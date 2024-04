Benjamín Netanyahu y judíos sionistas ¿hombres o demonios?

Por MIGUEL ESPAILLAT GRULLON

1 – La tierra, por causa del cambio climático y de las guerras, se ha tornado en un infierno y en una carnicería gigante a cielo abierto. Las conflagraciones en la Franja de Gaza, Ucrania, Siria, Libia, Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y el Congo, contabilizan millones de víctimas cuyos cadáveres se acumulan sobre otros millones de osamentas producto de anteriores guerras imperialistas motivadas por petróleo y gas, y otros recursos naturales.

2 – El mundo se ha tornado en un lugar violento, peligroso y amargo para la vida. Las transnacionales estadounidenses y europeas quieren apropiarse por las malas y a como dé lugar de toda riqueza de la tierra donde quiera que esta se encuentre. Tener un país petróleo, gas, oro, diamantes, cobre, hierro, níquel, cobalto, coltán, uranio, plutonio, tierra para cultivos, agua, y bosques, etc., más que una bendición ha devenido en ser una maldición.

3 – Entre los culpables de esta tragedia humana, están los judíos sionistas, hoy con Benjamín Netanyahu a la cabeza. Estos endemoniados dicen, que su religión cristiana, fundamentalmente les prohíbe matar, robar y mentir y que les manda amar al prójimo como a sí mismos. ¡Pero o Dios del cielo! Para invadir a un país y dominarlo, matan, roban, y mienten. Está demás decir, que el odio y la codicia son la energía que los impulsan a cometer tan macabros crímenes de lesa humanidad. Ejemplo de esta barbarie, el genocidio que están realizando en la Franja de Gaza.

4 – Si en realidad los judíos sionistas hicieran caso a esos mandamientos, las guerras les serian abominables, un gran pecado contra su Dios, porque la guerra es la expresión máxima del odio, de la brutalidad, de la barbarie y de la inhumanidad. En las guerras se mata, se roba, se miente, se odia. En estas aberraciones el hombre deja de ser humano para convertirse en una bestia feroz.

5 – Con el genocidio en la Franja de Gaza ha quedado contundentemente demostrado esta trasmutación del hombre sionista hacia la bestialidad y sus relaciones carnales con el mismo demonio. Con esta metamorfosis, ellos hacen las guerras para poner en práctica sus bestiales y bajos instintos, para compulsiva y gozosamente robar, matar, mentir y odiar. ¡Y oh cosa macabra, también lo hacen para ganar dinero, vendiendo armas, pertrechos y tecnología militar!

6 – Quienes sean capaces de incurrir en semejantes aberraciones, en lo que han matado miles de niños y masacrado a millones de seres humanos para quitarles sus tierras, los tales son ruines, miserables, escorias humanas, porquería de gente. Los tales no encajan en el concepto: “creados a imagen y semejanza de Dios”, sino, creados a imagen y semejanza del diablo. Y no de todo diablo, sino, del más diablo de todos los diablos que existen en las tinieblas y en los infiernos.

7 – Para que la matanza de miles niños, y que el sufrimiento de los que agonizan en las calles tirados a plena intemperie, o que sufren intervenciones quirúrgicas a sangre fría en los hospitales, y que el hambre, el llanto, los gritos, la desesperación de tanta criaturas de Dios que quedarán lisiados, traumatizados, sin padres y sin viviendas, si estas atrocidades no producen el mayor dolor y la indignación más grande en alguien, con alguna sensibilidad espiritual, y que al contrario se arrecie el derramamiento de sangre, diciendo que esas semillas hay que exterminarlas, para que no se multipliquen en el futuro, los capaces de cometer tales barbaries, ya no son seres humanos, sino bestias infernales.

