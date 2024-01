Abinader y Congreso generan frentes negativos por iniciativas dañiñas a la democracia, plantean las calles para evitar autoritarismo gane espacio en RD

Por Alex Jiménez

El gobierno y el Congreso Nacional sumándose frentes negativos de amplios sectores de la sociedad dominicna por la aprobación de iniciativas antidemocraticas y dañiñas que llevan la nación al retroceso, la acusacion al gobierno de que transita hacia caminos dictatoriales con leyes como la que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que vulnera derechos a los ciudadanos y es una puñalada a la libertad de expresion y difusion del pensamiento, un presidente Luis Abinader mal asesorado en iniciativas de impacto, la renuncia de un dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), porque «representa una amenaza al orden democrático e institucional del pais», un Leonel Fernández desafiante a Abinader y al PRM, Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado lanzados a las calles con energicos pronunciamientos contra Abinader y su partido, el hijo del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtiendo que «muchos no entienden el golpe que representa para la democracia la ley sobre la DNI», el candidato presidencial del PLD, Abel Martinez, denunciando que la ley de la DNI es una burla más al pueblo dominicano, el ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Rafael Méndez, advirtiendo que la ley que crea la DNI podría tener fines inconfesables, atracos en Herrera, se destacan en la tematica principal en las tres primeras semanas de enero de 2024 en República Dominicana y el mundo.

Ex presidente CDP advierte podría tener “fines inconfesables” ley crea DNI

No obstante, el ex diputado Rafael Méndez, considera importante que se realice un

debate público sobre este tema para garantizar que la DNI sea utilizada para la

protección de los ciudadanos y no para su persecución.

La Dirección Nacional de Investigaciones ha generado “legítimas

preocupaciones” en amplios sectores de la sociedad, por lo que muchos

han advertido que la creación de ese órgano de inteligencia podría

esconder “fines inconfesables", a juicio del ex presidente del Colegio

Dominicano de Periodistas, el ex diputado Rafael Méndez.

Al mismo tiempo, el también aspirante a diputado por la Provincia Bahoruco,

valoro como importante que se realice un debate público sobre este tema

para garantizar que la DNI sea utilizada para la protección de los ciudadanos

y no para su persecución, “mucho menos para vulnerar derechos como la

libertad de prensa, los derechos privados y el secreto profesional”.

Y añadió: “Los argumentos utilizados por el gobierno, a través de sus

voceros más calificados, pretendiendo justificar la creación de la DNI son

falaces y engañosos, porque la realidad es que la delincuencia y el crimen

organizado son problemas que pueden ser abordados con las instituciones

de seguridad y justicia existentes.

Mendez entiende que la ley que crea una nueva institución de inteligencia y

seguridad del Estado, constituye una grave amenaza a las libertades y

derechos fundamentales de los ciudadanos, “ya que deja claramente

facultada para realizar investigaciones de todo tipo, incluidas las que tengan

por objeto la vigilancia y seguimiento de personas, organizaciones y

actividades políticas”.

Otros temas destacados son:

La caravana politica de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante a la reeleccion por el PRM y partidos aliados

Un accidente de tránsito frente a una estacionde bomberos en Santiago, que provocó la muerte de dos personas

Elñ presidente Abinader en caravanas y marchas en el Este

El fallecimiento del ex administrador del Banco Agricola y nieto del ex presidente Ramán Cacares, el mocano Mario Cáceres Rodríguez

La exhortacion del arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Osoria, de que los feligreses no deben votar por delincuentes y corruptos en las elecciones de 2024

El triunfalismo de Abinader y Alianza Rescate RD

Los politicos entreteniéndose con las encuestas

Leonel Fernandez lanzando duras criticas al gobierno en Samaná

FINJUS sugiriendo que cancelen a los militares se vinculen a la campaña política electoral

Los retos del nuevo ministro de Salud Pública, Victor Atallah

La situación en la justicia del rapero Tekashi

Los crecientes ataques a la ley de la DNI por ser contraria a la Constitución

El FALPO calificando de ilegal, antidemocratica y peligrosa la nueva ley de la DNI

