Asesinan hijo de ex alcalde de La Canela Desiderio Arias durante tiroteo en una fiesta casera en Lawrence y hay cinco heridos

NUEVA YORK._ El adolescente dominicano Desiderio Arias, de 18 años de edad, hijo del ex alcalde del PLD en el distrito municipal de La Canela en Santiago de Los Caballeros. Héctor Arias fue asesinado la madrugada de ayer domingo durante un tiroteo en medio de una fiesta en una casa de la calle Royal en Lawrence (Massachusetts).

La balacera dejó a otros cinco heridos algunos graves que fueron transportados en helicópteros clínicas al Hospital General de Lawrence donde al adolescente fue declarado muerto..

Los heridos, no han sido identificados por la policía ni la fiscalía y tampoco se ha especificado su estado de salud, aunque se dijo que llegaron al nosocomio en estado crítico.

La fiscalía dijo entrada la noche de ayer domingo que el Departamento de Policía de Lawrence respondió a una llamada de disturbios en el apartamento número 3 en el edificio 5 de la calle Royal a las 3:00 de la madrugada.

Al llegar a la casa, encontraron a las 6 víctimas baleadas.

Decenas de velas fueron encendidas en un altar improvisado fuera de la casa.

Dos de las otras víctimas fueron trasladadas en helicópteros – ambulancias médico a hospitales de Boston para recibir.

El tiroteo es investigado por la Unidad de Detectives de la Policía Estatal de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Essex y detectives del Departamento de Policía de Lawrence.

Al cierre de esta crónica no se habían hecho arrestos y la policía dijo que está en búsqueda del o los sospechosos.

Los detalles dados por vecinos dominicanos de la casa, escena del sangriento incidente son muy difusos y ellos se limitaron a decir que escucharon muchos disparos, como el caso de Jessica Neal.

Según la policía, no se cree que los disparos sean un acto de violencia al azar.

«Estaba en el suelo, así que pude ver que su pierna estaba sangrando, había sangre en su zapato. Pero no podía decir que le dispararon», dijo un vecino que declinó identificarse.

«Estamos muy asustados porque tengo hijos, a veces no sabemos qué pasa en las calles», dijo el vecino dominicano Luis Almanzar.

Otros vecinos dijeron que se despertaron con la policía yendo de puerta en puerta. «Llamaron a mi puerta para ver si había escuchado algo», dijo Darío Pérez.

Pérez vive en el área desde 2008 y ha visto cambiar el vecindario a lo largo de los años.

«Este solía ser un vecindario muy agradable y tranquilo por un tiempo. Pero últimamente la gente que se muda de diferentes lugares y diferentes estados que vienen a esta área ha sido una locura. Tiene que parar, tiene que parar», añadió Almanzar en una entrevista con el canal Boston 25 News.

Los vecinos también dijeron que han visto mucha actividad sospechosa en la casa, pero nada como la balacera.

Muchos residentes sostienen que ya no se sienten seguros.

«No hay diferencia entre Lawrence, Methuen y Andover y hay más personas consumiendo drogas aquí que allá, por lo que debe haber más actividad policial», dijo Pérez.

Numerosos usuarios de redes sociales están expresando sus condolencias como el ayuntamiento de La Canela, cuyo actual alcalde, Eddy Chávez del PRM envió un mensaje al padre y la familia del adolescente diciendo que “nuestro síndico Eddy Chávez en nombre propio y de la institución misma, se une al dolor que embarga a la familia (Arias) por la inesperada partida de Desiderio Arias, Hijo del ex síndico Héctor Arias”.

Añade el mensaje que Dios les dé la fortaleza que necesitan en este difícil momento.

“Paz a su alma», ayuntamiento de La Canela.

Una cercana a la familia que se identifica en facebook como Anny La Indomable escribió “Wow recibir una triste noticia de esta magnitud no es nada fácil, mi alma está destrozada al saber que ya no estará físicamente, se que Dios te llevará a su lado fortaleza a la familia Arias me uno a su gran dolor que también es el mío!!, Héctor Arias Yeilis Arias, Alexandra Toribio. (Desiderio) Me tienes bien consternada tu muerte paz a tu alma querida. Me quedo con esos recuerdos de tu niñez cuando ibas a casa”.

El padre del adolescente asesinado fue también director del Departamento de Tránsito de la alcaldía de Santiago de los Caballeros y se le considera un experimentado municipalista.