Aplastante victoria de Abinader y fortalecimiento democrático dominicano

Manuel Díaz Aponte

El presidente Luis Abinader ganó en primera vuelta la reelección con el 58.39% de los votos atestiguados por la Junta Central Electoral (JCE), con lo que ratifica su liderazgo y la aceptación de la ciudadanía a la obra gubernamental que viene ejecutando.

Sus más cercanos contendores Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo (FP) alcanzó 27.68% y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 10.79%.

Ambos líderes opositores se comunicaron con el presidente Abinader para felicitarlo por su reelección y desearle éxitos en su nuevo cuatrienio que se inicia el 16 de agosto (2024-2028).

Es un gesto importantísimo para nuestro afianzamiento institucional y democrático porque contribuye a generar paz y sosiego entre la sociedad dominicana.

Abinader ratificó que no volverá a presentarse como candidato presidencial y que en su nuevo mandato se concentrará en fortalecer las instituciones en el país, creando una reforma fiscal que perdure en el tiempo y concluir con las ejecutorias de su obra de gobierno iniciada el 20 de agosto de 2020 (2020-2024), cuando obtuvo el 53% de los votos.

En esta ocasión, el PRM volvió a obtener un triunfo demoledor con el control mayoritario de las cámaras legislativas.

El presidente Luis Abinader formuló un llamado a la unidad nacional para impulsar las iniciativas que agilizarán nuestro desarrollo.

“Con sinceridad y con humildad quiero decirles algo: el cargo más importante en la democracia dominicana no es el del Presidente, es el de ciudadano. Los Presidentes, los ministros y los alcaldes pasan; los ciudadanos permanecen. Con esta convicción llegué hace 4 años a la presidencia y cada día lo he tenido más claro: Lo más importante son ustedes, los ciudadanos”, sentenció el mandatario al hablar ante cientos de sus seguidores en la sede del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al exhortar a cada dominicano a seguir confiando en el país y en sus autoridades, el presidente reelecto puntualizó: “Y no les hablo con optimismo ciego, ni con esperanza que ignoren los obstáculos que encontraremos en el camino. No hablo de un idealismo ingenuo. Lo mejor está por venir porque tenemos, porque tengo, el valor de seguir intentándolo, de seguir trabajando y luchando con todas mis fuerzas, con la fuerza renovada que hoy me han otorgado”.

Proceso ejemplar

Ha sido un proceso eleccionario exitoso, sin mayores incidentes que lamentar y donde el pueblo soberano habló en las urnas, reafirmando así el fortalecimiento del Partido Revolucionario Dominicano y de la democracia dominicana.

Al final, frente a los ojos de centenares de observadores internacionales, la Junta Central Electoral (JCE) logró montar con éxitos la jornada electoral, donde estaban convocados más de 8 millones de dominicanos.

Las delegaciones de observadores, entre ellos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), varios expresidentes de América Latina han resaltado la transparencia y el civismo que prevaleció en las elecciones presidenciales y congresuales de este domingo 19 de mayo.

Representantes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Coppal) dijeron que, durante las elecciones presidenciales y congresuales en el país, los actores políticos y las autoridades lograron corregir el proselitismo en las afueras de los colegios electorales y el «desorden en las calles».

Fue evidente el entusiasmo y civismo del pueblo dominicano que desde tempranas horas de la mañana acudió a los distintos colegios electorales a ejercer su derecho al sufragio.

Transparencia de los Comicios

Nuevamente los dominicanos dieron muestras de madurez políticas acudiendo al llamado patriótico de ejercer el voto para escoger a sus autoridades para el periodo 2024-2028.

Tanto el poder mediático de República Dominicana y las estructuras comunicacionales internacionales como el diario El País, de España, y la cadena CNN, en Atlanta, Estados Unidos, han destacado el triunfo del presidente Luis Abinader y el ejemplo de civismo de los dominicanos.

Los técnicos y ejecutivos de la JCE, a la cabeza de su presidente Ramón Jáquez Liranzo, desplegaron a nivel nacional y frente a las votaciones en España, Estados Unidos y en países de América Latina, una extraordinaria labor que culminó con éxito de los comicios.

Por primera vez en la historia democrática del país personas privadas de libertad pudieron ejercer su derecho al voto en el nivel presidencial, a través de un esfuerzo conjunto de la JCE y la Procuraduría General de la República, con votaciones en 21 recintos penitenciarios, para aquellos reclusos preventivos (no condenados).

Haciendo historia

Ha sido un paso trascendental para el afianzamiento de nuestras instituciones, al igual que las facilidades de las autoridades electorales para que personas con dificultades motoras votaran en sus propios hogares.

En estas elecciones prevaleció la paz en el sentimiento de los dominicanos dando una señal firme de que los tiempos de las violencias electorales se han quedado atrás. El mismo debate presidencial fue otro ingrediente positivo para crear un ambiente de convivencia social entre todos los actores políticos.

Artículo de Manuel Díaz Aponte