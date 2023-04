Adolescente dominicana murió por sobredosis de fentanilo que consumió en motel de Rhode Island con hombre acusado de su muerte

NUEVA YORK._ La adolescente dominicana Steyci Nicole Pérez Contreras de 15 años de edad murió por sobredosis de fentanilo, droga que le proveyó un hombre en el “Motel 6” en la ciudad de Warwick en Rhode Island, el lunes 3 de abril.

La adolescente, dijo la policía de Providence (Rhode Island) expiró en la casa de un amigo de Carlos Pizarro de 34 años de edad, arrestado la semana pasada y acusado de haberle proveído la potente droga a la menor y luego sacarla del motel para dejarla morir y escapar.

La adolescente, cuyos restos fueron velados el viernes 7 de abril en la funeraria Memorial Funeral Home en Providence y luego llevados a la República Dominicana donde fueron sepultados.

La víctima estaba bajo custodia temporal del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Rhode Island (DCYF) y desapareció de la casa de una tía que tenía la tutela para irse al motel y reunirse con Pizarro.

Los fiscales dicen que el hombre, de 34 años, le dio fentanilo a la adolescente en el “Motel 6” ubicado en la calle en Jefferson Boulevard en Warwick y fue encontrada después en Providence luego de ser reportada como desaparecida por familiares.

“DCYF puede confirmar que el joven fallecido de 15 años fue puesto bajo la custodia temporal de DCYF y había estado residiendo con un pariente aprobado por el Departamento. El joven había estado ausente sin permiso de la casa en el momento de su muerte. DCYF había presentado un informe de persona desaparecida con la policía local”, dijo la agencia estatal en una declaración de prensa esta semana.

Pizarro es acusado de distribución de una sustancia controlada y realizar una transacción de sustancias controladas que resultó en la muerte de una menor.

DCYF dijo que mientras la adolescente estaba temporalmente bajo su custodia, se escapó de su casa y se presentó un informe de persona desaparecida.

“DCYF está trabajando con la familia para brindar apoyo durante este momento difícil”, dijo un portavoz de DCYF.

La congresista del distrito 31 de Rhode Island, en Washington DC, Julie Casimiro, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, calificó la muerte de la adolescente como otro fracaso por parte del DCYF.

“Estoy horrorizada”, dijo Casimiro en un comunicado. “Hemos estado haciendo sonar los tambores sobre estos problemas de servicios inadecuados para los niños bajo cuidado estatal durante años”.

Pizarro fue instruido de los cargos el lunes de esta semana.

La muerte del adolescente sigue bajo investigación, dijeron las autoridades de Rhode Island.

“En una semana, Steyci Pérez, una niña de acogida de 15 años, a veces rebelde, pasó de la habitación de un motel en Warwick a su tumba en el terreno familiar en la República Dominicana”, reseña el periódico Providence Journal que envió un reportero a República Dominicana a cubrir los funerales de la adolescente.

La madre de la adolescente, María Contreras, viajó desde Rhode Island al país caribeño para estar presente en el funeral de su hija.

Dijo que el hombre acusado de darle fentanilo a su hija y a otra adolescente en el motel dejó a Steyci para que muriera después en la casa de un amigo en Providence.

“Vio el estado en el que se encontraba, sus vías respiratorias se estaban cerrando”, relató la madre en una entrevista con el periódico.

“Un hombre adulto como él, al menos podría haberla llevado al hospital y dejarla en la acera. En cambio, llevó su cuerpo a la casa de un amigo y la dejó morir”, añadió.

La policía de Warwick y Providence aún no ha publicado informes del incidente en el que murió la adolescente.

Ylda Mármol, tía de la difunta reveló las informaciones que le dieron funcionarios de la agencia de cuidados de menores.

“Colocaron a Steyci en la casa de Providence de la madrastra de Contreras hace unos dos meses. Contreras tiene otros tres hijos, y Steyci, la mayor, a veces presentaba problemas de conducta difíciles”, dijo Mármol.

Steyci se escapó durante varios días a fines de marzo. La policía la encontró el fin de semana del Domingo de Ramos, dijo Mármol.

Estaba intoxicada (drogada) y la llevaron al hospital de niños Hasbro Children’s Hospital el domingo 2 de abril, donde la tía la recogío.

Al día siguiente, Steyci se escapó de la casa mientras todos los demás dormían.

La policía le dijo a la familia que Steyci y una adolescente más joven fueron llevadas al motel en Warwick por un hombre que les dio pastillas mezcladas con fentanilo.

El martes, Pizarro también fue acusado de distribuir una sustancia controlada que resultó en la muerte de una menor.

Mármol dijo que la familia no conoce a Pizarro ni saben cómo lo conocieron las adolescentes.

“Las recogió, no sabemos dónde”, dijo Mármol.

Después de que las mujeres tomaron las pastillas, ambas se enfermaron.

La más joven pudo vomitar la píldora, pero Steyci, que había estado intoxicada el día anterior y no había comido, no tenía nada en el estómago y no pudo vomitar la pastilla, dijo Mármol.

El hombre con el que estaban las metió de nuevo en el auto y se dirigió al hogar de acogida de Steyci.

Pero entonces Steyci cayó inconsciente y los planes cambiaron. La niña llamó a un amigo adolescente en Providence, quien accedió a permitirles quedarse en su apartamento en la avenida Atwells, según el relato de Mármol.

Era la madrugada del 3 de abril, Steyci parecía haberse desmayado y tuvo que ser llevada adentro.

Pasaron las horas y después de que la gente se despertara, la adolescente que vivía en el apartamento llamó al 911.

Steyci había muerto de una aparente sobredosis, dijeron sus familiares.