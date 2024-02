Alfredo Pacheco expone en conferencia anual Dominicanos en el Capitolio

El Presidente de la Cámara de Diputados abordó el tema liderazgo legislativo en la era moderna



Washington D.C. EE.UU.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, participó como ponente en la sexta conferencia anual Dominicanos en el Capitolio, en Washington D.C., donde abordó el tema liderazgo legislativo en la era moderna, tema que consideró como fundamental para el progreso y estabilidad de las sociedades.

El legislador se refirió además a las leyes claves impulsadas durante su gestión como presidente de la Cámara de Diputados, entre las que mencionó la modernización de la Ley de Aduanas, (la cual busca convertir a la República Dominicana en un Hub logístico de clase mundial), la Ley de Extinción de Dominio, entre otras.

«También podemos decir que contamos con más de 30 iniciativas que fomentan el clima de inversiones y el desarrollo, como la Simplificación de Trámites, Alianzas Público-Privadas, Ley de Inversión Extranjera y Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica”, afirmó Pacheco.

El veterano diputado, destacado por generar consensos basándose en su experiencia y formación en temas de liderazgo en AMWAY y la Universidad de Harvard sobre «Negociación y Conflictos», enfatizó la importancia de escuchar y dejar de lado actitudes para lograr acuerdos en los temas esenciales para el desarrollo y fortalecimiento de la República Dominicana.

Alfredo Pacheco se ha caracterizado por ser uno de los transformadores de la Cámara de Diputados con reformas internas, como el Manual de Técnicas Legislativa, la adquisición de equipos tecnológicos para una mejor labor en las funciones de los legisladores y colaboradores, mejora en la calidad de las leyes, así como la graduación 40 diputados y 17 técnicos de la institución, quienes recibieron títulos de Máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, impartido por la la Universidad Castilla La Mancha, de España, entre otros logros.

Precisó que en la República Dominicana han demostrado la madurez necesaria para dejar de lado los intereses partidistas en pos del bien común, convirtiéndose en uno de los países más estables de la región con casi 60 años de estabilidad política que les ha permitido transformar el país, de una sociedad básicamente agrícola, como lo era en 1966, y una débil infraestructura, a un país moderno en infraestructura y una fuerte economía que le permite ser el primero en Centro América y el caribe y unos de los más estables en toda América Latina, un mérito de todos los que han gobernado la República Dominicana desde 1966.

“Los dominicanos estamos haciendo historias, tenemos asesores en la casa blanca, muchos representantes en los diferentes estados.

Nuestra calidez, el trabajo duro son grande aporte a esta nación y me siento orgulloso de todos los que nos representan en tierras extranjeras», concluyó Pacheco.

Junto al legislador, estuvieron como panelistas: el U.S. Senator for New York, Senate Majority Leader, Chuck Schumer, U.S. Senator for New York, Kirsten Gillibrand; U.S. House of Representatives, House Minority Whip, Katherine Clark New York City Mayor, Eric Adams, Dominican Republic Ambassador to the U.S, Sonia Guzman; President of the Dominican Republic, Luis Abinader de manera virtual; Rep. Stacey E. Plaskett, Rep. Mario Díaz-Balart, Rep. Grace Meng, Rep. Bill Pascrell, Jr. Rep. Gabe Amo.

Acompañaron a Alfredo Pacheco, los legisladores Ignacio Aracena, Ramón Ceballo, Kenia Bidó, Leonardo Aguilera, Sócrates Pérez, Ramón Dorrejo, Heriberto Aracena, Servia Iris Familia, Ángel Estévez y Lily Florentino. Pacheco es el único legislador dominicano en haber repetido como presidente en diferentes épocas de su quehacer político.

Dominicanos en el Capitolio es un evento organizado por el congresista Adriano Espaillat, a quien Pacheco agradeció su apoyo y el de su equipo por facilitar la presencia de los dominicanos en el Capitolio.