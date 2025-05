Ahora que vuelvo, Ton, lírica nostalgia de René del Risco, llega a Sala Ravelo del TN

Con elenco que encabeza Francis Cruz, se recrea la obra del escritor y comprometido luchador político petromacorisano, figura aún por descubrir por las actuales generaciones

Servicio de prensa

SANTO DOMINGO. Se ha estado anunciando como un montaje teatral para la Sala Ravelo del Teatro Nacional Ahora que vuelvo, Ton (René del Risco Bermúdez), narración de alto nivel nostálgico y provincial que develó una marca de la literatura y la lucha social dominicana, la de René del Risco Bermúdez.

La historia: el protagonista regresa a su pueblo natal y revive recuerdos y experiencias de su juventud con una narración de la que sorprende con imágenes nostálgicas reflejadas desde un lenguaje poético y evocador.

La belleza del texto se basa en el cuidado de sus giros y su mirada subjetiva:

“Yo no sé cuáles serían entonces tus sueños, Ton, o si no los tenías; yo no sé si las gentes como tú tienen sueños o si la cruda conciencia de sus realidades no se lo permiten, pero de todos modos yo no te dejaría soñar, te desvelaría contándote todo esto para de alguna forma volver a ser uno de ustedes, aunque sea por esta tarde solamente».

Dunia de Wint y Francis Cruz, productores, indican que el montaje, dirigido y adaptado al teatro Manuel Chapuseaux, se llevará a cabo del 23 de mayo al 1 de junio.

Además de Cruz, actúan María Emilia García Portela y Erick Roque. Jovanny Pepín es asistente de dirección y la creación del espacio escenográfico está a cargo del Fidel López, como no podía ser de otra forma, para completar el nivel de excelencia de talentos involucrados.

«Ahora que Vuelvo, Ton”, cuenta la historia de un grupo de amigos que junto a Ton Meliton, se reunían siempre para hablar de sus cosas en el parque de su pueblo. Luego, al cabo de muchos años, el narrador de la historia regresa al pueblo y encuentra a Ton. Una historia que invita a la reflexión sobre la amistad, el progreso y la ética.

El cuento como texto es una pieza emblemática y siempre aparece en las selecciones antológicas de narrativa corta, al punto de que es pieza de estudio en las clases de literatura nacional en escuelas de literatura de estudios superiores.

Las boletas están a la venta en la boletería del Teatro Nacional y a través de la web del Teatro, www.boleteria.com.do, a un costo de RD$1.500 pesos (impuestos incluidos). Horario de las funciones de viernes a sábado 8:30 pm y domingos 6:30 pm.

El autor es una figura cimera de la literatura y uno de los más notables publicistas de la llamada “vieja escuela” (a la que pertenecen Yaqui Núñez, Nandy Rivas y Ramoncito Díaz) y un héroe patriótico por su lucha por la libertad del pueblo dominicano, desde su participación en la fundación del Movimiento Clandestino 14 de junio hasta su lucha en la Guerra Patria de 1965 en el lado constitucionalista.

Del Risco fue cofundador del movimiento clandestino 14 de junio, junto a Manolo Tavárez Justo y Minerva Mirabal, del que fue fundador y secretario general en San Pedro de Macorís.

Con este montaje se honra la memoria y el legado de un autor singular, René del Risco, principal voz de la generación de posguerra, reputado publicista y un ser humano de intensa sensibilidad social y artística. Una figura preponderante de las letras en el país.

Fue una figura esencial de la publicidad romántica junto con Publicitaria Retho, fundada por Jose Augusto Thomén y Yaqui Núñez del Risco. «Ahora que vuelvo, Ton”, adaptado para televisión en 2003 por el cineasta Jimmy Sierra. Falleció en Santo Domingo en un trágico accidente en la avenida «George Washington» (Malecón), a los 35 años.

Pie de foto:

Francis Cruz, en el rol de René del Risco frente al montaje del cuento Ahora que vuelvo Ton, que se presenta en Sala Ravelo del Teatro Nacional del 23 de mayo al primero de junio.

Foto de René del Risco Bermúdez, poeta, narrador, luchador antitrujillista y militante constitucionalista de 1965, publicista y gestor cultural literario del país.