Con la nueva ley que crea la DNI, el Congreso da un golpe mortal a la democracia y al ejercicio del periodismo, luego de que fracasó por el rechazo de la sociedad la iniciativa de censura que promovía una senadora sureña, que se ha ganado el rechazo público

Observadores entienden que con la ley antidemocratica que crea la DNI el gobierno empuja las protestas de amplios sectores en las calles, derechos ciudadanos y el ejercicio del periodismo en peligro

La seguridad en los centros educativos

Las expectativas con los policias que Kenia tiene planeado enviar a Haití

La candidatura senatorial de Guillermo Moreno

Violencia

La misa con motivo deel Dia de la Altagracia

El temblor de tierra al sureste de la isla Saona

Criminalidad

La muerte de una persona y herida a otra en un alegado atraco en Barahona

Los 83 muertos en Estados Unidos por el frío

Enfrentamientos de bandas de delincuentes en Los Guandules, Distrito Nacional

El cierre tecnico del vertedero de Moca

El planteado debate entre Guillermo Moreno y Omar Fernández

La movilizacion de los peledeistas en los barrios de la capital

Los casos de dengue y COVID-19

Abel Martinez y Domingo Contreras recorriendo las calles de la capital

Abinader, Leonel y Abel en las calles por las elecciones municipales

Los daños en la producción de habichuelas en San Juan debilitan economía de granero del Sur

En las redes sociales hablan de un expediente judicial grande

La Serie Final del torneo de la LIDOM entre Tigres del Licey y Estrellas Orientales.El primero lo ganaron las Estrellas Orientales en el estadio tetelo Vargas, en San Pedro de Macoris.

LeonelFernández aspira a transformar a Samaná

El endurecimiento de las medidas de seguridad en Ecuador

El interes del papa de que terminen la violencia en Haití

El dólar muy caro en RD, se deprecia el peso dominicano

El secuestro de seis monjas en Haití genera alarma en el vecino pais y en elVaticano

Los precios del pan, carnes, arroz, habichuelas,cemento, varillas, energía, combustibles, café y muchos otros articulos por las nubes

La vicepresidenta de la República, Raquél Peña, inaugurando obras en San Cristóbal

Abinader encabeza caravanas en el Este*

_Candidato presidencial del PRM participa en actividades de apoyo a candidatos municipales de Monte Plata y Hato Mayor_

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, encabezó este sábado actividades en apoyo a los candidatos municipales en Monte Plata y Hato Mayor.

Miles de hatomayorenses se lanzaron a las calles para manifestar su apoyo a que siga el cambio en una caravana encabezada por el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader.

Acompañado del actual alcalde y aspirante a la misma posición, Amado de la Cruz, el líder de la organización del cambio recorrió las calles del municipio en las cuales, a su paso, la gente se volcaba para manifestarle su apoyo.

«Cuando se hace algo, aunque sea un calentamiento del PRM, se siente», dijo Alba Nelly Bautista, en la calle Don Juan Barceló, mientras realizaba la ruta por las calles de Los Multi de Hato Mayor.

A la manifestación se integraron el actual senador y aspirante a repetir, Cristóbal Castillo y los aspirantes a diputados, Carmen Ligia Barceló y Héctor Rosa, encabezando grupos de apoyo.

Al ritmo de «Volveremos a ganar», «No mires pátras», «Luis se queda ahí», » La juventud dijo ya, queremos cuatro más», «Vamos pá la calle a buscar los votos», «Seguimos con Luis, lo pide el pais», se sumaron el secretario de Organización del PRM, Deligne Ascensión y los dirigentes Faride Raful, Santiago Hazim, José Rijo Presbot, Jacobo Fernández, entre otros.

En cada calle era notoria la presencia de grupos de personas y motoristas que con júbilo vociferaban «cuatro años más».

