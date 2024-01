Angela Kosta nació en Albania en 1973 y vive en Italia desde 1995. Es traductora, ensayista, crítica literaria y promotora. Ha publicado 11 libros: novelas, poemas y cuentos de hadas en albanés, italiano e inglés. Sus publicaciones han aparecido en diversas revistas literarias y periódicos de: Albania, Kosovo, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, Alemania, Arabia Saudita, Líbano, Argelia, Polonia, Australia, Egipto, Grecia, Tayikistán, Corea del Sur, Hungría, Polonia, etc. Angela Kosta traduce y escribe artículos y entrevistas para el periódico «Calabria Live», la revista Saturno, el periódico «Le Radici», la revista internacional «Orfeu», la revista Alessandria Today, el periódico Nacional, la Gazeta Destinacioni, la Revista Perqasje Italo – Shqiptare, la revista internacional Atunis – Bélgica, colabora con revistas en Líbano, Estados Unidos, Marruecos, etc. Angela Kosta es Embajadora de Cultura y Paz en: Bangladesh, Líbano, Polonia, Marruecos, Canadá, Argelia, Egipto, etc. Angela Kosta ha sido traducida y publicada en 23 idiomas y países extranjeros. Sólo en el segundo semestre de 2023, fue autora en 75 periódicos y revistas nacionales e internacionales con: poemas, artículos, entrevistas, ensayos, etc…

SONRISA DE CENIZA

Ojos apagados en lágrimas heladas

Manos frías, fin anunciado en los párpados

Grito desesperado lanzado por la crueldad

Traducido a “Muerte” sobre las leyes raciales

Aprobadas, confirmadas con tanta devoción

Da que tenía el poder en sus manos

Hacer desaparecer la sonrisa

De la dignidad humana

Transformarse y detenerse en las largas colas

Niños, mujeres, hombres de todas las edades

Números sin nombre

Marcados sin piedad.

Dios mismo nunca puso fin a ese acto

Permitió ese “Por qué” sin respuesta

Mientras el mundo aplaudía todo el escenario

Respirar hasta para los prohibidos

Proteger los dientes para los que deseaban

Que la rueda del destino nunca se congelaría.

No pasó tanto tiempo para que el tiempo se detuviera

Marcado hoy como un gran día de recuerdo

Más allá de los que viajaron en vano

Persecución suspendida sobre los que sobrevivieron

Pero no pueden olvidar.

Hoy, al igual que ayer

El guion sigue

En otras medidas sin vergüenza

Guerras sin sentido y sin fin

El horror humano asoma

En el fondo del mar

Y el mundo sigue aplaudiendo

Sin oponerse.

EL INFINITO

Poema dedicado a todos los

Hijos y nietos del mundo.

Eres el sol, calientas el corazón

Eres luz, iluminas el mundo

Eres el agua, sacias el amor

Eres el aliento, llenas la vida

Eres la sonrisa, alegras el alma

Eres la voz, acaricias el miedo

Eres lágrima, alegras los ojos

Eres la poesía, te conviertes en canto eres un beso, te conviertes en perfume eres un pétalo, floreces entre las manos eres el suspiro, te conviertes en zafiro eres el mar, te conviertes en océano eres una estrella, te conviertes en el cielo

Eres la noche, te conviertes en el día eres el amanecer, te conviertes en un sueño

Eres tú… el Infinito.

EL HÉROE SOLDADO

Un destello de luz atraviesa

La ventana de este mundo,

Deteniéndose en los párpados entreabiertos de un joven soldado,

Que yace en el suelo

Con la mano en el corazón

Donde guarda la foto de su amada

Que espera su regreso sin retorno

De esa tierra perdida,

Donde el amanecer ya no conoce el sol,

Y en los árboles marchitos los cuervos

Se sacian de tantos cadáveres

De guerreros.

Todos luchaban por un mundo mejor, soñando con la paz.

Un destello de luz atraviesa

La ventana de este mundo,

Sobre los ojos entreabiertos

De un joven soldado, que,

Entregándose a la juventud,

Oyó cantar a la paloma de la libertad.