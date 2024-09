BEBÉ CARNATION Y NEVER ENOUGH SORPRENDEN EN EL QUINTO

SANTO DOMINGO ESTE.- Los ejemplares Bebé Carnation y Never Enough produjeron las mayores sorpresas de este martes, en el Hipódromo Quinto Centenario, al ganar en sus respectivas carreras, del cartel número 75 del año, para el cual el pool de 6 pagó RD$32,432.00 por partes, más las partes de cinco.

Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$784.00. El Pool de 5 (Pick 5) pagó RD$11,380.00.

El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,589,312.00.

BEBÉ CARNATION QUINTO FAVORITO

Bebé Carnation (2), del Establo Tibi, ganó la cuarta carrera, en la cual cerró en las bancas de apuestas como el quinto favorito, de un total de cinco ejemplares que compitieron en la prueba, en la cual fue retirado Sky Interest (1).

Al pupilo del Establo Tibi lo condujo el jinete Brenchi Ortiz. Superó a su compañera de cuadra Fall Interest (5), la cual llegó en segundo lugar.

NEVER ENOUGH FUE CUARTA FAVORITA

La yegua Never Enough (3), del Establo Hermanos Lara, fue la cuarta favorita en las apuestas, en un grupo de seis competidores, en la primera carrera del cartel, a la distancia de 1,300 metros.

Conducida por el jinete Jesús Frías, la yegua de seis años vino desde atrás, a escasos metros de la meta, para superar por la cabeza a Reina Linda (5), del Establo Los Salesianos.

RESULTADOS POR CARRERAS

En la primera carrera, se impuso Never Enough (3), del Establo Hermanos Lara. La condujo el jinete Jesús Frías, a quien impartió instrucciones el entrenador Richard Aristy. Registró tiempo de 1:20:00 en los 1,300 metros. Exacta 3/5 (Never Enough/Reina Linda). Quiniela 3/5. Trifecta 3/5/2 (completada por Mermelada). Superfecta 3/5/2/6 (completada por Victoria de Acero).

En la segunda carrera, dominó Sky´s The Limit (2), de la cuadra Don Faustino Stable. Llevó sobre el lomo al jinete Jesús Frías, quien fue aconsejado por el entrenador Armando E. Pérez. Marcó tiempo de 1:51:1/5 en los 1,700 metros. Exacta 2/4 (Sky´s The Limit/Maite A.). Quiniela 2/4. Trifecta 2/4/7 (completada por Tropa Delta). Superfecta 2/4/con todos/con todos. Dupleta 3/2 (Never Enough/Sky´s The Limit).

En la tercera carrera, la victoria fue para Strong Palace (6), de la cuadra Don Faustino Stable. Lo guió el jinete Joel Castro, quien siguió las pautas del entrenador Armando E. Pérez. Cronometró 1:25:4/5 en los 1,400 metros. Exacta 6/3 (Strong Palace/Daddy´s Mountain). Quiniela 3/6. Trifecta 6/3/2 (completada por Gerarditós Boy). Superfecta 6/3/2/5 (completada por Linguist). Dupleta 2/6 (Sky´s The Limit/Strong Palace).

En la cuarta carrera, ganó Bebé Carnation (2), del Establo Tibi. Cargó con el peso del jinete Brenchi Ortiz, a quien orientó el entrenador Luis Valerón. Hizo crono de 1:49:3/5 en los 1,700 metros. Exacta 2/5 (Bebé Carnation/Fall Interest). Quiniela 2/5. Trifecta 2/5/4 (completada por Mystical Empath). Superfecta 2/5/4/3 (completada por Peggity). Dupleta 6/con todos. Con todos/2.

En la quinta carrera, triunfó Sombra (1), del Establo Don Manrríquez. Llevó sus riendas el jinete Yunior Peña, quien siguió el plan de carrera del entrenador Cristian Sánchez. Detuvo el reloj en 1:06:2/5 en los 1,100 metros. Exacta 1/5 (Sombra/Our Florida Wells). Quiniela 1/5. Trifecta 1/5/3 (completada por Santiago V.). Superfecta 1/5/3/2 (completada por Mar de Lágrimas). El 1er. Pick 3 fue 1,6/2/1. El 1er. Pick 4 fue 2/1,6/2/1. Dupleta con todos/1.

En la sexta carrera, el primero en llegar a la meta fue el descartado Nonno Nino (2), del Establo Lígalo. Lo montó el jinete Geison Hernández. Lo entrena Julio Paulino Mendoza. Hizo tiempo de 1:15:3/5 en los 1,200 metros. Para fines de bancas y pool el ganador fue El Tangán (4), del Establo Rosario Six, conducido por el jinete José L. Novas. Exacta 4/1 (El Tangán/Fappiano Boy). Quiniela 1/4. Trifecta 4/1/5 (completada por Pete Marwick). Superfecta 4/1/5/3 (completada por Not A Postino). El 2do. Pick 3 fue 2/1/4. El 2do. Pick 4 fue 1,6/2/1/4. Dupleta 1/4 (Sombra/El Tangán).