A lo largo del recorrido, desde balcones y azoteas eran constantes las entusiastas muestras de respaldo.

Perremeistas diciendo que Abinader estremeció a Monte Plata*

Más temprano, Abinader participó en la caravana que movilizó el municipio cabecera de la «provincia esmeralda» junto a los líderes de la demarcación encabezados por alcaldesa Altagracia Herrera, quien aspira a la reelección de la localidad.

Los monteplateños salían de sus casas con gran emoción a saludar al candidato presidencial por el partido oficialista Luis, Abinader, quien encabezó una larga caravana de personas y vehículos en apoyo a los candidatos municipales de la provincia.

La caravana inició pasadas las 2:20 de la tarde en la calle Prolongación 27 de Abril, en el sector Vietnam desde donde recorrió las principales calles y avenidas de esta provincia donde se enarbolaron las consignas, No Mire Pa’Atras, Cuatro Años Más, y al ritmo de “Volveremos a Ganar”.

Abinader también acompañó al candidato a senador Pedro Antonio Tineo.

Entre los dirigentes nacionales del PRM que estuvieron en la actividad se encuentran Faride Raful, Roberto Fulcar, Jean Luis Rodríguez, Roberto Rodríguez, Ney García.

De los líderes de Monte Plata, Víctor Pichardo, Olegario Ortega, Jonás Pimentel, Catalino Pimentel, Kiro Fabián, Julián Peckel, Yolanda Custodio, Lenin Valdez, Jhon Contreras y Rafaela Javier Gomera.

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES NO ESTAN DE ACUERDO DNI INVESTIGUE SUS OPERACIONES

El día 17 de junio de 2022 el periodico Primicias publicó que las instituciones que agrupan al sector financiero nacional presentaron observaciones al entonces proyecto de ley destinados actualizar el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) para que ese organismo no intervenga en sus operaciones porque podría ocasionar perjuicio.

La comunicación fue enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, bajo la firma de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI) y la Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (ADOCAMBIO).

Dijeron que existen algunas disposiciones contenidas en la pieza que, ellos entienden, deben ser revisadas con detenimiento por el Poder Legislativo, con el fin de adecuarlas a que salvaguarde la armonía legislativa y que procure una aplicación efectiva y razonable de esta iniciativa legal.

PERJUDICARIA AL SISTEMA FINANCIERO

Advirtieron que, de permanecer la redacción actual, podría ocasionar significativos perjuicios al sistema financiero, lesionando, además, derechos fundamentales y constitucionalmente protegidos en el país.

«Los bancos, en el caso de las entidades de Intermediación Financiera que se encuentran ya reguladas, supervisadas y fiscalizadas por los organismos que componen la Autoridad Monetaria y Financiera, las informaciones se soliciten vía la Superintendencia de Bancos», indica el documento.

Eso así, dijeron, a los fines de preservar la obligación de confidencialidad que estas deben cumplir, conforme el artículo 56 literal b, de la Ley 183-02, modificada por la Ley 249-17.

Los gremios resaltaron el aporte que este proyecto de ley constituye para la institucionalidad en la República Dominicana, contribuyendo a que el Estado disponga de servicios de inteligencia eficaces y especializados, capaces de enfrentar los retos actuales para garantizar la seguridad, estabilidad y soberanía nacional, así como la integridad de su patrimonio

TITULARES DE LAS NOTICIAS PRINCIPALES

VIERNES

Titulares de Noticias del pasado VIERNES, enviados por Juan Cruz Triffolio a Primicias, son los siguientes:

Antoliano Peralta asegura que Abinader puede inaugurar obras durante campaña municipal

Atacan ley DNI por ser contraria a la Constitución

FP asegura informaciones económicas proporcionadas por Abinader no reflejan la realidad

Dictan 30 años de prisión a hombre que mató de 80 puñaladas a mujer embarazada en SDE