8 – En meses anteriores, Joe Biden, fingiendo indignación, tiró a los cuatro vientos una propaganda feroz contra Vladimir Putin para demonizarlo. Difundió por todos los medios de comunicación mundiales a su alcance, que Vladimir Putin es un ser despreciable, que es un asesino, un carnicero de la peor calaña. Sin embargo, hoy no hace esa campaña contra Benjamín Netanyahu y sus ministros por el genocidio que ellos están llevando a cabo contra los palestinos residentes en la Franja de Gaza, sino, que por el contrario los apoya, dándole de cientos de millones de dólares, enviándoles aviones y barcos de guerra y miles de bombas para que siga la masacre y el genocidio de casi tres millones de palestinos con toda la destrucción a bombazos que esa embestida implica para exterminar una etnia y robarles sus tierras. En esta vorágine de guerras contra la paz del mundo, hay que tomar en cuenta, que los demonios que nos ocupan están arrastrando a los Estados Unidos a precipitarse por el abismo de la destrucción total.

9 – Estas formas de guerrear, son un viejo método que vienen usando estos enfermos de mente y de alma, que hacen las guerras para matar, robar y hacer negocios millonarios con las ventas de armas y pertrechos militares, a costa de matar a millones de personas y destruir hasta los cimientos de ciudades enteras por lo cual, quedan millones de refugiados, millones de lisiados, millones a la intemperie, millones de huérfanos, millones de viudas, y millones más de seres humanos que en poco tiempo morirán por hambre, frío y enfermedades, por desesperanza, desolación y tristeza. Pero ese cuadro dantesco de dolor humano inenarrable, a los demonios citados no les importa un bledo. Para ellos, simple y llanamente esas atrocidades, son daños colaterales de una guerra. Bueno, la de ellos, porque la de Putin en Ucrania, es carnicería, barbarie y crimen de lesa humanidad.

10 – En esta degeneración espiritual, los humanos pasan a ser cosas sin ningún valor intrínseco. Ya lo expresó sin sentir prurito alguno el ministro del ejército de Israel, general Yoav Gallant cuando llamó a los palestinos “animales humanos”. Y con la idea de exterminarlos como a cucarachas, les ha cortado el agua y la electricidad, les impide acceso a la comida, y los bombardeos indiscriminados son constantes lluvias de fuego. Los demás ministros y el 85 % de la población judía sionista apoya estas declaraciones y las potencian con otras más fuertes. Y Joe Biden- repito- que decía, dizque indignado, que Vladimir Putin era un asesino y un carnicero, sin embargo, ahora apoya ese genocidio-matanza, y le manda todo lo necesario para que continue ese festín de sangre, destrucción, ignominias y muertes.

11 – En este contexto, Traigo a colación el aforismo contenido en el libro que los judíos sionistas tienen como la palabra revelada por su Dios: “Como por sus hechos los conoceréis”, es claro que esos judíos sionistas no son el pueblo de Dios, sino engendros del mismo diablo, y como dije, no de todo diablo, sino del diablo más malo diablo, de todos los diablos.

12 – Bombas convencionales, bombas de hidrógeno, capaces de producir fuego de 300 millones de grados Celsius, bombas de racimos, bombas de fósforo blanco, gas sarín, gas de cianuro, gas mostaza, agente naranja, napalm, fusiles y ametralladoras de repetición con balas asesinas, cañones y lanzallamas potentísimos, rayos láser, tanques de guerra, aviones que rompen la barrera del tiempo, barcos submarinos nucleares, pólvora y más pólvora, todo para matar a millones de seres humanos, destruir ciudades y el ecosistema, en vez de destinar esos recursos, para la compra de tractores y las tantas maquinarias agrícolas necesarias para cultivar la tierra, con lo que podemos erradicar totalmente el hambre y las hambrunas de la faz de la tierra. También construir hospitales, escuelas, universidades, puentes, carreteras, presas, y una vivienda para cada habitante del planeta. En vez de eso, se inclinan por las guerras para destruir, robar y matar. ¡No se que cristianismo es ese!

