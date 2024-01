Análisis de Juan Manuel García, Buen manejo de la economía mortifica opositores

«La economía, estúpido» es una frase de campaña que se perennizó, después que, en Estados Unidos, el entonces presidente norteamericano Bill Clinton la utilizó, en 1992, ironizando contra el entonces presidente George Bush padre.

La frase sintetizó el esfuerzo de Clinton en esa campaña que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos.

“Es el turismo, señores”, la frase que ahora estaría sirviendo de promoción sólida a la campaña reeleccionista de Luis Abinader. El turismo es la actividad se exhibe en todo el mundo, como el éxito de la economía dominicana.

Pero, no lo es todo, a juzgar por economistas y empresarios.

Aunque hasta los contendores de la oposición aceptan el éxito de la actividad turística que seduce a más de diez millones de visitantes, con sus dólares reservados para invertirlos en descanso, tranquilidad y alejarse de los peligros mundanales de hoy, para estrellarse en aguas solariegas bajo las sombras de los cocoteros sumergidos en aguas y las brisas marinas.

El gran éxito durante el año ha sido el turismo, con un crecimiento de 10 %.

La verdad sea dicha. Para ofrecer confort a los turistas es imprescindible invertir en infraestructuras. Algunos sectores requieren mucha más atención. Sobre todo, en infraestructuras, para incrementar el sector de la construcción, aconsejaba en estos días Circe Almánzar Melgen, abogada y líder empresarial, alta ejecutiva dentro de los industriales del país.

Y es bueno que ese grito venga de ahí, donde está el dinero.

Construcción y turismo es lo que se acaba de conjugar con la inauguración del Port Cabo Rojo, en Pedernales, región de Enriquillo, cuando un trasatlántico deposita centenares de turistas en esa experimental zona de inversión extranjera asociada a los dominicanos.

Leonel Fernández, expresidente y candidato a ser por un cuarto periodo presidencial, aunque con un 37% de rechazo entre los electores, se ha visto forzado a reconocer que el país ha exhibido crecimiento económico, del 10%, sólo en turismo.

En Pedernales se movilizan, hoy, cientos de dominicanos que están resultando insuficientes, dedicados a las más diversas actividades agropecuarias, industriales; y como es lógico suponer, el puerto debió de ser construido. Y eso no se para, ahí. Esa es la economía, Leonel, como decía Clinton.

¿Inversión en infraestructuras?

No está demás decir que, para llegar al turismo, primero fue Abinader a inaugurar el primer tramo carretero entre Barahona y Enriquillo. Y que la obra forma parte del plan de desarrollo para la región Enriquillo que incluye el Mirador San Rafael, el Mirador de Enriquillo, el Puente sobre Río Maniel y el asfaltado del tramo que abarca unos 20.5 kilómetros.

Hay crecientes temores en el patio. Porque los expertos andan diciendo por todos lados que el buen comportamiento de la economía de Estados Unidos, junto con el turismo, con las remesas, el entorno externo aparenta que va a ser bueno. Hay optimismo.

Magín Díaz, un experto probado en asuntos de recaudación acepta que no hay mayor crisis, pero que se impone una reforma fiscal antes de que venga una crisis. Se impone una reforma fiscal, porque los fondos que maneja el gobierno, vía presupuesto, no alcanzan. Si no hay reforma, la vía para equilibrar es el endeudamiento. O también, la emisión de dinero inorgánico, que sería un error, porque esto haría que se dispare la inflación.

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, prefiere no ser ave agorera. Resalta que la entidad que encabeza, afirma que el 2023, ha cerrado manteniendo su tasa de política monetaria en 7 % anual. En forma reiterada añade que la inflación interanual se ha

reducido en consonancia con lo establecido en el Programa Monetario, mientras la inflación subyacente interanual mantiene su tendencia a la baja, al descender a 4.48 % en noviembre de 2023, siendo la menor tasa verificada desde noviembre de 2020.

Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, afirma que el 8 por ciento del Producto Interno Bruto dominicano, lo destina el gobierno para cubrir los servicios sociales, incluyendo educación y salud, lo que, combinado con una mejoría del gasto público y un enfoque dirigido a auxiliar a los menos favorecidos, ha permitido que en esta administración la pobreza se haya reducido a un 23%.

Nuestra economía crecerá entre un 5 y un 5.5 por ciento en 2024, año en que la inflación estará controlada y el déficit fiscal se mantendrá alrededor del 3.1%, que se cubrirá con endeudamiento. Isa Contreras manifestó que para 2024 se proyecta un crecimiento en el nivel histórico del desempeño de la economía dominicana en torno a un 5 %.

Isidoro Santana, ex ministro de economía, afirma que en materia económica, el gobierno de Abinader ha salido bien, con crecimiento positivo del PIB, tasa de cambio controlada y la inflación igualmente moderada, siendo positivo que en materia de endeudamiento ha sido positivo que se haya reducido la deuda, en relación con el PIB.

Hay que subir la presión fiscal. Y ya, ese es otro tema. Hay que reducir la al máximo evasión fiscal, generalizar el ITBIS a todos los sectores y todos los productos y servicios. Hay que reducir las exoneraciones y las excepciones entre los sectores clave de la economía. Inyectar fondos con nuevos impuestos para volver a un crecimiento no de un 2.5%, sino hasta un 5%.

Hay que resolver los problemas estructurales. El sector eléctrico tiene que ser principal causa con el 40 por ciento del problema fiscal, del déficit.

Necesita una reforma sin precedente, y rápido. Perseguir el robo de energía.

Entonces, el turismo ayuda, pero no resuelve. ¿Quién levanta la primera mano, entre los capitalistas con dinero ocioso?