Alcalde de NY revela Dios se le ha aparecido varias veces para ayudarlo a dirigir la ciudad que no puede controlar

NUEVA YORK._ El alcalde Eric Adams reveló el domingo hablando en un oficio del día del padre en Iglesia Bautista Lenox Road en la avenida Nostrand en Brooklyn a la que pertenece que Dios se le ha aparecido varias veces para ayudarlo a dirigir la convulsa ciudad que él no puede controlar.

Adams, en el devoto relato les dijo a los fieles de la congregación que antes de ser electo alcalde de Nueva York, Dios se le presentó por primera vez pronosticándole que sería el próximo primer ejecutivo municipal de la megapolis y le pidió que predicara públicamente su fe.

«Hace treinta y tantos años me desperté, fuera de mi sueño con un sudor frío. Dios habló a mi corazón y me dijo que iba a ser el alcalde el primero de enero de 2022», relató Adams.

Relató que Dios le dijo que no podía seguir en silencio y que les contara sobre la revelación a todos los que conociera.

«Y yo iba por la ciudad y les decía a todos q ue sería el alcalde el primero de enero de 2022”, añadió añadiendo que mucha gente pensó que estaba tomando medicamentos.

Pero Adams creó una controversia a comienzos de 2023 cuando denunció la separación de la iglesia y el estado explicando que es difícil para él separar su fe de su trabajo en el Gobierno.

Aunque no llegó a pedir la derogación de la histórica decisión de la Corte Suprema de 1962, Adams dijo en el momento que la falta de fe en toda la sociedad ha llevado a una propagación perturbadora de la violencia armada en las escuelas, la falta de vivienda y el abuso doméstico.

Afirmó que fue visitado nuevamente por Dios mientras se acercaba enero de 2022.

«Dios me dijo: escribe en tu diario todo lo que veas que necesite ser arreglado en la ciudad”, narró el alcalde.

“Y todas las noches antes de acostarme, hacía otra entrada en mi diario y empezaba a hacer marcas y comenzaba a ver a las personas que necesitaba para ser parte de mi administración. Entonces, las personas que ven en mi administración, no están aquí por accidente», añadió.

Describió a su equipo como personas no tradicionales elegidas sobre los expertos políticos que sirvieron en administraciones anteriores.

«Si todos los profesionales eran tan buenos, ¿por qué éramos un desastre cuando heredé esta ciudad?», preguntó.

Aseguró que Dios lo visitó otra vez hace un par de meses antes de que comenzara su campaña de fe.

«Déjenme decirles lo que sucedió hace un par de meses, el mismo mensaje que recibí hace 30 años, hace unos meses, me desperté con la misma declaración. Dios me dijo: habla de Dios y comencé a decir no me hables de la separación de la iglesia y el estado”, subrayó el alcalde.

«No me digas que cuando sacaste la oración de la escuela entraron armas, no me digas que tengo que eliminar mi sentimiento de Dios ¿y viste lo que pasó?, ¡vistes las portadas y las noticias nacionales!», agregó rechazando que se le critique por ser el alcalde más poderoso del mundo que se la pasa hablando de Dios.

“Los niños necesitan refugio de la violencia armada, el flagelo de las drogas, específicamente los productos con cannabis y la depresión, pero la única cura es la fe en Dios”, proclamó Adams.