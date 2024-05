Manuel Díaz Aponte

Reconocido internacionalmente por su gestión gubernamental, específicamente su liderazgo en la región y avalado por el respaldo popular de los dominicanos, según las recientes encuestas de medición electoral, el presidente Luis Abinader camina firmemente a retener el poder en los comicios presidenciales y congresuales del domingo 19 de mayo.

Su firme política anticorrupción llevada a cabo en su administración juntamente con el saneamiento de la imagen moral del país hizo que recibiera este miércoles el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas en la 54 Conferencia sobre las Américas, en Washington, concedido por el Consejo de las Américas, convirtiéndose en el primer mandatario dominicano en lograrlo.

“Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo que éste se debe al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado República Dominicana por el mayor compromiso de mi gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia”, expresó el jefe de Estado.

Abinader dijo que, en 1978, arrancó en República Dominicana la ola democratizadora de América Latina con la elección a la presidencia del candidato del partido al cual pertenece, Antonio Guzmán, padre de la actual embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán.

Citó que desde entonces en el país se han celebrado 12 elecciones presidenciales consecutivas que han consolidado la estabilidad política y la gobernabilidad democrática.

El Consejo de las Américas, con sede central en Nueva York, y extensiones en Washington, capital de Estados Unidos, es una organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en el continente americano.

En ese escenario, Abinader presentó los tres ejes de la seguridad jurídica que cuenta la República Dominicana en su gestión, que son la Independencia del Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y un gobierno transparente y eficiente.

Encuestas le dan ganador en primera vuelta

A diez días de la jornada cívica, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fortalece su simpatía entre la ciudadanía que luce determinada a definir en primera vuelta los resultados del histórico evento.

Así lo confirman las encuestas recientes difundidas: Luis Abinader ganaría la reelección con el 64% de los votos; Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP), alcanzaría 19.1% y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 10.8% según estudio del grupo RCC Media.

Asimismo, la Encuesta Mark Penn/Stagwell/SIN, otorga al presidente una ventaja de 33 puntos por encima de su más cercano contrincante, Leonel Fernández. En tanto, que según la encuesta ABC Maketing Research, Luis Abinader ganaría la reelección en primera vuelta electoral el 19 de mayo con el 64.8 por ciento de los votos. El estudio de preferencias electorales también registra que Leonel Fernández obtendría 18.7% y Abel Martínez 9.3%.

Es evidente que con ese nivel de popularidad de Abinader entre el electorado, es prácticamente imposible que sus principales adversarios puedan alcanzarlo.

Clamor por Haití

Igualmente incide notablemente el clima de seguridad a la inversión privada que las actuales autoridades han sabido resguardar. Y en el ámbito internacional, el liderazgo de Abinader ante la crisis haitiana tras advertir y convencer a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) de la peligrosidad de las bandas criminales haitianas para la paz y estabilidad en la región.

Ningún otro mandatario de República Dominicana había insistido sistemáticamente ante la comunidad internacional para buscarle una salida a la grave crisis política e institucional del vecino territorio.

La hora de la decisión electoral en el país se acerca inexorablemente y los números de las encuestas recientes confirman que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, retendrá el poder en la jornada del domingo 19 de mayo.

Errada estrategia de la oposición

La oposición, de su lado, ha optado por la errada estrategia de desacreditar los resultados de las encuestas tratando con ello inútilmente de restarle veracidad a esos datos de investigación. Lo extraño y contradictorio es que esas firmas encuestadoras les favorecieron en su momento, pero ahí, sí que todo era alegría y aplausos entre los que hoy las cuestionan.

Ahora lo importante es que esa misma dirigencia opositora se prepare para aceptar civilizada y democráticamente los resultados de las votaciones expresadas en las urnas.

El pueblo dominicano contrario a los que piensan algunos políticos con expresiones tremendistas como las expuestas recientemente por el expresidente Danilo Medina, apuesta a la paz y concordia. La gente acudirá a los centros de votaciones a ejercer civilizadamente su derecho al sufragio, y de ninguna manera, prestará atención a quienes intenten “sabotear” ese proceso que indiscutiblemente robustece nuestra democracia.

La Junta Central Electoral (JCE) tiene todo listo para la cita cívica, según su presidente Román Jáquez Liranzo, ahora le toca a los líderes y militantes de los diferentes partidos políticos que accionarán en la justa actuar con madurez y responsabilidad,apegados a las normas democráticas y respetando los resultados emanados de la voluntad popular.

Artículo de Manuel Díaz Aponte