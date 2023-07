Boricua asesina dominicana, hiere esposo de ella en Florida y huyó a Nueva Jersey donde fue ultimado por US Marshalls

NUEVA YORK._ Un boricua identificado como Esteban de Jesús Junior, de 56 años de edad que el viernes 7 de julio asesinó a la dominicana Leonidas Durán de 67 en Orlando (Florida), hirió al esposo de ella, Rodanin Ortiz y luego huyó a Nueva Jersey donde el sábado fue ultimado por oficiales de los US Marshalls (Alguaciles de Estados Unidos) que lo buscaban como un fugitivo peligroso y armado.

Se dijo que el incidente sangriento se produjo en medio de una disputa por un perro propiedad de la difunta a la que el asesino puertorriqueño se le quejaba porque el animal supuestamente defecaba y orinaba en el frente y la puerta de su vivienda.

Residían en el complejo habitacional dúplex “Blossom Corners Apartments” situado ubicado en la cuadra 2000 de la carretera Raper Dairy Road en Orlando donde la pareja se había mudado desde Nueva York porque Leonidas quería huir de la violencia armada que prevalece en la ciudad.

El puertorriqueño la asesinó a machetazos y después que ella cayó en la grama la remató disparándole en el pecho y luego intentó asesinar a Ortiz a quien le dio un tiro en la cara pero por suerte el hombre logró sobrevivir y fue llevado a un hospital en condición estable, donde permanece ingresado y será operado esta semana para extraerle la bala.

La policía de Orlando en el condado Orange de Florida dijo que el viernes pasado a las 6:43 de la tarde diciendo que alguien estaba siendo atacado por una persona armada con un machete y una pistola.

Cuando llegaron los oficiales, dijeron que encontraron a Durán con varios cortes de machete y una herida de bala en el pecho tendida en la grama del complejo de apartamentos.

Ortiz fue encontrado en la puerta de un apartamento también con una herida de bala.

Durán fue declarada muerta en la escena. Los investigadores dijeron que de Jesús, quien es el hijo del vecino de al lado de Durán, fue identificado rápidamente como el sospechoso del ataque.

Comenzó a ser perseguido de inmediato con una orden de arresto en manos de los agentes de US Marshalls quienes lo ubicaron al día siguiente, sábado 8 de julio en la avenida Jefferson en la sección Heights de Jersey City, a las 11:00 de la noche del sábado, confirmó el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin en un comunicado.

La policía de Orlando informó el lunes de esta semana que de Jesús escapó después de las 6:30 de la tarde con rumbo desconocido pero los federales lo ubicaron en Jersey City.

Un comunicado de los US Marshalls divulgado ayer martes explica que de Jesús fue abatido cuando estaba siendo arrestado por los oficiales aunque no ofrece detalles de ese incidente, pero al parecer, el boricua se resistió al arresto y posiblemente sacó un arma contra los oficiales, dato no confirmado.

Fue declarado muerto en la escena dentro de una vivienda en la que estaba escondido a las 11:44 de la noche y a la que los federales estaban entrando, según se aprecia en una foto enviada por la oficina de comunicaciones de los US Marshalls.

La fiscalía general de Nueva Jersey dijo que se investiga la muerte del boricua siguiendo los protocolos y ética de las actuaciones policiales en ese estado.

El jefe de la policía en Orlando dijo que con la muerte del boricua el caso queda cerrado.

Linda Ramos vecina de los involucrados y testigo del sangriento ataque de de Jesús, dijo al noticiero News 6 que vio lo que sucedió por lo que llamó al 911 para reportar el asesinato de la mujer y el intento de asesinato al hombre.