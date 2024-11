BIDEN PERMITE A UCRANIA EL USO DE MISILES.

17 de noviembre de 2024. El domingo 17 de noviembre por la tarde, tanto el New York Times como el Washington Post informaron que la Administración Biden finalmente había tomado la decisión de permitir que Ucrania use misiles estadounidenses de largo alcance para ataques dentro del territorio ruso. Citando múltiples fuentes estadounidenses anónimas, el New York Times escribe : “Es probable que las armas se empleen inicialmente contra las tropas rusas y norcoreanas en defensa de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk en el oeste de Rusia”. Agrega, sin embargo, que “el Sr. Biden podría autorizarlos a usar las armas en otros lugares”.

De ser cierta, la decisión marcaría una enorme escalada de la participación estadounidense en la guerra y acercaría más que nunca al mundo al estallido de un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia. Ni la Casa Blanca ni el Pentágono han confirmado oficialmente los informes, aunque los medios de comunicación han informado claramente de ello a todo el mundo.

Los periódicos afirman que hay dos factores detrás de la decisión. Uno es “poner a Ucrania en la mejor posición posible antes de las conversaciones de paz que se espera que el nuevo presidente de Estados Unidos encabece a principios de su mandato”, según el Washington Post

(https://archive.is/EAxZ3).

Ucrania se apoderó de cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso en una importante operación en la región de Kursk durante el verano, territorio que ha ido perdiendo lentamente desde entonces. El cálculo, según la narrativa, es proporcionar a Ucrania la potencia de fuego para que pueda disuadir los avances rusos en los próximos meses y estar en una mejor posición para negociar cuando Trump asuma el cargo.

El segundo factor es la presunta presencia de miles de tropas norcoreanas en Rusia y la acusación de que pronto enviarán miles más si no se les disuade. “Uno de los objetivos del cambio de política, dijeron [las fuentes], es enviar un mensaje a los norcoreanos de que sus fuerzas son vulnerables y que no deberían enviar más tropas”, escribe el New York Times.

También se afirma que la decisión “tendrá un efecto muy específico y limitado” diseñado para limitar la escalada, y se describió como “una evolución limitada en lugar de un nuevo capítulo en la guerra”. Sin embargo, es poco probable que Rusia lo vea de esa manera.

Los informes también señalan que no se espera que la decisión cambie fundamentalmente el rumbo de la guerra. “Ucrania tiene reservas muy limitadas de misiles antiaéreos”, escribe el Washington Post , y añade que “Rusia ha demostrado que tiene una importante capacidad de derribo, y el Pentágono, cuyo propio suministro de misiles está disminuyendo, dice que no tiene muchos más para dar sin afectar la preparación de Estados Unidos”.