BALAGUER ENTREGA EL PODER y SU ÚLTIMA VOLUNTAD A PEDRO

Por: Pedro Julio Abreu Columna

Es un acto para dar gracias a la fuerza poderosa que gobierna el mundo y el universo, que es

una sola pero los hombres le han llamado de diferentes maneras o nombres, de acuerdo al

área geográfica o cultural donde hallan nacido, para los nacidos en los países occidentales se le

llama Dios.

Vamos a explicar la entrega de Joaquín Balaguer, del poder a Pedro, su última voluntad.

Joaquín Balaguer, fue un gobernante que gobernó siete veces, la República Dominicana, el

ciudadano más veces elegido, en la era republicana, aunque también se le atribuye una gran

incidencia en la era de Trujillo, que duro 30 años ante a sus seis periodos de que fue elegido de

manera democrática.

Pedro, es un nombre muy mencionado en el libro sagrado, por ello ciudades y personas llevan

ese nombre.

Joaquín Balaguer, luego de haber ostentado el Poder por siete veces como presidente de la

república, fue el que decidió quien sería el presidente de la república, hasta su muerte a la

edad de 96 años en el año 2002.

Balaguer en el año 1996, ante el impedimento constitucional que le prohibía ser candidato de

nuevo a la presidencia de la república, ya que no había formula de pararlo, si no hubiera sido

de manera constitucional. Ya que se temía que fuera de nuevo y ganara con sus votos y sus

artes. En las elecciones del año 1996, decidió apoyar al candidato del Partido de la Liberación

Dominicana (PLD), llevándolo a gobernar el país, a pesar de no ser el favorito en las encuestas

para ganar las elecciones, de ese año.

Pero en el año 2000, Joaquín Balaguer, con 94 años de edad se presenta a las elecciones, pero

no logra el triunfo, que esperaba, no obstante, es quien decide quien sería o fue el presidente

de la república, a pesar de no haber obtenido los votos necesarios exigido por la constitución.

La constitución requería del 50 más 1 de los votos. Pero el candidato del Partido

Revolucionario Dominicano (PRD), había manifestado en varias ocasiones que Él había

“amarrado una chiva, en el patio de la casa del doctor Joaquín Balaguer”, esto dejaba entender

que constaba con el visto bueno de Balaguer.

Efectivamente Balaguer, declaro ganador al candidato del PRD, que había obtenido un 49.87%

de los votos, evitando que se produjera una segunda vuelta como establecía la constitución.

En esa ocasión Balaguer, alego “que no era necesario ir a la segunda vuelta de las elecciones, si

ya se sabía cuál iba hacer el resultado. Que había que evitarle ese gasto económico al País”.

Balaguer, tenía 94 años de edad cuando toma esa decisión.

El PLD, que era el partido que iría a terciaren la segunda vuelta, acepto la propuesta, porque

con la única alianza que podía superar ese 49.87 % o alcanzar el 50 más 1, de los votos, era con

el mismo doctor Balaguer, y este dijo que no prestaría su sombrero dos veces. Ya que en las

elecciones anteriores 1996, apoyo al PLD, llevándolo al poder.

En esas elecciones del año 2000, Balaguer se presentó por última vez como candidato a la

presidencia a la edad de 94 años, obteniendo el 24.60 %, quedando en el tercer lugar. Por

detrás del PLD, que obtuvo el segundo lugar con el 24.94% de los votos.

Con una diferencia de once mil (11,000) votos, entre Balaguer PRSC 785,926 votos y el PLD

796,923 votos, lo que indica que Balaguer mantenía una fuerza electoral y moral a sus 94 años

de edad.

Esto nos indica que Balaguer, fue el que transfirió el Poder, en el año 1996 y en el año 2000, a

los dos partidos diferentes a su partido que era el Partido Reformistas Social Cristiano (PRSC),

que lo adversaban el PLD y el PRD.

En el año 2001, quien escribe Pedro Julio Abreu Columna, visitamos al doctor Joaquín

Balaguer, en nuestra condición de presidente de la Asociación de Ex-becarios y Graduados

Dominicanos en España, para entregarle la invitación que la directiva de la asociación le hacía

para hacerle un reconocimiento en el Centro Cultura de España en Santo Domingo. Po r sus

aportes a las buenas Relaciones entre España y la República Dominicana.

En esa ocasión Balaguer, me dijo: “Usted es una luminaria de este país, que tiene que echar

este país hacia adelante”. Yo le agradecí el comentario. Balaguer tenia 95 años de edad.

