AIRD: Industria dominicana se consolida como motor de desarrollo y diálogo en su 63 aniversario

Bajo una visión renovada y con una agenda centrada en sostenibilidad, institucionalidad y

desarrollo productivo, el gremio empresarial lanzó un llamado a modernizar la legislación

laboral y enfrentar con firmeza el comercio ilícito.

Santo Domingo.- Al celebrar su 63 aniversario, la Asociación de Industrias de la República

Dominicana (AIRD) proclamó que la industria nacional impulsa una agenda estratégica para el

fortalecimiento de la institucionalidad, la promoción del desarrollo productivo y el fomento de la

sostenibilidad en el país, resaltando que para lograr estos objetivos es fundamental ejecutar una

agenda de trabajo enfocada en abordar los principales retos del sector.

En ese contexto, la AIRD identificó como pilares estratégicos la gestión eficiente de los residuos

sólidos; una implementación coherente y no discriminatoria del etiquetado frontal nutricional; el

combate firme al comercio ilícito; y una reforma laboral que fomente la formalización del

empleo sin afectar derechos adquiridos.

El presidente de la entidad empresarial, Julio Virgilio Brache, pronunció el discurso central en el

que expresó que este aniversario encuentra al gremio con una visión renovada, un clima

favorable para la inversión y un compromiso activo con la transformación del país. “La AIRD es

un árbol con raíces muy fuertes… representamos a un sector que ha demostrado que no solo hace

productos, sino que también hace futuro”, afirmó.

Brache compartió además la primicia de que la AIRD ha sido certificada bajo la norma ISO

9001:2015, fortaleciendo su capacidad institucional. “Pasamos del discurso a la acción. Esta

certificación garantiza procesos más eficientes y que agregaremos más valor a nuestros socios

mediante el fortalecimiento de los procesos internos que soportan nuestros servicios y

operaciones”, subrayó.

Pilares estratégicos

Por su parte, Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, desglosó los pilares estratégicos

que forman parte de la agenda de trabajo de corto y mediano plazo del gremio, haciendo énfasis

en los aspectos que deben ser abordados con firmeza para asegurar que el sector industrial siga

jugando su rol de aporte al crecimiento económico del presente y del futuro.

Sobre la gestión de residuos sólidos, enfatizó que con el inminente inicio de las discusiones en la

Cámara de Diputados sobre el proyecto de modificación de esta importante ley, estaremos

participando de manera activa en este proceso, sustentando técnicamente cada una de nuestras

propuestas, promoviendo la construcción de consenso donde sea necesario y procurando el

equilibrio y la racionalidad en todo su articulado.

Respecto al etiquetado frontal nutricional, defendió la importancia del mismo como una

herramienta de información al consumidor. No obstante, precisó que su implementación debe ser

clara, no discriminatoria y coherente con estándares internacionales. Llamó a considerar el

modelo de lupa adoptado por Brasil como una buena práctica y saludó la conformación de una

mesa de trabajo público-privada con el Ministerio de Salud para profundizar sobre tan

importante tema.

En lo relativo al comercio ilícito, destacó como mejor práctica de articulación exitosa entre el

sector público y el sector privado las ejecutorias del Consejo Interinstitucional Público-Privado

de Prevención encabezado por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de

Industria, Comercio y Mipymes.

Finalmente, referente a la reforma laboral, planteó la necesidad de modernizar el Código vigente,

que incluya un espacio de discusión, análisis y compromiso respecto al tema de la cesantía.

“Confiamos en que podremos lograr un Código de Trabajo que responda a las necesidades del

futuro sin afectar los derechos adquiridos y que permita fomentar la formalización en nuestro

mercado laboral que, al final, es lo que todos deseamos”, precisó Pujols.

“Valoramos profundamente la apertura y disposición al diálogo que ha mostrado el presidente

Abinader, lo que nos motiva llegar a los espacios de concertación con una actitud constructiva y

con propuestas sustentadas”, agregó.

El evento contó con la participación de Magín Díaz, quien abordó el contexto económico global

y local, advirtiendo sobre los riesgos de estanflación, los efectos del proteccionismo y los

dilemas fiscales que enfrentan los países. “La economía es una disciplina de dilemas. Las

decisiones deben mirarse desde lo estructural, no desde el desánimo”, puntualizó.

Roberto Despradel, por su parte, subrayó la necesidad de que la República Dominicana

aproveche su posición estratégica y el marco del DR-CAFTA para convertirse en un socio

confiable en los procesos de relocalización industrial (nearshoring). Llamó a diversificar los

destinos de exportación y a mantener políticas industriales activas y vigilantes frente a prácticas

desleales.

Con esta conmemoración, que contó con la asistencia del presidente Luis Abinader, la AIRD

reafirma su compromiso para continuar agregando valor en el sector industrial, como pieza

importante del desarrollo económico y social de nuestro país.