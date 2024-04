BCRD informa que la variación del IPC en marzo de 2024 fue de 0.30 %

Con este resultado, la inflación interanual, medida desde marzo de 2023 hasta marzo de

2024, se ubica en 3.38 %

Santo Domingo. República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana

(BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) tuvo una variación mensual de

0.30 % en marzo de 2024, situándose así la inflación interanual, medida desde marzo de 2023

hasta marzo de 2024, en 3.38 %.

El BCRD destaca que, con estos resultados, se produjo una reducción de 252 puntos básicos

con respecto a la variación anualizada de 5.90 % registrada en marzo 2023. De esta manera,

la inflación interanual continua por debajo del valor central del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %

establecido en el programa monetario.

.

En lo que respecta a la inflación subyacente de los últimos doce meses, el informe del BCRD

explica que la misma se sitúo en 4.04 % en marzo de 2024, manteniéndose dentro del

objetivo establecido por la institución monetaria. Este indicador permite extraer señales más

claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que

normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los

alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios

Centro del rango meta

regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el

tabaco.

Al analizar los datos de los 18 países de América Latina disponibles al mes de marzo de 2024,

se evidencia que la inflación interanual en la República Dominicana se encuentra entre las

más bajas. De hecho, si excluimos las economías dolarizadas (Panamá, Ecuador y El

Salvador), la República Dominicana es el quinto país de menor inflación en la región.

En el análisis del comportamiento mensual del IPC general, es decir, el comparativo de marzo

con febrero de 2024, se observa que Alimentos y Bebidas no Alcohólicas varió tan solo 0.08

%, como resultado de que las alzas de precios registradas en los artículos arroz, papas,

aguacates y cebollas fueron atenuadas por las reducciones verificadas en productos

alimenticos de alta ponderación como plátanos verdes y maduros, yuca, ajo y pollo fresco.

Con relación a la variación del grupo de Transporte (0.46 %), el de mayor incidencia a la

inflación del mes de marzo, la misma estuvo influenciada, según explica el BCRD, por los

aumentos de precios observados en el pasaje aéreo, automóviles, servicio de pasaje en

motoconcho y de reparación de vehículos. Es relevante mencionar, que las medidas

implementadas por el Poder Ejecutivo al disponer el subsidio a los combustibles domésticos

han tenido un efecto significativo en el comportamiento de este grupo, mitigando su impacto

en la variación del IPC general.

La tasa de inflación del grupo Restaurantes y Hoteles (0.58 %), se deriva de los incrementos

de precios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose los servicios de plato del

día, de pollo y de víveres con acompañamiento. En tanto que, el IPC del grupo Bienes y

Servicios Diversos presentó una variación de 0.39 % explicada básicamente por los aumentos

de precios en servicios y artículos de cuidado personal.

El grupo Comunicaciones alcanzó una variación de 1.08 % como resultado de incrementos en

los servicios combinados de telefonía, televisión pagada e internet. Respecto a la inflación del

índice de precios del grupo Salud (0.75 %), se reflejan aumentos en productos farmacéuticos

como antiinflamatorios, antihipertensivos y analgésicos, en adición a las subidas de precios

evidenciadas en los servicios de consultas médicas.

Inflación de bienes transables y no transables

La nota de la entidad monetaria agrega que, el IPC de los bienes transables experimentó una

variación de 0.13 % en marzo 2024. Es preciso destacar que las reducciones de precios

presentadas en algunos bienes alimenticios incidieron en que la inflación de los bienes

transables no fuera de mayor magnitud. Mientras, la variación mensual del índice de los

bienes y servicios no transables se situó en 0.47%.

Inflación por regiones

El reporte del BCRD explica que la inflación por regiones geográficas muestra que el índice de

precios de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo,

varió 0.32 %, Norte 0.25 %, Este 0.24 % y Sur 0.38 %. La tasa de variación más pronunciada

reflejada por IPC de la región Sur se atribuye a los incrementos de precios en alimentos de

alta ponderación en la canasta de esta área de estimación, principalmente las alzas

registradas en el arroz y las habichuelas. En adición, aportaron los aumentos de precio del

pasaje en motoconcho.

Inflación por quintiles

El resultado de los índices de precios por estratos socioeconómicos presenta tasas de

inflación de 0.30 % para el quintil 1, 0.25 % en el quintil 2 y 0.22 % en el quintil 3. Con relación

a los quintiles de mayores ingresos, quintiles 4 y 5, los mismos revelan un crecimiento de 0.25

% y 0.39 %, respectivamente. Es importante señalar que los aumentos en los precios del

pasaje aéreo, los automóviles, servicios combinados de telefonía, televisión pagada e internet

y los servicios de comidas preparadas fuera del hogar derivaron en que el quintil 5 exhibiera

una mayor tasa de variación en comparación con los demás quintiles. Seguido del quintil 1,

cuyo comportamiento se explica por el aumento del arroz, rubro alimenticio de mayor

incidencia en este estrato.