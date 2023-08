Alcaldía del Distrito Nacional inaugura parque Villa Juana en homenaje a Leo Corporán

“Decía Luisín que es un don de Leo el servicio, pues mira yo me atrevo a decir que al igual que papá al igual que Leo y está humilde servidora eso no es un don, es un propósito de vida que nosotros decidimos por el servicio y Leo lo ha hecho como dirigente comunitario y deportivo papá lo hizo como político y lo hizo también como campesino como cuando salió y se fue a San Cristóbal, cuando se fue a Carolina del Norte siempre se decidió por el servicio y yo encontré en la política a través de la recuperación de la política como servicio la razón por la cual yo me decidí hacer política y no por cuatro años más por 20 más porque yo me decidí esto es lo mío y esto va para largo”, enfatizó Carolina.