Luego Balaguer me envió una carta. Agradeciendo el gesto de reconocimiento, que se le

entregaría. El evento que realizamos, a principio del mes de diciembre del año 2001, con la

presencia del Embajador, cónsul, cámara de comercio dominico española. Representante de

diferentes países iberoamericanos, presente en el país y que nos visitaban como parte del

evento, en nombre del Rey de España.

Haciendo un paréntesis, también podemos decir que Dios, me ha permitido dirigir, ver y tener

una visión de lo que Dios, quiere y los que han gobernado en los últimos 30 años la República

Dominicana y el mundo, han gozado de ese Don, que la fuerza poderosa nos ha dado. El

primero fue el calvo de Gurabo, que tuvo nuestra bendición varios años antes de morir José

Francisco peña Gómez, que murió en el año 1998, luego Joaquín Balaguer, le dio el visto bueno

años más tarde en el año 2000, para que sea presidente. Al que el calvo sustituyo en el año

2000, yo le manifesté, en la soledad del poder el mismo día que salió del poder, el 16 de

agosto del año 2000, tu vuelve en 4 años, él no lo creía, pero así ocurrió.

Al que luego sucedió, al mencionado anteriormente yo le dije lo tuyo, no es en el año 2008, es

en el año 2012, y así ocurrió. En el año 2019, le manifestamos viene un cambio y se produjo el

cambio. Ahora la fuerza poderosa, dice que el regreso al poder es con el 3, en su tiempo.

Siete meses más tarde de nuestra visita en noviembre del año 2001, el doctor Joaquín

Balaguer, murió el 14 de Julio del año 2002. Siendo yo uno de los últimos o el ultimo joven

líder, en conversar con el doctor Balaguer.

Aunque yo no andaba buscando amarrar una chiva, como otros u otro que fue en una ocasión

amarrar una chiva, en la casa de Balaguer, por lo que tenía la gallina o el pollo agarrado por el

pichirrí. Yo fui por mandato de Dios, a reconocer al viejo zorro y maestro de la política

dominicana, y el dominicano más exitoso de la política dominicana, si tomamos en

consideración que fue 7 veces presidente y el resto de su vida adulta, la paso influyendo en el

Estado desde dentro o desde fuera, en las tomas decisiones del poder, hasta su muerte. Este

reconocimiento y conversación que sostuvimos con Joaquín Balaguer, fue el último

reconocimiento o distinción, que se le hizo en vida, a la edad de 95 años, cuando pocos lo

visitaban.

Distinción que Balaguer, agradeció y dejo constancia en una carta que nos dirigió. Fue la

segunda ocasión en que hable con él, Balaguer me dijo lo siguiente: “Usted es una luminaria de

este país, usted es un Joven llamado a echar este país hacia adelante”.

Esto podría haber sido una bendición del Maestro de la política dominicana, hacia nuestra

persona.

Pero antes de morir, dejo la siguiente instrucción “mis libros deben ser entregados a la Pedro

Henríquez Ureña”. Su ultima voluntad o testamento fue que le entregaran a la Biblioteca de la

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), lo que, para él, era lo más preciado sus

libros, de donde además de Dios, le venia su Poder y conocimiento.

Como un presagio que tenia Balaguer, de que un Pedro, habría de llegar, como “una luminaria

para echar el país hacia adelante” al cual tendría que ENTREGAR EL PODER y SU ÚLTIMA

VOLUNTAD A PEDRO.

Hay que recordar, que Balaguer, gobernó sus últimos tres periodos de gobierno y hasta su

muerte ciego, pero tenía una visión más amplia que la visión humana, del común de las

personas.

Podemos recordar aquella frase de Balaguer, “Como dice el adagio español: Un grano no llena

el granero, pero ayuda al Compañero”.

La carta y la imagen o foto con Joaquín Balaguer, aparecen en nuestro libro “Biografía de un

Águila”.

El reconocimiento a Joaquín Balaguer, fue por iniciativa nuestra, apoyado por los miembros de

la directiva de la Asociación Ex becarios y de Graduados de España y de la República

Dominicana.

La misión y la guía nuestra toda la vida es servir a los mejores intereses de la nación y la

humanidad, para producir un estado de bienestar y felicidad de la gente.

Es por esas cosas de Dios, es que se le dijo a uno en la tarde del 16 de agosto del año 2000,

vuelve en cuatro años. Al otro lo tuyo no es el 2008, es en el 2012, y en el año 2019 se le

manifestó viene un cambio en el 2020, y el cambio llego. También se hablo del 1 -2-3. Dice el

Dios verdadero el que quita y pone que no hay regreso sin el 3.

Todo a transcurrido y ocurrido como lo que antes se ha manifestado.