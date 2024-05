Abinader calificó de «recurso político» reto a debate

Santo Domingo, 14 may (Prensa Latina) El mandatario dominicano, Luis Abinader, quien aspira a la reelección, sostuvo hoy que la propuesta del también aspirante al mismo cargo Leonel Fernández de participar los dos en un debate abierto es un recurso «político».

Así respondió Abinader a la pregunta de un periodista de si iría o no al debate, durante un encuentro con los medios de comunicación, a solo cinco días de las elecciones presidenciales y congresuales en República Dominicana.

«Eso es político. No lo respondo», puntualizó el mandatario, quien aseguró que no tiene ningún temor sobre el proceso electoral del 19 de mayo.

El exgobernante Fernández, aspirante a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo (FP), pidió a Abinader la víspera hacer un careo en el que no haya límites de tiempo y en el cual se permitan todas las réplicas necesarias.

Por otra parte, el mandatario dominicano también se refirió en el encuentro con la prensa nacional a las noticias falsas que circulan en las redes sociales acerca de las declaraciones que ofreció en relación con los motoristas.

La oposición aseguró que Abinader calificó de «plaga» a los motoristas, mientras el oficialismo asegura que el dignatario se refería a «placas».

Sobre la distorsión de sus declaraciones, alertó que en la medida en que se aproximan los comicios se escucharán más «fake news».

En otro momento, afirmó que «he participado en otras ocasiones en política y he perdido; uno puede perder unas elecciones, pero no la dignidad y la vergüenza», puntualizó.

Más de ocho millones de dominicanos están convocados a las urnas el próximo domingo para elegir al nuevo presidente del país hasta el 2028, además de 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.