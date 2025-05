Ángelo Vázquez, líder de La Antigua Orden, denuncia amenazas de militares haitianos desde EEUU

Santo Domingo.– El dirigente nacionalista Ángelo Vázquez, líder del movimiento La Antigua Orden Dominicana, denunció que ha recibido múltiples amenazas de muerte por parte de presuntos militares haitianos radicados en Estados Unidos, quienes, según afirmó, le han enviado mensajes intimidatorios en los que aseguran que atacarán a su familia.

Durante una entrevista en el programa Casi Personal, que conduce Graymer Méndez y se transmite cada sábado a las 7:00 de la noche por VTV, canal 32, Vázquez atribuyó estas acciones a sectores que buscan silenciar su activismo en defensa de la soberanía nacional y su postura contra la migración irregular. Reveló que ha documentado todas las amenazas recibidas y que, aunque no ha sido contactado por las autoridades de seguridad del Estado, su grupo ha tomado precauciones. “Somos pacíficos, pero no inofensivos”, expresó.

El joven dirigente también abordó temas sensibles como la manipulación mediática, los intentos de censura en redes sociales y la necesidad de mantener la libertad de expresión. Criticó el reciente encuentro del presidente Luis Abinader con los expresidentes Danilo Medina, Hipólito Mejía y Leonel Fernández sobre el tema haitiano, señalando que tanto las autoridades actuales como las pasadas comparten responsabilidad en lo que definió como “25 años de abandono”.

En otro sentido, Vázquez insistió en que no tiene aspiraciones políticas, aunque reconoció que muchos sectores de la población le piden que se postule. “No me interesa vivir de la política. Mi deber es con el pueblo, y no cada cuatro años, sino cada vez que salgamos a la calle”, afirmó.

Finalmente, aseguró que, pese a los riesgos, su compromiso con la defensa de la patria es inquebrantable. “Alguien tiene que dar la cara”, dijo. “Y yo estoy dispuesto a hacerlo”.