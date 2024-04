Brillo musical de Billo Frómeta

Maguá Moquete Paredes

maguamoqueteparades@gmail.com

El arte creativo dominicano marca la brillantez en partituras del alma musical

quisqueyano. Su éxito y legada maestría, compositor, instrumentista y director orquestal

con impresiones permanente en la espiritualidad de la buena música popular y clásica.

Luis María Frómeta Pereira, naturalizado venezolano. En 1940 fundó la orquesta Billo

Caracas Boys.

Junto a su padres y hermanos, vivió en San Francisco de Macorís, República

Dominicana donde inició sus estudios de música, materia de pénsum en la escuela

primaria. Aprendió teoría y solfeo con el profesor Sixto Brea, armonía y composición con

el profesor Rafael Pimentel, además de saxofón y clarinete con el profesor Oguis

Negrete.

A los quince años fue fundador y primer director, con el grado de capitán, de la

Banda del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, circunstancia que le ayudó a ampliar

sus conocimientos de música. Posteriormente, fue miembro fundador de la Orquesta

Sinfónica de Santo Domingo. En 1933 se traslada a la capital, e imparte clases de guitarra

a domicilio, realiza orquestaciones o arreglos musicales para pequeños conjuntos.

La reunión de Freddy Coronado, Francisco Damirón, José Ernesto Chapuseaux y

Billo Frómeta, dio como resultado la formación de una orquesta de baile denominada

Santo Domingo Jazz Band, la cual fue dirigida por Damirón al principio y luego por

Billo, cuando el primero se mudó a Puerto Rico. En sus inicios Billo estudió medicina en

la Universidad de Santo Domingo, y, aún así, disponía tiempo para interpretar y tocar en

compañía de otros aspirantes en el arte musical.

Llegó a Venezuela el 31 de diciembre del 1937, para tocar en el Roof Garden,

local de baile en Caracas, en el centro de la ciudad. Los hermanos Sabal, empresarios y

dueños del local, decidieron cambiar a último momento el nombre de la orquesta, por el

de Billo Happy Boys sin notificar a Billo Frómeta. Al saber el representante

diplomático de República Dominicana acreditado en Caracas de este cambio de nombre,

hubo protestas en República Dominicana porque no era mencionada la capital de aquel

país. Este inconveniente, y el hecho de Dominicana bajo la satrapía de Rafael Leónidas

Trujillo Molina y la prórroga consecutiva del contrato, obligaron a los integrantes de la

orquesta a permanecer en Caracas, con un exiguo sueldo. Sin embargo, ello motivó a la

agrupación a permanecer en Venezuela, adquiriendo cada día mayor raigambre en el

placer del público.

En 1939, Billo Frómeta estuvo afectado su salud, de tal manera, sus médicos

consideraron imposible salvarlo. No obstante, logró recuperarse y continuó su trabajo

orquestal. En agosto de 1940, Billo reagrupa su orquesta y le cambia el nombre a Billo's

Caracas Boys, nombre que aún mantiene y colocado en honor a la ciudad donde residiría

hasta el final de sus días. Muchísimos músicos y cantantes pasaron por esta orquesta,

destacando entre ellos el cubano Manolo Monterrey y los venezolanos Rafa Galindo,

Miguel Briceño y Víctor Pérez.

En 1955, la filial venezolana de General Electric, patrocinador principal del

espacio radial de Billo Frómeta, acuerda con el músico producir uno de los primeros

discos de larga duración grabado en Venezuela, dirigiendo una orquesta conformada con

músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que respaldaban a la pianista y

compositora María Luisa Escobar y al vocalista Marco Tulio Maristany, con la actuación

del conjunto de música llanera del compositor y músico venezolano Vicente Flores. Este

disco, titulado Concierto Venezolano, no fue editado comercialmente pues la empresa lo

ofreció como regalo de Navidad a sus empleados, y fue el primer trabajo de Billo en este

formato. Ese año, se convierte en uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y

Compositores de Venezuela, junto a Luis Alfonzo Larrain y Manolo Monterrey.

En 1963, al renunciar a su contrato discográfico, decide iniciarse como

empresario del área, con su sello Fonograma. Durante la etapa con esta disquera, se

destacan como vocalistas en la orquesta, además, de los ya mencionados: Guillermo

“Memo” Morales, José Luis Rodríguez “El Puma”, Rafael Araque, Humberto Zárraga y

Nelson Henríquez.

Billo Frómeta con su espíritu dominicanista cerró una página importante en la

historia musical venezolana, por cuanto su orquesta animó el espíritu nacional y le enseñó

a querer no solo a la música nativa, sino también otros ritmos como la cumbia, el bolero y

el merengue originario de su amado país.

La crítica especializada consideró a Luis María Frómeta Pereira como músico de

nacimiento, intuitivo en el sentido de que aún con sus muchos años de aprendizaje teórico

y la constante práctica y ensayo, llevaba el sentido melódico y rítmico, igualmente, era

observador de la idiosincrasia popular, la que siempre supo captar en sus diversas

composiciones dedicadas a la República Dominicana y Venezuela, y, sobre todo, a la

ciudad de Caracas, donde residió hasta el final de sus días.

Maguá Moquete Paredes

Periodista, politólogo, analista social.