BALANCE ECONOMICO PRIMER SEMESTRE 2023, JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.

SANTO DOMINGO. La juramentación por el Presidente del Consejo

Nacional del Mercado de Valores, señor Ervin Novas Bello, de los señores Javier Lara Reinhold y

Miguel Núñez Herrera, designados por el presidente de la República, Luis Abinader

Corona, mediante el decreto No. 123-23, miembros independientes del Consejo Nacional

del Mercado de Valores de esta Superintendencia del Mercado de Valores, SIMV.

Seguido al acto de juramentación, el señor Ernesto Bournigal Read, superintendente del

Mercado de Valores, ofreció las palabras de bienvenida, en las cuales les auguró éxitos en

sus funciones a los nuevos funcionarios. En el acto también estuvieron presentes, además

del presidente del consejo, señor Ervin Novas Bello, el Intendente del Mercado de Valores, señor

Enmanuel Cedeño Brea y Marcos Iglesias Sánchez, miembro actual del CNMV, entre

otros funcionarios de la institución.

Javier Lara Reinhold cuenta con una licenciatura en Economía de la Pontificia Universidad

Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santo Domingo, especialización de posgrado en

Análisis Financiero de New York University, especialización en Gestión de Inversiones

Inmobiliarias Hoteleras del Nolan School of Hotel Administration en Cornell University, y

una maestría en administración de empresas (MBA) de Babson College, F.W. Olin

Graduate School of Business, Wellesley.

Miguel Núñez Herrera es Licenciado en Derecho, Magna Cum-Laude, en la Universidad

Iberoamericana (UNIBE), y realizó una maestría en Derecho Constitucional, Summa Cum-

Laude, en el mismo centro de estudios. Socio fundador de la firma Núñez-Herrera,

Abogados y Consultores, enfocando su práctica en derecho constitucional, administrativo,

tributario, fiduciario y canalización de inversión extranjera. Ha ocupado posiciones en la

firma de Abogados y Consultores Jorge Prats y el Tribunal Constitucional de la República

Dominicana; docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica

Madre y Maestra (PUCMM) y UNIBE. Fue miembro de la Junta Directiva del Consejo

Latinoamericano de Estudios de Derecho Internacional y Comparado (COLADIC) 2010-

2012, Moot Court European Law Students Association/World Trade Organization (ELSA-

WTO) Ed. 2010, Parlamento Juvenil Dominicano y del Grupo de Estudiantes de Derecho

(GRED-UNIBE).

El Consejo Nacional del Mercado de Valores, CNMV, está integrado por Ervin Novas

Bello; Presidente del Consejo Nacional del Mercado de Valores Miembro Ex Oficio; en

representación del gobernador del Banco Central, Ernesto Bournigal Read; Superintendente

del Mercado Valores Miembro Ex Oficio, María José Martínez; Representante del Ministro

de Hacienda Miembro Ex Oficio, los miembros independientes del CNMV; Marcos A.

Iglesias Sánchez, Abraham A. Selman, Javier Lara Reinhold, Miguel Núñez Herrera, y

Fabel María Sandoval Ventura; Secretaria Consejo Nacional del Mercado de Valores.