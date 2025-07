Amnistía Internacional sigue con su necedad

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Amnistía Internacional sigue con su atrevimiento de

entrometerse en los asuntos internos de República

Dominicana, al trazarle pauta de lo que debe hacer en

materia migratoria al insistir que la nación caribe viola

los derechos de los inmigrantes ilegales haitianos que

pululan las calles de esta nación.

La odiosa intervención de esa institución en los

asuntos internos de República Dominicana debe parar sin

ninguna excusa pero sin ninguna excusa o sugerencia que tienda

a violar la aplicación de las leyes migratorias del país como ha

pretendido Amnistía Internacional en su acostumbrada

intromisión en los asuntos internos del país.

Ahora viene con que cualquier política migratoria futura

de República Dominicana se fundamente en el respeto absoluto

a los derechos humanos, la no discriminación, la justicia racial y

el acceso efectivo a mecanismos de regularización para personas

migrantes y refugiadas haitianas.

En el marco del “Diálogo sobre la crisis haitiana y sus

implicaciones para ”liderado por el Consejo Económico y Social

(CES) en Santo Domingo, Ana Piquer, directora para las

Américas de AI, dijo que el Estado tiene la oportunidad y la

responsabilidad de diseñar una política migratoria centrada en

las personas.

Señaló que no debe centrarse en la persecución ni en la

deportación hacia contextos donde pueden perder la vida.

“En un momento en que la sociedad dominicana construir

consensos sobre cómo responder a los desafíos de la movilidad

humana, el Estado tiene la oportunidad —y la responsabilidad

de diseñar una política migratoria centrada en las personas, no

en la persecución ni en la deportación hacia contextos donde

pueden perder la vida”, afirmó.

Alega que RD debe cumplir con estándares internacionales

“República Dominicana debe asegurar que sus políticas

migratorias cumplan con los estándares internacionales,

incluyendo el principio de no devolución, debido proceso, interés

superior de la niñez y el derecho a la nacionalidad, indicó.

Agregó que «en este contexto, instamos al presidente Luis

Abinader a poner fin de inmediato a las deportaciones

colectivas, al perfilamiento racial y a prácticas migratorias

discriminatorias”.

RD ha deportado desde 2024 a más de 180 mil inmigrantes

indocumentados

Piquer dijo que desde octubre de 2024, más de 180,000

haitianos han sido deportados en operativos masivos «sin

evaluaciones individualizadas, muchos de ellas con necesidad de

protección internacional».

Entre las personas expulsadas, afirmó, se encuentran

mujeres embarazadas, niñas y niños, personas negras y

dominicanas de ascendencia haitiana.

La organización, dijo, ha documentado casos de tortura,

violencia física y detención en condiciones crueles, inhumanas y

degradantes.

De lo que Amnistía Internacional no habla ni media

palabra es de las violaciones que el presidente norteamericano

Donald Trump comete en materia migratoria haciéndose

cómplice de todo lo malo que allí se cometen.