transformación de la MSS en Haití

Por décimoquinta vez, el ministro de Relaciones Exteriores acude al Consejo de

Seguridad para volver a instar a este órgano a tomar las medidas de lugar ante

la profunda crisis institucional, humanitaria y de violencia que viene sufriendo

el pueblo haitiano.

Nueva York, Estados Unidos.- El canciller Roberto Álvarez manifestó al Consejo de

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que República

Dominicana apoya la propuesta del secretario general, Antonio Guterres, para que la

Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, siglas en inglés), se

transforme en una misión híbrida, respaldada por una Oficina de Apoyo de las Naciones

Unidas, financiada con fondos de las contribuciones permanentes para el mantenimiento

de la paz.

Durante su intervención en este órgano para dar seguimiento a la situación haitiana, el

canciller Álvarez expresó que “aunque no resulta viable en estos momentos

implementar una fuerza de paz completa, es imperativo fortalecer urgentemente la MSS

existente. Se requiere una misión especializada con un plan de seguridad integral y

objetivos explícitos para el uso de la fuerza contra las bandas criminales, que disponga

no solo del apoyo financiero proveniente de las contribuciones de los países donantes,

sino también de la dirección y predictibilidad de un sólido apoyo logístico y operativo

proporcionado por las Naciones Unidas”, propuso el ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, Roberto Álvarez manifestó que República Dominicana observa con

profunda preocupación la notoria y creciente insuficiencia de fondos para atender las

prioridades identificadas. Insistió en la necesidad de reconocer que el objetivo urgente y

primordial es restablecer la seguridad en Haití.

El canciller Álvarez alertó que como único país con frontera terrestre con Haití, la

situación de ese país se ha convertido en una grave amenaza a la seguridad nacional de

República Dominicana. “Recientemente, nuestro gobierno decidió declarar a los grupos

criminales haitianos, que organizan y sincronizan sus operaciones delictivas de manera

más eficiente cada día, como grupos terroristas. Hace once días, dos de esas bandas

criminales embistieron la comunidad haitiana de Mirebalais y ocuparon la sede del

consulado dominicano en ese poblado. Afortunadamente, el personal que custodiaba el

edificio había sido retirado previamente. Los criminales han amenazado con seguir su

marcha desde Mirebalais hasta la frontera dominicana”, agregó.

El canciller Álvarez dijo al Consejo de Seguridad que en ese sentido, el Gobierno

dominicano ha tomado decisiones y acciones drásticas partiendo de su “obligación de

proteger nuestra integridad territorial y de preservar la reconocida estabilidad política y

económica que disfrutamos”.

“La ausencia de respuestas concretas que ofrezcan esperanza a una población que ha

resistido durante tanto tiempo ha socavado gravemente la estabilidad gubernamental.

¿Acaso aguardamos a que el cuerpo colegiado sea desplazado por movimientos

incontrolables que nos obliguen a negociar con grupos criminales? Este es el momento

decisivo para la acción coordinada y la responsabilidad compartida”, cuestionó el

ministro.

En esta reunión, el ministro de Relaciones Exteriores estuvo acompañado del

representante permanente dominicano ante las Naciones Unidas, embajador Wellington

Bencosme.