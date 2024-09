Autoridades de NY advierten sobre estafas

NUEVA YORK.- La División de Protección al Consumidor del Departamento de este estado advierte sobre las estafas de phishing de «saludo amistoso», que son mensajes de texto engañosos de remitentes desconocidos que pueden conducir a una estafa.

El phishing es una técnica común que los estafadores utilizan para enviar comunicaciones fraudulentas que parecen provenir de una fuente confiable o de buena reputación.

«Las estafas de phishing vienen en muchas variaciones diferentes y pueden parecer un saludo amistoso a primera vista. Es importante que los consumidores estén al tanto de estas estafas y siempre sean cautelosos al recibir mensajes de remitentes desconocidos».

Según la Comisión Federal de Comercio, los estafadores envían cada vez más mensajes cortos de saludo para iniciar una conversación.

Recuerden, siempre es mejor ser cauteloso. Si no estás seguro de la legitimidad de un mensaje, evite interactuar con el remitente, dicen las autoridades.

Elimine y denuncie el mensaje utilizando la opción «informar de correo no deseado» de su teléfono. Reenvíe mensajes de texto no deseados a 7726 (SPAM) y correos electrónicos no deseados a su proveedor de correo electrónico.