Actualidad iniciando junio 2025, Comidillas

El desmantelamiento de una red de falsificación de documentos en Higuey, La Altagracia; el hospital Vinicio Calventi atendiendo a heridos en un accidente en la autopista Duarte; la inauguración de obras en Samaná, con la presencia del presidente Luis Abinader; una mujer acusada de quitarle la vida a su pareja, la muerte a balazos de un dominicano en Puerto Rico, votaciones para elegir los jueces en Mexico, el inicio de los trabajos de un puerto turistico en Samaná, China endureciendo sus posiciones contra Estados Unidos, 1186 embarazadas detenidas por Migración en hospitales, el nuevo plan estratégico de la Policía para mejorar la seguridad, el sistema nacional de transporte estudiantil puesto en marcha en Samaná, más de 700 guantes llenos de marihuana decomisada en el puerto de Haina, el Partido de la Liberación Dominicana enfrentando la Cámara de Cuentas y la situación del barrio Capotillo, actualidad iniciando el mes de junio de 2025 en República Dominicana y el mundo.

IAD IMPARTE CHARLA SOBRE COOPERATIVISMO

SAN CRISTÓBAL: Con el objetivo de contribuir a la construcción de un

sector cooperativo más robusto y resiliente, el Instituto Agrario Dominicano

(IAD), a través de su división de Desarrollo Social, impartió una charla sobre

cooperativismo a los parceleros miembros de la Cooperativa Agropecuaria y

Servicios Múltiples Fabián Rodríguez, que opera en asentamientos de la

Regional Valdesia.

Una nota informativa del departamento de Comunicaciones del IAD indica

que, la actividad va acorde con el proceso de Reestructuración,

Modernización, Integración y Fortalecimiento de la política nacional de

Reforma Agraria, orientado por el director general del organismo, agrónomo

Francisco Guillermo García, por instrucciones del presidente Luis Abinader.

La charla fue impartida por el experto en cooperativismo, Antonio Queliz; el

encargado de Desarrollo Social en San Cristóbal, Luis Casilla y los

administradores de asentamientos, Paulino Rodríguez y Grecia Guillén.

En la misma participaron alrededor de 39 parceleros pertenecientes al

Departamento Regional Valdesia, encabezado por la ingeniera Carmen

Linares.

Carolina Mejía entrega el nuevo parque Renacimiento II

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía entregó el nuevo parque Renacimiento II para el disfrute de una comunidad que pidió esta obra durante más de 15 años.

El espacio que funcionaba como distribuidor de tránsito y área verde en estado de abandono, hoy queda establecido como un parque para el sano esparcimiento de todos los visitantes.

De esta manera, la alcaldesa reconfirma su gran alcance, ya que sean grandes parques de uso común para varios sectores o parques pequeños para vecinos de una zona delimitada, todos son intervenidos por el equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional. “No importa el tamaño, el bienestar que se construye cuando tú dignificas un espacio poniéndole y preparándolo para que lo disfrute la familia, es una cosa maravillosa”, manifestó Mejía.

La ejecutiva municipal recordó que la transformación de la ciudad se está llevando a cabo gracias a la integración de las autoridades, el sector privado y los líderes comunitarios para construir y mantener diversas obras. “Se reeduca cuando uno logra hacer estas recuperaciones y darnos la oportunidad de que aprendamos ahora a convivir, disfrutar y compartir de otra manera”, apuntó.

“Ustedes nos han privilegiado con su alegría, su satisfacción, su agradecimiento que llena nuestras almas de mayor compromiso para trabajar en favor de todos”, precisó Carolina Mejía, al devolver el agradecimiento a los comunitarios por solicitar esta construcción.

Víctor Mercedes, presidente de la Junta de Vecinos Calle La Plaza y quien en lo adelante será cogestor del parque, agradeció por hacer realidad el sueño de la comunidad de transformar el espacio de esparcimiento familiar y sana convivencia.

“Ha marcado un antes y un después, este remozamiento es motivo de alegría y refuerza el cuidado del urbanismo en la ciudad. Con esta intervención se embellece todo, hasta el alma, señora Carolina, hasta el alma de las personas que al pasar y mirar este parque, refrescan su visión”, dijo Mercedes.

El nuevo espacio cuenta con área infantil, bancos, caminos interiores, aceras, contenes, rampas para personas con discapacidad, áreas para mascotas, zafacones y luminarias led. Asimismo, una placa indica las reglas para la sana convivencia y la correcta utilización del espacio.

Además, en el parque fueron plantados robles y avellanos criollos, especies que se encuentran dentro del Plan de Arbolado Urbano que implementa la Dirección de Gestión Ambiental. Esto se suma a la plantación de 70 árboles que realizó el cabildo a medidos de mes en varias calles del sector Renacimiento.

Recientemente, la Alcaldía del Distrito Nacional construyó aceras y contenes en Renacimiento, como parte del ambicioso plan que se desarrolla para impactar a 21 sectores, a través del cual contempla entregar 43,555.53 metros cuadrados de aceras y 20,743.56 metros lineales de contenes en las tres circunscripciones del Distrito Nacional.

COMIDILLAS EN RD

Cierto, el país está jarto de aspiraciones presidenciales a destiempo, una burla un año después de las elecciones de 2024……………Zorrilla Ozuna esperando su carguito, que agilice que el período de Abinader va a mil…….La alcaldesa Carolina Mejia, muy activa con sus aspiraciones presidenciales, debe ordenar la supervisión de la recogida de basura en la calle Florinda Soriano, en el sector de La Castellana, el pasado sábado no recogieron completa la calle y el camión se burla de la comunidad cometiendo ese abuso…….Es verdad, en este país cada quien hace lo que le viene en ganas……..Ha disminuido el patrullaje policial en La Castellana.¿Qué ha pasado?……….La CAASD debe enviar más agua a la Castellana…….Dicen en todas partes que el PRM es el mismo PRD……….¿Abinader bien acompañado en el Palacio?. Dicen que necesita altuna gente nueva………Muchos no ayudan a Luis Abinader en el Palacio…..¿Reforma policial con tantos abusos policiales en las calles? Cuidese de eso, señor presidente……El gobierno gusta del arroz con mango con la metida de pata de querer unir el IAD con Agricultura. Esta última es un organismo regulador, el IAD tiene sus asentamientos y siembra, Agricultura no siembra ni una mata de limón……Presidente, frene los abusos policiales y de la DIGESETT en las calles………Hay generales aspirando a la dirección de la PN………El exceso de generales en la Policia y en las Fuerzas Armadas…….¿Hay cargos para tantos generales?…….