13 – El libro sagrado de estos judíos sionistas y libros de otras religiones anteriores al cristianismo, narran, que Dios, ante la maldad de los hombres y mujeres existentes sobre la faz de la tierra, arrepentido de esa creación suya, optó por destruirla. Y así lo hizo con aquel “diluvio universal” en el año 600 de Noé (2583 antes de Cristo). Nueva vez, 150 días después de aquel diluvio se inició la repoblación de la tierra con los salvados en el Arca de Noé, Pero con el correr del tiempo, 4972 años después (en el 2024), el hombre ha devenido otra vez a ser el maligno que era antes que Dios lo terminara con el diluvio aludido.

14 – Por lo que veo, con este hombre postdiluviano no hay nada que hacer para que rectifique su camino de maldad. Nada lo hará cambiar. La mayoría tiene el corazón de piedra. Ellos como dice la misma Biblia, no duermen si no han hecho mal. No están en paz si no hacen lo malo; pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Porque comen pan de maldad, y beben vino de violencia. Odian, matan, roban, son codiciosos y asquerosamente egoístas.

15 – El libro de Proverbios de la Biblia nos revela taxativamente los pecados de esta generación de víboras: “Tienen ojos altivos, mirada arrogante y orgullosa. Tienen lengua mentirosa, lista para la falsedad y la difamación. Tienen manos violentas, prestas al asesinato y a derramar sangre inocente. poseen Corazón que maquina pensamientos inicuos. La maldad y la malicia son el alimento de sus corazones. Sus pies corren presurosos hacia el mal. Tienen prisa por hacer lo malo. Alegremente asumen ser testigos falsos para arrojar falsas acusaciones y perjurio. Siembran discordia entre hermanos. En fin, no tienen amor por su prójimo, ni tienen temor de Dios”.

Ya no hay dudas, esta es la generación de víboras de las que tanto nos advirtió Jesucristo. Ya no hay dudas, que los ancestros de estos sionistas seudohumanos, mataron a Cristo crucificándolo, y que prefirieron al ladrón Barrabas, que a este hombre del cielo.

16 – En la Biblia se profetiza, que al final de los días, cuando ya Dios se canse de darle oportunidad a los nombres para que rectifiquen y no lo hagan, el dispondrá el fin del mundo, y entonces se dará la “Segunda Venida de Cristo” con toda su gloria y esplendor para hacer justicia, para purificar este mundo que tanto los villanos sionistas han profanado.

17 – Por las señales que veo: guerras, terremotos, pestes, hambrunas, endurecimiento del corazón del hombre, egoísmo extremo, envilecimiento y degradación del género humano, intuyo, que el tiempo para el fin del mundo ha llegado. Ya este descalabro existencial no aguanta más. Ya el hombre dijo lo que fue, es, y seguirá siendo. A esta tétrica realidad de la degeneración humana hay que ponerle un fin, antes que los mismos ángeles del cielo también sean corrompidos.

18 – Frente a esta situación, yo, de todo corazón imploro a ese Dios que solo conozco de oídas, que de ser cierta esa profecía de una “Segunda Venida de Cristo”, que no se dilate, que venga ya y elimine de sobre la faz de la tierra a estas serpientes en que nos hemos convertido los humanos, encarnados como imperialistas, sionistas, neofascistas, neonazistas, neocapitalistas, anarcocapitalistas, falsos cristianos, falsos comunistas, etc. No permita Señor que ellos te arrebaten la potestad de hacer justicia y poner las cosas en orden, porque si tu no vienes pronto, ellos se te anticiparan y con una Tercera Guerra Mundial nuclear y atómica, serán quienes destruirán por completo el medio ambiente de este planeta tierra y con ello extinguirán totalmente de su superficie la vida animal y vegetal que tu has creado.

Fuiste Tú, Señor, quien creó este mundo; por lo tanto, es a Ti a quien corresponde destruirlo. No aquellos a quien Tú se lo diste por herencia, pero que no supieron cuidarlo. Señor, no permitas esa profanación por parte de ellos. Señor, ven y purifica este planeta con tu fuego divino y sublime, porque el de ellos es fuego destructivo y contaminante, engendrado por el mismo diablo.

El que tenga oídos, que oiga…