Obispos invitan a orar por las elecciones y para afrontar desafíos de la nación

Partidos en Santiago muestran descontento con prueba electoral

Presidente entrega 3,100 títulos, asiste a dos actos inauguración

Mirex y JCE firman acuerdo de colaboración para celebración de las elecciones en el exterior

Falpo califica de ilegal, antidemocrática y peligrosa nueva ley de la DNI

Candidato Guillermo Moreno reta Omar Fernández a un debate DN

Candidatura de Abinader será formalizada en JCE en marzo, dice Antoliano Peralta

Episcopado RD llama a respetar voluntad popular en elecciones

¡Por fin, mejoras para Monción! INAPA deja iniciados trabajos Acueducto Múltiple de Monción-Sabaneta

Nuevos sectores se suman al pedido para que se revise ley crea Dirección Nacional de Inteligencia

Jochy Santos vuelve con su programa «Divertido con Jochy», comenzará el domingo 3 de marzo a las 12:00 del mediodía por Color Visión y tendrá como productora a Edilenia Tactuk

Las telefónicas advierten que Ley DNI vulnera derechos fundamentales

Reclaman almuerzo, limpieza y seguridad en centro educativo Juan Bosch Gaviño, ubicado en el sector Valle las Américas II, del kilómetro 20 de Las Américas

Polvo y ruidos perturban docencia en la escuela Fidel Ferrer, en el Ensanche La Fe

Arribó al país el primer tren del Monorriel de Santiago

Luis Miguel impone su categoría de ‘astro’ en gran concierto en el Olímpico

Juez pide a Interpol detener a los expresidentes de Haití Michel Martelly y Jocelerme Privert

Haitianos incendian neumáticos y bloquean carreteras para exigir renuncia de Ariel Henry

Ecuador deplora asesinato de fiscal, un golpe a declaración guerra al crimen organizado

Abogado de Guy Philippe le crea un lío al revelar que negoció tres cargos con el gobierno

Biden minimiza la victoria de Trump en los caucus de Iowa: «No significa nada»

Los titulares de Noticias del domingo 21 de enero de 2024 enviados a Primicias por Juan Cruz Triffolio colocados en www.conpuntoycoma.com, son los siguientes:

Fallece la senadora colombiana Piedad Córdoba, mediadora en liberaciones de secuestrados

Wilkin Moreno renuncia del PRM porque “representa una amenaza al orden democrático e institucional del país”

Danilo Medina: Yo no vuelvo ni quiero ser candidato… pero yo sé lo que está pasando la gente

Leonel Fernández: «En las municipales rebotamos, porque en las presidenciales donqueamos»

Conexión de las impresoras, un problema que persiste en la segunda prueba de la JCE en Santiago

Abel sobre Ley del DNI: «Es una burla más al pueblo dominicano»

Charlie Mariotti Jr: “Muchos no entienden el golpe que representa para la democracia Ley sobre DNI”

Domingo Contreras asegura que ganará la alcaldía del Distrito Nacional, realiza recorrido junto a Abel Martínez

Entregan reconocimiento “Compromiso País” a Manuel Mejía Naut, director de Edeeste

21 de enero 2024, feriado por el Día de La Altagracia “no se cambia”

Expresidente del Colegio Dominicano de Periodista advierte podría tener fines inconfesables ley crea DNI

Pedernales: Temen trabajos obras turísticas se vean afectados por apresamiento de ilegales haitianos

Desconocidos matan a un joven de un disparo en Barahona

Haitiano mata compatriota suyo en Sosúa

Hallan cadáver flotando en río Higuamo de San Pedro de Macorís

CODIA inspecciona nuevo puente sobre el río Camú en Sabaneta de Cangrejos

Leonel opina Abinader convirtió Samaná “modelo de ineficiencia»

Tribunal pospone para el jueves audiencia contra rapero Tekashi

Presidenta de Perú es agredida durante una visita a la región de Ayacucho

Más de 2.500 detenidos en Ecuador en 11 días de «conflicto armado interno» contra mafias

Padres de manifestantes presos en Cuba piden al parlamento amnistía para sus hijos