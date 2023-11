BID Invest moviliza el mayor financiamiento de energías renovables del Caribe para AES

El proyecto apoya la estrategia de descarbonización de AES en la República Dominicana,

desplazando un estimado de 441,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente cada año.

BID Invest otorgó un préstamo de aproximadamente US$368 millones a AES

Dominicana Renewable Energy S.A. (ADRE), una subsidiaria de The AES Corporation

en República Dominicana, para financiar el diseño, construcción y operación de tres

nuevos proyectos de energía renovable no convencional (ERNC) por un total de 240

MWac de capacidad instalada, y para refinanciar la deuda a corto plazo de tres

proyectos adicionales de energía renovable por un total de 150 MWac de capacidad

instalada.

El paquete de financiamiento consta de US$37 millones de BID Invest y US$331

millones movilizados de 21 instituciones financieras. BID Invest, junto con el Banco

Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex), JP Morgan Chase Bank N.A.

(JP Morgan) y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), lideraron el proceso de

suscripción como joint lead arrangers y bookrunners.

La transacción tuvo una sobresuscripción 2,0 veces mayor con más de US$485

millones en pedidos. Esta transacción es el mayor financiamiento para proyectos de

energía renovable de una economía caribeña.

Al ampliar la capacidad de generación de ERNC de 150MWac a 390MWac, se espera

que los proyectos de energía renovable ayuden a diversificar la matriz energética en

República Dominicana, donde el 71% de la energía generada en 2022 dependió de

combustibles fósiles.

Además, el acuerdo respaldará la estrategia de descarbonización de AES para lograr

emisiones netas de carbono cero en las ventas de electricidad para 2040. Los

nuevos proyectos de energía renovable generarán aproximadamente 824 GWh por

año, lo que ayudará a reducir la huella de carbono del país al desplazar las

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) estimadas en aproximadamente

441.000 tCO2 equivalente por año.

Esto equivale a retirar de las carreteras unos 96.000 vehículos cada año. También se

espera que los nuevos proyectos de ERNC creen alrededor de 1.300 puestos de

trabajo durante la construcción y 80 puestos de trabajo permanentes durante la

operación.

El proyecto contribuirá a los objetivos de República Dominicana en su contribución

determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que apunta a reducir las

emisiones de GEI en un 27% para 2030.

El financiamiento contribuirá a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de las Naciones Unidas: Energía limpia y asequible (ODS 7), Trabajo decente y

crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9),

Consumo y producción responsables (ODS 12), Acción por el clima (ODS 13) y

Alianzas para los objetivos (ODS 17).

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo

comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en

América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas

y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el

desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de

US$16.330 millones en activos bajo gestión y 394 clientes en 25 países, BID Invest

provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a

las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

Acerca de AES

Las operaciones de AES en la República Dominicana incluyen una terminal de

regasificación de gas natural licuado (GNL) con un tanque de almacenamiento de

GNL de 160,000M3, el generador de ciclo combinado AES Andrés de 319 MW y el

generador de ciclo combinado de 328 megavatios de Dominican Power Partners

(DPP), así como 150 megavatios adicionales en energía solar y eólica, junto con un

relevante portafolio de crecimiento en energías renovables. En 26 años de

operaciones en el país, ha cultivado la confianza como un activo que se fortalece

cada día con la entrega diaria de energía competitiva al Sistema Eléctrico Nacional

Interconectado (SENI) para servir a las tres distribuidoras de energía, con alianzas

importantes que refuerzan su visión a largo plazo y un portafolio de inversiones de

más de 2 mil millones de dólares, lo cual ha representado un ahorro de 3.5 mil

millones de dólares en nuevas tecnologías y energía limpia.