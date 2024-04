Abogado traza pautas en NY para no dejarse engañar al adquirir inmuebles en RD

NUEVA YORK.- El abogado Liemier Laba, con maestría en derecho inmobiliario, especialidad en terreno, viviendas, apartamentos, alquileres, compras, ventas y administración de propiedades, trazó las pautas para que las personas no se dejen engañar al intentar adquirir un inmueble en la República Dominicana.

Su orientación surge luego que la Fiscal General del Estado de NY, Letitia James y el congresista Adriano Espaillat, advirtieran sobre las estafas del que viene siendo blanco la comunidad dominicana NYC, tras lo cual recomendaron realizar verificaciones exhaustivas, inspeccionar personalmente las propiedades y consultar con profesionales legales antes de invertir.

La advertencia cobra especial relevancia tras el inicio de una investigación sobre múltiples casos de fraudes que han sido víctimas consumidoras quisqueyanos, atraídos por ofertas de propiedades que resultaron ser inexistentes o vendidas a múltiples compradores.

Este reportero notificó al abogado Laba que en los últimos tiempos decenas de connacionales han sido estafados en la Gran Manzana al intentar comprar apartamentos a inmobiliaria, y qué recomendación les hace para evitar ser estafados.

En tal sentido, señaló que los adquirientes deben primero localizar el inmueble, porque algunas veces se compra y no se sabe dónde, y la parte legal, la más importante conforme al ordenamiento jurídico en la RD, saber la situación legal de esa propiedad.

¿Cómo se sabe y dónde buscar la información verídica y el lugar correcto? “Es la “Jurisdicción Inmobiliaria de la RD”, que en cada provincia hay una para estos asuntos, y el interesado no debe buscar informaciones en otro lugar”, respondió Laba.

“Ahí se determina quién es el verdadero propietario, cuál es la situación legal, si tiene o no un préstamo esa propiedad o una oposición; entonces un abogado o agente inmobiliario le dirá “necesita una certificación del estado jurídico de ese inmueble, y en esa certificación que solo la emite el Estado Dominicano, se encontrará el estado jurídico, el propietario, las oposiciones que tenga y cualquier otra anotación que tenga el inmueble”, precisó.

Sostuvo que es importante saber que el titulo que da el “Registrador” no tiene nada escrito, por eso se necesita una certificación del estado jurídico, y el adquiriente debe procurar una certificación al “Impuesto al Patrimonio Inmobiliario” (IPI) porque después de saber quién es el dueño, si tiene o no préstamos, si no tiene ningún tipo de oposición o escrito.

También, el adquiriente debe saber si el dueño está en paz con el Estado.

Luego se determina a través de la certificación del IPI si el propietario ha pagado los impuestos de esa propiedad, si no tiene oposición para poder ser transferida. El IPI es un impuesto anual que se aplica sobre la suma total del patrimonio inmobiliario gravado que tienen registrados las personas físicas y Fideicomisos.

“Con estas tres características, el comprador puede empezar hablar de contratos, la forma de pago de la propiedad, porque tienes estos elementos en sus manos”, explicó.

Asimismo, el comprador debe procurar que las transacciones se hagan de banco a banco, es decir transferir el dinero de su banco al del desarrollador. “Si se siguen estos pasos las personas no tendrán ningún tipo de problemas”, sentenció.

Laba, con más de 20 años de experiencia en la RD, dijo que lo pueden consultar de manera gratuita llamando a los teléfonos a sus oficinas al 809-383-6022 y 809- 270-6022, donde recibirán asesoramiento claro, preciso y transparente, para poder realizar una compra segura y tranquila.